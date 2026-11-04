S&P คงเรตติ้งไทย BBB+ มุมมองมั่นคง คาดเศรษฐกิจปี'69 ขยายตัว 2.3%
S&P Global Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ BBB+ มุมมองมีเสถียรภาพ คาดเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.3% ในปี 2569 ชี้รัฐบาลมีความมั่นคงและให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ( Sovereign Credit Rating) ที่ระดับ BBB+ พร้อมคงมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ซึ่งการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2569
S&P ระบุว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2569 ซึ่งเป็นการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 โดยแรงกดดันหลักมาจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก (External Risks) และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP Growth) ในช่วงปี 2569 ถึง 2572 จะมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.4 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,100 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นAlso readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
มาตรการสนับสนุนการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนตามแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships: PPP) จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนบางส่วนของรัฐบาล พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระดับโลก
สถานะทางการคลังและหนี้สาธารณะ
ด้านการบริหารนโยบายการคลัง S&P คาดว่าการก่อหนี้สุทธิของรัฐบาล (Net Debt Accumulation) จะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2569 และเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ของ GDP ในช่วงปี 2569 ถึง 2572 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ภาครัฐบาลสุทธิ (Net General Government Debt) ต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 40 ณ สิ้นปี 2568 เป็นร้อยละ 47 ภายในปี 2572 อย่างไรก็ตาม สถานะหนี้สินสาธารณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และสอดคล้องกับกรอบวินัยทางการคลังที่เคร่งครัด
ความแข็งแกร่งภาคการเงินต่างประเทศ
ประเทศไทยยังคงมีภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) ที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในระดับสมดุลในปี 2569 ก่อนจะกลับมาเกินดุลประมาณร้อยละ 2.1 ถึง 2.4 ของ GDP ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการเติบโตตามแนวโน้มการส่งออกที่ขยายตัวควบคู่ไปกับการนำเข้าสินค้าขั้นกลาง ประกอบกับราคาพลังงานที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ประเทศไทยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นетоต่างประเทศ (Net External Creditor) และมียอดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง
ปัจจัยสนับสนุนและวิสัยทัศน์รัฐบาล
ปัจจัยสำคัญที่ S&P จะติดตามสำหรับการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคต ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เทียบเท่ากับประเทศที่มีรายได้ระดับเดียวกัน (Peers) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัว แนวโน้มนโยบายการคลัง และความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว ดร.เอกนิจ นิทัตถ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่ามุมมองที่มีเสถียรภาพจาก S&P สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
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