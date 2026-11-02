Sustainability Expo 2026 เปิดงานศิลปะเปลี่ยนของเหลือใช้ และคัดเลือกภาพถ่ายอาเซียน
Sustainability Expo 2026 จัดที่ศูนย์สิริกิติ์ พ.ย. 69 รวบรวม 800 วิทยากรและงานศิลปะ Trash to Treasure ร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในอาเซียน
มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หรือ Sustainability Expo 2026 (SX2026) กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานในปีนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวคิดความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผ่านพลังของภาพสะท้อนคุณค่าและความหลากหลายของภูมิภาคว่านี้
รางวัลภาพถ่ายสะท้อนความยั่งยืนภูมิภาค
โครงการแข่งขันถ่ายภาพในปีนี้ได้รับคำสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) C asean, C asean Vietnam และ National Geographic Thailand ซึ่งได้มอบรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเทศ (National Awards) และนำรางวัลชนะเลิศทั้งหมดมาคัดเลือกรางวัลใหญ่ (Grand Prize) ในปีนี้รางวัล Grand Prize เป็นของผู้ชนะจากประเทศเมียนนามืออาชีพ Mr. Bo Bo OuAlso readCONCERT CHECKLIST รวมลิสต์คอนเสิร์ตน่าไปประจำเดือนพฤศจิกายน 2026
โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด 481 คน พร้อมส่งผลงานภาพเข้ามาแข่งขันจำนวนมากกว่า 2,613 ภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายมุมมองทั่วภูมิภาค ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงาน Sustainability Expo 2026 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโซน Better World ซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชมและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
เวทีศิลปะเปลี่ยนของเหลือใช้สู่ผลงานทรงคุณค่า
ควบคู่ไปกับการแข่งขันถ่ายภาพ งาน SX2026 ยังได้จัดตั้งเวทีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ชื่อโครงการ SX Trash to Treasure Art & Design Contest 2026 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนขยะหรือวัสดุที่มองว่าไร้ค่าให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและมีความหมาย พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้ปรัชญา "พอเพียง ยั่งยืนเพื่อโลก" (Sufficiency for Sustainability) ซึ่งต้องการตอกย้ำว่าการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่คือความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี ทรัพยากร และสุขภาพ เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่
800 วิทยากรแบ่งปันแนวคิดปรับตัวรับอนาคต
ในงาน SX2026 จะมีการรวบรวมแนวคิดและแรงบันดาลใจจากวิทยากรชั้นนำตัวจริงเสียงจริงกว่า 800 ท่าน มาร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และแนวคิดในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงผ่านเวทีสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กชอปกว่า 100 รายการ ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านบูธนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิจัย
หัวข้อที่น่าสนใจในในปีนี้คือ เรื่อง "สุขภาพดี เริ่มที่เมืองไม่ใช่โรงพยาบาล" ซึ่งสะท้อนถึงเทรนด์ที่คนทุกช่วงวัยหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Care) สุขภาวะกายใจ (Wellness) และอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดี (Longevity) ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจคัดกรองโรคและการรักษา
งานมหกรรมด้านความยั่งยืนครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 7 ของการจัดงานต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นทางรอดผ่านการปรับตัวและการลงมือทำจริง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาต่างๆ ได้ฟรีระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอาเซียนสู่ความยั่งยืนในอนาคต
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