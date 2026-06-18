S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ และมุมมอง Stable ออกamy alongside Moody's กกร. ชี้การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเป็นกุญแจยกระดับการแข่งขัน

S&P Global Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ พร้อมมุมมอง Stabil ส่วน Moody's ก็คงอันดับที่ Baa1 และปรับ Outlook เป็น Stable แสดงความเชื่อมั่นของนักลงทุน Catalan รัฐว่าประเทศยังมีฐานะการเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่ง แต่ก็เตือนว่าต้องเร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างและใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจการเติบโตในระยะยาวnelles แนวทาง Reinvent Thailand และการเข้าร่วม OECD ก็ถูกส่งเสริมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและศักยภาพการแข่งขัน
ในภาพรวม S&P มองว่า ไทยยังมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะฐานะการเงินต่างประเทศและความสามารถในการรับมือความผันผวนจากภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
) ระบุว่า การที่ S&P Global Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองที่ระดับ Stable สอดคล้องกับการที่ Moody's คงอันดับเครดิตไทยที่ระดับ Baa1 และปรับ Outlook เป็น Stable ก่อนหน้านี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อความสามารถของไทยในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและรักษาวินัยการคลัง กกร.
มองว่า ไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การค้าโลกได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพ และสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทย กกร.
เสนอให้ภาครัฐดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้า (Targeted Policy) ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง ลดมาตรการอุดหนุนแบบเหมารวม และเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังสนับสนุนการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ OECD รวมถึงการขับเคลื่อนแนวทาง Reinvent Thailand เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยา
S&P Global Ratings Moody's ครeɖิตไทย อันดับเครดิต
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