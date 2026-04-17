S&P 500 ทะยานทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนจับตาอานิสงส์สู่ตลาดคริปโต

ดัชนี S&P 500 ปิดทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 7,000 จุดอย่างต่อเนื่อง หลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะผันผวน โดยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่คลี่คลายลง การเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลต่อการขนส่งน้ำมัน รวมถึงผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด และตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ราคา Bitcoin แม้จะยังฟื้นตัวตามหลังตลาดหุ้น แต่ก็มีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นได้อีกหากความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอยู่
ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,041 จุด สร้างสถิติใหม่หลังจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดที่ 6,316 จุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายประการ ประกอบกับการคลี่คลายความตึงเครียดในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน รวมถึงการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลดีต่อภาวะ เศรษฐกิจ และการขนส่งทางทะเล
นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสแรกของปี 2569 ก็ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด และข้อมูลเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาก็แสดงทิศทางที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นถึง 2.84% ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวที่น่าประทับใจ
อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นจะทำสถิติใหม่ แต่ราคา Bitcoin ยังคงตามหลังตลาดหุ้นอยู่พอสมควร โดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 77,485 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า กระแสการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) นี้จะสามารถผลักดันให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin สามารถปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยได้หรือไม่
บรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยง (risk-on) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนจากการที่ดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในระยะกลางถึงยาว นักวิเคราะห์มองว่า กระแสเงินทุนมักจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง Bitcoin ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักและมีสภาพคล่องสูงที่สุด ก็มักจะได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มดังกล่าวเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การที่ Bitcoin ยังคงฟื้นตัวได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P 500 ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับตัวขึ้นอีกพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงดำเนินต่อไปและไม่เกิดปัจจัยลบใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบตลาด
การที่ S&P 500 สามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 6,316 จุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 กลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ 10 วันทำการ ถือเป็นการฟื้นตัวที่รวดเร็วผิดปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ดัชนีดังกล่าวเคยร่วงลงไปเกือบ 10% จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนมกราคม อันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพแผนที่ความร้อนของตลาดหุ้นที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาของนักลงทุน
การทะยานขึ้นของดัชนี S&P 500 สู่ระดับ 7,041 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ทางประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวัน ดัชนีดังกล่าวได้ทะลุระดับ 7,000 จุดเป็นครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ 7,022 จุด ตามรายงานข่าวที่ออกมา การฟื้นตัวดังกล่าวถือว่ามีความเร็วที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากจุดต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ถึงความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ท่ามกลางปัจจัยที่เคยสร้างความกังวล
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวนี้ รวมถึงการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นข่าวดีที่ช่วยส่งเสริมการค้าและการขนส่งให้กลับมาเป็นปกติมากขึ้น นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทชั้นนำในไตรมาสแรกของปี 2569 ที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และตัวเลขเงินเฟ้อที่แสดงสัญญาณการชะลอตัวลง ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กลับคืนมา ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง
ในขณะที่ราคา Bitcoin ที่ 77,485 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะยังไม่สามารถแซงหน้าการปรับตัวของตลาดหุ้นได้ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่นักลงทุนโยกย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น หากบรรยากาศ risk-on ยังคงดำเนินต่อไ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทุบสถิติใหม่ S&P 500 และ Nasdaq ปิดแดนบวก นักลงทุนมองข้ามความขัดแย้งอิหร่านดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังคลี่คลาย ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
Read more »
– S&P 500 ทำนิวไฮดัน Bitcoin พุ่งทะลุ $75,000สรุปข่าว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ Nasdaq และ S&P 500 พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ นำทัพโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแรงซื้อกลับเข้ามา Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นทะลุ $75,000
Read more »
จับตา Bitcoin ไตรมาส 2 หลังสงครามสัญญาณเงินไหลกลับ ผลตอบแทนชนะทอง-S&P500 ลุ้น Fed คนใหม่หนุนนโยบายจับตาตลาดคริปโตฯ ไตรมาส 2 คาดบิตคอยน์ฟื้นตัว หลังช่วงสงครามทำผลตอบแทนชนะทองคำ และ S&P500 แต่ยังมีอีกบางปัจจัยที่ต้องจับตา อาจหนุนตลาดคริปโตฯ เป็นบวกต่อเนื่อง
Read more »
ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งทำสถิติใหม่ รับข่าวสหรัฐ-อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพดัชนีดาวโจนส์พลิกบวกกว่า 100 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตอบรับความหวังว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ โดยปากีสถานเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดกว่าเดิมสำหรับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้
Read more »
ตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวไฮต่อเนื่อง จากความหวังดีเปิลตะวันออกและเจรจาอิหร่านตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกจากความคืบหน้าด้านการทูตในตะวันออกกลาง ทั้งการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงสัญญาณการเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายยังคงมีความผันผวน โดยนักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูสัญญาณสันติภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรักษาโมเมนตัมในระยะยาว
Read more »
ดาวโจนส์ปิดบวก S&P500-Nasdaq ทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รับข่าวดีตะวันออกกลางตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สอง หลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจาสันติภาพ
Read more »