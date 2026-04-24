SC Asset ผู้นำอสังหาฯ ไทย พัฒนา SC Green Mark ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยยั่งยืน

📆4/24/2026 1:56 AM
📰Thansettakij
SC Asset จับมือสถาบันอาคารเขียว พัฒนามาตรฐาน SC Green Mark มุ่งเน้นการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยอ้างอิงเกณฑ์สากลครอบคลุม 4 มิติหลัก เริ่มนำร่องในโครงการ 'แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด' และ 'บางกอก บูเลอวาร์ด'

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยการเป็นรายแรกที่จับมือกับสถาบันอาคารเขียวไทย พัฒนามาตรฐานที่อยู่อาศัยยั่งยืนภายใต้ชื่อ 'SC Green Mark' ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิด แต่เป็นการนำเกณฑ์สากลครอบคลุม 4 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม พลังงาน คุณภาพชีวิต และนวัตกรรม มาปรับใช้จริงในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ SC Asset โดยเริ่มต้นนำร่องในโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมอย่าง 'แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด' และ 'บางกอก บูเลอวาร์ด' ก่อนที่จะขยายผลไปสู่ทุกโครงการภายในปี 2570 การพัฒนา SC Green Mark สอดคล้องกับกลยุทธ์หลังการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ของ SC และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม SC Green Mark ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการของเสีย โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มาตรฐานนี้ครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการพื้นที่สีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรด้วยการออกแบบอาคารที่เน้นการใช้พลังงานธรรมชาติและการติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการออกแบบพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย การพัฒนามาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาคารเขียวไทย ซึ่งมีบทบาทในการร่วมพัฒนาและตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า SC Green Mark สอดคล้องกับหลักเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ความร่วมมือระหว่าง SC Asset และสถาบันอาคารเขียวไทยถือเป็นแบบอย่างที่ดีของภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะลงทุนในการสร้างสรรค์มาตรฐานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SC Green Mark ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความแตกต่างให้กับโครงการที่อยู่อาศัยของ SC Asset เท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การนำร่อง SC Green Mark ในโครงการ 'แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด' และ 'บางกอก บูเลอวาร์ด' จะเป็นโอกาสให้ SC Asset ได้เรียนรู้และปรับปรุงมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะขยายผลไปสู่โครงการอื่นๆ ในอนาคต และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้า

