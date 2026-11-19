S&P 500 ปรับฐานน้อยสุด 6% ลุ้นทิศทางการลงทุน Data Center หลังผลเลือกตั้งกลางเทอม
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเพียง 6% จากจุดสูงสุด ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2567 และ 2568 ตลาดจับตาคำวิจารณ์ Data Center ของพรรคเดโมแครตต่อผลต่อมูลค่าหุ้น Nvidia และเม็ดเงินลงทุน AI ในปี 2570
ตลาดหุ้นสหรัฐเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยหลายด้าน แต่ภาพรวมการปรับฐานของดัชนี S&P 500 นั้นอยู่ในระดับต่ำอย่างน่าประหลาดเมื่อเทียบกับวิกฤตในอดีต ดัชนีนี้ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเพียงประมาณ 6% ก่อนที่จะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตอย่างชัดเจน
S&P 500 ปรับฐานน้อยสุดเมื่อเทียบกับปี 2567 และ 2568
หากย้อนไปดูข้อมูลเปรียบเทียบจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยในช่วงต้นปี 2567 ที่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงราว 9% และในช่วงแรกของสงครามการค้าในปี 2568 ดัชนีดิ่งลงมากกว่า 19% การที่ตลาดปัจจุบันปรับตัวลงเพียง 6% สะท้อนว่านักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานของตลาด แม้ว่าจะมีความกังวลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ตาม แต่แรงขายที่ออกมาไม่ใช่การแตกตื่นแบบกว้างขวางเหมือนในอดีตAlso readCiti เตือนสถานะ Long ฟิวเจอร์ S&P 500 มูลค่า 45,900 ล้านดอลลาร์ เสี่ยงถูกบังคับขาย หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวไม่ต่อ
ผลเลือกตั้งกลางเทอม Blue Wave สร้างความกังวลตลาด
หลังจากดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นสหรัฐได้เคลื่อนไหวอยู่โดยไร้ทิศทางที่ชัดเจน ก่อนจะเผชิญกับแรงเทขายอีกระลอกสำคัญจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Blue Wave หรือผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่ทำให้พรรคเดโมแครตพลิกกลับมาครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตจะควบคุมทั้งสองสภาได้ ส่งผลโดยตรงต่อแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้ตลาดมากที่สุดคือท่าทีของพรรคเดโมแครต ที่หยิบยกเรื่องการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center จำนวนมากจนอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าให้ปรับสูงขึ้นในหลายชุมชน มาเป็นประเด็นโจมตีนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงหาเสียง ส่งผลให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามอย่างรุนแรงถึงทิศทางการลงทุนใน Data Center ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีว่าอาจต้องชะลอตัวลงหรือไม่ ความกังวลนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน AI อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากแนวโน้มการลงทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
มูลค่าหุ้น Nvidia และ Bull Run Premium แคบลง
ความกังวลดังกล่าวทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นกับประมาณการกำไร หรือที่เรียกว่า Bull Run Premium ของหุ้น Nvidia ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตลาดกระทิงในปัจจุบัน แคบลงจนใกล้เคียงกับช่วงแรกของสงครามการค้า สิ่งนี้สะท้อนว่าราคาหุ้นไม่ได้วิ่งนำหน้ากำไรมากเกินไปเหมือนก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นการดีต่อความยั่งยืนของมูลค่าตลาดในระยะยาว เพราะนักลงทุนเริ่มมีการตั้งราคาความเสี่ยงทางการเมืองเข้าไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ถูกกดดันให้ลาออก ก็เป็นตัวชี้วัดถึงความเปราะบางของโครงสร้างการจัดการภายในบริษัทที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายทิศทาง
แม้การลงทุนใน Data Center อาจได้รับผลกระทบจากประเด็นทางการเมือง แต่ปัจจัยพื้นฐานของ AI ยังคงแข็งแกร่งเมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินลงทุนในช่วงปี 2570 ถึง 2573 ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ถึง 30% จากไตรมาสก่อน แม้แต่นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะมีการปรับลดตัวเลขลง 5% ถึง 10% ก็ยังเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวสูงกว่าที่ประเมินไว้เมื่อกลางปีอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าเทรนด์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังไม่ถูกยกเลิก แต่มีการปรับความคาดหวังแทน
ความขัดแย้งในมุมมองนักลงทุนและความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ตลาดในปัจจุบันมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างชัดเจน เมื่อหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เคยถูกเทขายอย่างหนักในช่วงต้นปีจากความกังวลว่า AI จะพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามาแย่งส่วนแบ่งธุรกิจ AI Disruption ตอนนี้สถานการณ์กลับตาลปัตร เมื่อความกังวลกลายเป็นว่า AI อาจเผชิญอุปสรรคมากขึ้นจากการเมือง หุ้นกลุ่มที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงจาก AI สูงเหล่านี้ควรได้รับประโยชน์จากข่าวลบ แต่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมมากกว่า 30% สะท้อนว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะที่ซ้ายก็ไม่ได้ ขวาก็ไม่ดี คือกลัวทั้ง AI จะพัฒนาช้าเกิน และกลัวว่า AI จะพัฒนาเร็วจนควบคุมไม่ได้
นอกจากความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีแล้ว นักลงทุนยังควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์อื่นด้วย โดยเฉพาะการทยอยสะสมพันธบัตรสหรัฐ อายุ 2 ถึง 5 ปี เนื่องจากมีความผันผวนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย Running Yield ที่ใกล้เคียงกับพันธบัตรระยะยาว ช่วยสร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุน ขณะเดียวกัน การกระจายความเสี่ยงไปในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ก็เป็นสิ่งที่แนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยง Hedge จากราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่อเค้ายืดเยื้อกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
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