Synology เปิดตัว Private AI: การประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูล

Synology ได้เปิดตัว Private AI ในงาน COMPUTEX 2026 ซึ่งเน้นการประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูล (Digital Sovereignty) โดยอัปเกรดระบบปฏิบัติการ DiskStation Manager (DSM) เจเนอเรชันใหม่ ให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาด้วย AI แบบ Local พร้อมเพิ่ม Cluster Manager ช่วยผู้ดูแลระบบจัดการทรัพยากรไอทีจำนวนมากได้จากศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เจาะลึกระบบปฏิบัติการ DSM และชุดกู้คืนภัยไซเบอร์ DP5200 ที่ผสาน Machine Learning เพื่อประมวลผล AI ภายในองค์กร ทลายข้อจำกัดด้านความปลอดภัย Synology เปิดตัวกลยุทธ์ Private AI ในงาน COMPUTEX 2026 โดยเน้นการประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูล ( Digital Sovereignty ) โดยมีไฮไลต์หลักคือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ DiskStation Manager (DSM) เจเนอเรชันใหม่ ให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาด้วย AI แบบ Local พร้อมเพิ่ม Cluster Manager ช่วยผู้ดูแลระบบจัดการทรัพยากรไอทีจำนวนมากได้จากศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ DP5200 และซอฟต์แวร์ ActiveProtect Manager 2.
0 ที่ผสานการทำงานของ Machine Learning เข้ามาช่วยตรวจจับแพตเทิร์นความผิดปกติและแรนซัมแวร์ได้แม่นยำขึ้น ระบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการกู้คืนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเครื่องมือระดับองค์กร มีการเพิ่ม ChatPlus และ Meet ใน Office Suite ซึ่งประมวลผลฟีเจอร์ AI อย่างการถอดเสียงและสรุปการประชุมแบบ On-premise ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยมีการเปิดตัวกล้องวงจรปิด AI และบริการ Surveillance365 แบบไฮบริดคลาวด์ที่เชื่อมต่อระบบสาขาเข้าด้วยกันเพื่อการประมวลผลภาพที่รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการยกระดับความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพด้วย AI ที่ช่วยค้นหาเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบ Surveillance365 บริการเฝ้าระวังที่ทำงานในรูปแบบคลาวด์ ที่พร้อมรองรับการดูแลความปลอดภัยขององค์กรที่มีหลายสาขาในส่วนผู้ใช้งานทั่วไปมีการขยายไลน์อัป Bee Series ได้แก่ BeeStation และ BeeStation Plus ซึ่งใช้ชิป AI ในเครื่องเพื่อค้นหาไฟล์และภาพถ่าย นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนเสริมอย่างระบบ BeeCamera ที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูล เพื่อบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสมาร์ทโฮมโดยยังคงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานไว้สูงสุ
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