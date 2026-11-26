S&P เตือนปรับลดเครดิต Nvidia หากแก้ปัญหธรรมาภิบาลไม่สำเร็จ
S&P Global Ratings นำอันดับเครดิต Nvidia เข้าสู่ CreditWatch Negative พร้อมเตือนอาจปรับลด 1 ขั้นภายใน 90 วัน หากไม่พบการแก้ไขธรรมาภิบาล ขณะที่ Moody's มั่นคงที่ระดับ Aa1
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน S&P Global Ratings ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้จัดนำอันดับเครดิตของ Nvidia ซึ่งอยู่ในระดับ AA เข้าสู่สถานะ CreditWatch Negative หรือรายการเฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเชิงลบ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถือชื่อดังได้ประกาศเตือนนักลงทุนอย่างชัดเจนว่า หากพบว่าการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของบริษัทยังมีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไข S&P มีความตั้งใจที่จะปรับลดอันดับเครดิตของ Nvidia ลง 1 ขั้น ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ประกาศข่าวนี้
สถานะเครดิตและผลกระทบทางการเงิน
Nvidia มีสถานะหนี้สินระดับ senior unsecured debt ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งการถูกนำเข้าสู่รายการเฝ้าระวังเชิงลบนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นกู้ในตลาดsecondary market และทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการระดมทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต แม้ว่าการเติบโตของธุรกิจยังแข็งแกร่ง แต่ความกังวลด้านธรรมาภิบาลเริ่มแทรกซ้อนเข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วAlso readWSJ เผย เบื้องหลัง หวง ยอมรับกับบอร์ด Nvidia ยังมีชู้มากกว่า 4 คน
ในด้านการเงินที่ผ่านมา Nvidia ได้ออกหุ้นกู้ระดับ investment grade จำนวน 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาของปีเดียวกัน และปัจจุบันมียอดหนี้หุ้นกู้ประมาณ 32,500 ล้านดอลลาร์ที่ติดอยู่ในดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ high grade ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำนวนดังกล่าวถือเป็นวงเงินที่ใหญ่มากและมีความอ่อนไหวต่อข่าวลบด้านธรรมาภิบาลเป็นพิเศษ หากอันดับเครดิตถูกปรับลด ผลกระทบต่อค่าเงินและต้นทุนดอกเบี้ยจะเป็นไปอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
ความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ
ประเด็นหลักที่ S&P Global Ratings ตั้งข้อสังเกตอย่างหนัก คือ โครงสร้าง องค์ประกอบ และประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท Nvidia ที่ดูเหมือนจะพัฒนาไม่ทันกับความรวดเร็วในการขยายตัวของธุรกิจ S&P มองว่าระบบบริหารและธรรมาภิบาลที่มีอยู่กำลังเปิดเผยจุดเปราะบางโดยเฉพาะในส่วนของความเป็นอิสระของกรรมการและศักยภาพในการกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ
การที่กรรมการบางรายดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ทำให้ S&P ตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลฝ่ายบริหารของบอร์ดฮาร์วีย์ โจนส์ ประธานกรรมการและเทนช์ ค็อกซ์ นักลงทุนยุคแรกของบริษัท อยู่ในคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี 1993 ขณะที่บรูก ซีเวลล์ เข้าร่วมกับบริษัทในปี 1997 และมาร์ก สตีเฟนส์ เคยเป็นกรรมการระหว่างปี 1993 ถึง 2006 ก่อนจะกลับเข้ามาอีกครั้งในปี 2008 อายุงานที่ยาวนานของกรรมการเหล่านี้ถูกมองว่าอาจลดทอนความสามารถในการถ่วงดุลอำนาจได้
การที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับซีอีโอและข้อสงสัยเรื่องการละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกปรากฏขึ้น ได้ตอกย้ำจุดอ่อนของระบบบริหารที่มีอยู่ ทำให้ S&P ปรับมุมมองด้านการบริหารและธรรมาภิบาล หรือ M&G Modifier จากระดับ positive ลงมาเป็น neutral อย่างมีนัยสำคัญ โดยขณะนี้ออกมาแจ้งว่ายังไม่มีมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบริหารที่มีนัยสำคัญจากทางบริษัท ซึ่ง S&P มีแผนจะเข้าหารือกับบอร์ดเพื่อสอบถามแผนการสร้างความเป็นอิสระของกรรมการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้นำและบทบาทของ Jensen Huang
ปัจจัยที่สองที่องค์กรจัดอันดับเครดิตจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้นำคนสำคัญ หรือที่เรียกกันว่า Key Man Risk กรณีของ Nvidia แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสามารถสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางธุรกิจและการบริหารองค์กรได้กว้างขวางเพียงใด แม้ทีมบริหารจะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ
การดำรงตำแหน่งและกลับเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งของ Jensen Huang ไม่ได้ทำให้ข้อสงสัยของ S&P หมดสิ้นไป เนื่องจากมองว่าการลาออกและกลับเข้ามาของหวงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแท้จริง S&P จึงเรียกร้องให้เห็นแผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำในอนาคต
ในมุมมองที่สอดคล้องกัน Moody's Ratings ก็ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำเช่นกัน โดย Moody's ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตจาก positive เป็น stable ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และยืนยันมุมมองในวันที่ 25 พฤศจิกายนว่า ยังคงอันดับเครดิต Aa1 และแนวโน้ม stable ไว้ การกลับมาของหวงช่วยลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้นำและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น แต่ไม่ได้คลี่คลายข้อกังวลด้านธรรมาภิบาลและกฎระเบียบทั้งหมด
นักวิเคราะห์ของ Moody's มองว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำอาจส่งผลต่อแผนการเติบโตของ Nvidia เนื่องจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของ Jensen Huang กับผู้เล่นในระบบนิเวศ AI ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ขณะที่การสอบสวนของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การออกจากตำแหน่งของหวง อาจดึงความสนใจของทีมบริหารออกจากการดำเนินงานหลักได้ ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการส่งออกจีน
ปัจจัยสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนและข้อสงสัยเรื่องการควบคุมการส่งออก S&P มองว่าประเด็นนี้อาจสะท้อนถึงจุดอ่อนในการบริหารความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกเข้ามาเกี่ยวข้อง
S&P Global Ratings ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า หากผลการตรวจสอบพบว่า Nvidia หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎควบคุมการส่งออก หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากจีนและภูมิภาคใกล้เคียงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริง ผลกระทบต่อมุมมองด้านคุณภาพเครดิตโดยรวมของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางเชิงลบ
องค์กรจัดอันดับเครดิตทั้ง S&P และ Moody's ตกลงกันว่า แม้ความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน เทคโนโลยี และฐานะการเงินของ Nvidia จะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในมุมมองของทั้งสองฝ่าย แต่ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและกฎระเบียบมีความละเอียดอ่อนและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพของอันดับเครดิตและการระดมทุนในอนาคต
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