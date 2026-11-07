Sustainability Expo 2026 จัดประชุมป่ามิยาวากิครั้งแรกในไทยฟื้นฟูระบบนิเวศ
มูลนิธิสิรวัฒนาภักดีและมูลนิธิพื้นที่ในใจเรา จัด International Symposium on Miyawaki Forests 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศไทยอย่างยั่งยืน
มูลนิธิสิรวัฒนาภักดี และมูลนิธิพื้นที่ในใจเรา ร่วมมือกับมูลนิธิไร่เชิญตะวัน นำโดย พระเมธธีวชิโรดม ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการรู้จักการปลูก ป่ามิยาวากิ เพื่อเป็นทางรอดของการฟื้นฟูระบบนิเวศจากญี่ปุ่น ในปีนี้มีการจัดงานประชุมครั้งแรกที่ประเทศไทยในเวที Sustainability Expo 2026
เป้าหมายหลักคือการปลูกป่าและสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกในความหนาแน่นสูง เพื่อเลียนแบบโครงสร้างของป่าธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตAlso readดวงคนเกิดยามมะแม การงานและการเงิน
แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยป่ามิยาวากิ
แนวทางนี้มิได้มุ่งเพียงเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีชีวิตและทำได้อย่างสมดุล ความร่วมมือดังกล่าวได้นำไปสู่การจัด International Symposium on Miyawaki Forests 2026 - Towards Nature-Based Solutions for Sustainability ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านป่ามิยาวากิครั้งแรกในประเทศไทย
งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Sustainability Expo 2026 มหกรรมด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ SPOTLIGHT จะพาไปรู้จักศาสตร์การปลูกป่ามิยาวากิ พร้อมเจาะลึกแนวคิดการฟื้นฟูธรรมชาติและข้อคิดทางธรรมจากพระเมธธีวชิโรดม ที่ชวนให้มนุษย์กลับมาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
ศาสตราจารย์ ดร.คาซูเอะ ฟุจิวาระ ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่าแห่งชาติ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่าซิตี ประเทศญี่ปุ่น อธิบายถึงที่มาของการปลูกป่ามิยาวากิ ซึ่งตั้งชื่อตาม ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ มิยาวากิ นักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศวิทยาชาวญี่ปุ่น ผู้พัฒนาแนวทางฟื้นฟูป่าธรรมชาติขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970
หัวใจสำคัญวิธีการนี้คือการคัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ นำไม้หลากหลายชนิดมาปลูกผสมผสานกันอย่างหนาแน่น เพื่อเลียนแบบโครงสร้างของป่าธรรมชาติ ทั้งไมยืนต้น ไม้ชั้นรอง และพืชรดักล่าง เมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้จะเติบโต แข่งขัน และเกื้อกูลกันตามกระบวนการทางธรรมชาติ จนพัฒนาเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ประวัติศาสตร์และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญไทย
แนวทางนี้เริ่มนำไปใช้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 ก่อนขยายไปยังประเทศต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่ แต่เป็นการคืนความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ ดิน และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศให้กลับมาอีกครั้ง
สำหรับประเทศไทย แนวคิดการปลูกป่ามิยาวากิได้รับการเผยแพร่โดย ดร.สิรินทร แก้วละเอียด ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าธรรมชาติ และ ดร.อนงค์ ชานะมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างป่านิเวศแบบมิยาวากิ ซึ่งนำองค์ความรู้จาก ศ.ดร.อากิระ มิยาวากิ มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเมื่อราวปี 2534 หรือกว่า 30 ปีมาแล้ว นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำศาสตร์นี้มาปรับใช้ให้เหมาะกับการพันธุ์ไม้และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
ขณะที่อีกบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขยายองค์ความรู้นั้นสู่สังคม คือพระเมธธีวชิโรดม ซึ่งนำแนวคิดการปลูกป่ามิยาวากิมาต่อยอดที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย หลังจากได้เห็นตัวอย่างผืนป่ามิยาวากิจากโครงการ The Forestias และเกิดความสนใจในแนวทางการสร้างป่าที่มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศมากกว่าการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว
จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดจัดตั้ง โรงเรียนสอนปลูกป่ามิยาวากิ แห่งแรกของโลกที่ไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าให้แก่ผู้สนใจ โดยไม่ได้มุ่งสอนเพียงขั้นตอนการปลูกต้นไม้ แต่ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลธรรมชาติในระยะยาวเป็นแนวคิดที่พระเมธธีวชิโรดมถ่ายทอดบนเวที International Symposium on Miyawaki Forests 2026
ความท้าทายและทิศทางความยั่งยืน
การชี้ให้เห็นว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมมิใช่เรื่องไกลตัว และการฟื้นฟูธรรมชาตินั้นจำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีชีวิตของมนุษย์ให้กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล สำหรับท่าน ว.วชิรเมธี การปลูกป่ามิได้เป็นการนำต้นไม้ลงดิน แต่คือการสร้างระบบนิเวศให้กลับมามีชีวิต แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องความพอเพียงและการไม่เบียดเบียน เพราะมนุษย์มิอาจดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน หากธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตกำลังถูกทำลาย
อีกมุมมองหนึ่งมาจากศาสตราจารย์ ดร.เอลจีน โอเวน บ็อกซ์ University of Georgia สหรัฐอเมริกา ชวนให้มองการฟื้นฟูป่าในระยะยาวโดยชี้ว่าต้นไม้ที่เติบโตเร็วมิได้หมายความว่าว่าจะเป็นการเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะบางชนิดอาจเติบโตได้ดีในช่วงแรก แต่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
หัวใจสำคัญจึงมิใช่การเร่งให้ป่าเติบโตเร็วที่สุด แต่คือการเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงและอยู่ได้ในระยะยาว แนวคิดนี้สอดคล้องกับ Sustainability Expo 2026 (SX2026) ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" ชวนทุกคนมา "ปรับ รับ เปลี่ยน" (Resilience in Action) เรียนรู้แนวทางการรับมือความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
พบกับกิจกรรม นิทรรศการ และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพราะการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า เริ่มต้นได้จากการลงมือทำของเราทุกคน
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