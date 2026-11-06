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Economy

S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.31% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวแรงหลังแรงขายหนัก

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.31% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวแรงหลังแรงขายหนัก
S&P 500 · Nasdaq · Advanced Micro Devices
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ดัชนี S&P 500 ปิดบวก 0.31% หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ปรับฐานกลับจากแรงขายหนัก ขณะที่ Nasdaq ร่วงลงอีก 3.4% สัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน

ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับ 7,376.86 จุด เพิ่มขึ้น 23.13 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.31 สืบเนื่องจากการปรับตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่กลับด้านจากแรงขายหนักในสัปดาห์ก่อนหน้า

ตลาดหุ้นปรับตัวฟื้นตัวหลังแรงขายหนัก

แม้หุ้นเทคโนโลยีจะฟื้นตัวได้ แต่ดัชนี Nasdaq ยังคงปรับตัวยลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ร่วงลงร้อยละ 3.4 ส่วนดัชนี S&P 500 ร่วงลงร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับจากกว่า 1 ปีก่อนหน้า

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ดัชนีดาวโจนส์ลดลงร้อยละ 0.9 ในรอบสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นร้อยละ 4.2 หลังหุ้น Advanced Micro Devices (AMD) ทะยานขึ้นร้อยละ 11

หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และหุ้น Sandiskฟื้นตัวเกือบร้อยละ 4 ส่วนหุ้น Tesla และ SpaceX ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.2 และร้อยละ 8.6 ตามลำดับ

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ปัจจัยกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่ม AI

การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังหุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายหนักที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ความกังวลเพิ่มขึ้นหลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา ทำให้นักลงทุนวิตกว่าการกำกับดูแลด้าน AI อาจเข้มงวดขึ้น

ประเด็นนี้ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อาจชะลอการลงทุนในศูนย์ข้อมูล ขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่า AI เป็นธีมการลงทุนหลักที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิงในรอบนี้

นักลงนุ้ยยังคงควรให้โอกาสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่อไป แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าความกังวลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างที่คาด

ทิศทางดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

แรงขายในสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วของตลาดต่อผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริกา

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ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนต.ค. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับร้อยละ 4.1 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

ผลดังกล่าวทำให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.

ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่าตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 78 เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 70 ในครั้งก่อนหน้า

นักวิเคราะห์รายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ยังมีคำถามว่า Fed จะต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ในช่วงที่ตลาดการเงินกำลังอยู่ในภาวะเปราะบาง

ผลลัพธ์ประกอบการหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่

หุ้น Atlassian ร่วงลงร้อยละ 16 หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ขณะที่หุ้น Airbnb พุ่งขึ้นร้อยละ 12 หลังบริษัทปรับปรุงการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ตลอดปี 2569

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

S&P 500 Nasdaq Advanced Micro Devices Nvidia Fed AI Atlassian

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