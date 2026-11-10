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Economy

Stablecoin Project Faro ของกลุ่มธนาคารใหญ่ ลงทุนราว $270 ล้าน เตรียมจดทะเบียนในสหรัฐฯ

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
Stablecoin Project Faro ของกลุ่มธนาคารใหญ่ ลงทุนราว $270 ล้าน เตรียมจดทะเบียนในสหรัฐฯ
Stablecoin · Project Faro · Goldman Sachs
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กลุ่มธนาคารรายใหญ่รวมถึง Goldman Sachs และ Citi ตกลงลงทุนราว $270 ล้านในโครงการ Stablecoin ที่อ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ แม้ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวและยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

กลุ่มธนาคารรายใหญ่ รวมถึง Goldman Sachs และ Citi ตกลงลงทุนราว $270 ล้าน ในโครงการ Stablecoin ที่มีชื่อรหัสว่า Project Faro โดยข้อมูลนี้เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2569 จากรายงานของ Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับโครงการ ซึ่งระบุว่าโครงการวางแผนออก Stablecoin ที่อ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทในสหรัฐฯ

ณ เวลาที่มีการรายงาน ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากโครงการ Project Faro สำหรับตัวเลขการลงทุนล่าสุดนี้ ข่าวจึงควรถูกอ่านในฐานะข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ และยังต้องรอการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ สิ่งที่เพิ่งเป็นข่าวใหม่มีสามประเด็นหลัก ได้แก่ ชื่อรหัสโครงการ ตัวเลขเงินลงทุนราว $270 ล้าน และความพยายามหาผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO

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โครงการ Stablecoin Project Faro ทำงานอย่างไร

Project Faro เป็นโครงการที่มุ่งออก Stablecoin ซึ่งอ้างอิงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแผนจดทะเบียนบริษัทที่ดำเนินการในสหรัฐฯ รายงานระบุว่าเงินก้อนราว $270 ล้านจะใช้เป็นทุนดำเนินงานของบริษัทใหม่ในช่วง 5 ปีแรก หมายความว่าเงินลงทุนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการซื้อขายโดยตรง แต่เป็นทุนสำหรับการบริหารและพัฒนาองค์กรในระยะเริ่มต้น

ปัจจุบันโครงการกำลังดำเนินการสรรหา CEO และกำลังสรุปชื่อแบรนด์อย่างเป็นทางการ ทั้งสองขั้นตอนเป็นงานเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดตัวบริการจริง ซึ่งสะท้อนว่าโครงการอยู่ในช่วงวางโครงสร้างองค์กร ยังไม่ได้อยู่ในขั้นให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไป

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ในแง่กลไกของ Stablecoin โดยทั่วไป เหรียญประเภทนี้ถูกออกแบบให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีของ Project Faro สินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุในรายงานคือดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดด้านการสำรองทรัพย์สิน รูปแบบการกำกับดูแล และการเชื่อมต่อกับระบบบล็อกเชนยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวนี้

ท่าทีของผู้ร่วมลงทุนและคู่แข่งในตลาด

Goldman Sachs และ Citi เป็นสองธนาคารที่ถูกระบุชื่อในฐานะผู้ร่วมลงทุน และยังมีการระบุชื่อ Santander และ Deutsche Bank เพิ่มเติมเป็นผู้ที่ร่วมลงเงินในโครงการนี้ โดย Santander และ Deutsche Bank ผ่านโฆษกของตนปฏิเสธให้ความเห็น ส่วน Goldman Sachs และ Citi ส่งต่อคำถามให้ตัวแทนของโครงการเป็นผู้ตอบ

รายงานระบุว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นความร่วมมือระหว่าง Goldman Sachs กับ Citi เพียงสองราย แต่เป็นกลุ่มพันธมิตรสถาบันการเงินกว่า 20 แห่งทั่วโลก ซึ่งประกาศแผนตั้งบริษัทร่วมกันเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2569 และตั้งเป้าเปิดตัวในครึ่งปีแรกของปี 2570 การเปิดตัวตามกรอบเวลานี้เป็นเป้าหมายที่ระบุไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่กำหนดการที่ยืนยันแล้วจากโครงการ

ในมุมของตลาด การที่สถาบันการเงินดั้งเดิมให้ความสนใจกับ Stablecoin อาจดึงเงินทุนจากสถาบันเข้าสู่ระบบบล็อกเชนมากขึ้น ขณะเดียวกัน คู่แข่งหน้าใหม่ที่มีธนาคารหนุนหลังอาจแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก USDT และ USDC ในระยะยาว ทั้งสองมุมมองนี้ยังเป็นการประเมินเชิงทิศทาง ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นแล้ว

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ผลกระทบต่อตลาดคริปโตและกำหนดการถัดไป

ข่าวนี้ยังไม่ถือเป็นปัจจัยที่กระทบราคาคริปโตในทันที เนื่องจาก Project Faro ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวที่แน่นอน ผู้ที่ติดตามตลาดจึงควรแยกระหว่างการลงทุนที่ประกาศแล้วกับการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงในตลาด

สำหรับกำหนดการที่มีการระบุไว้ ได้แก่ การจดทะเบียนบริษัทในสหรัฐฯ ตามแผนที่รายงานคาดไว้ การหาตัว CEO และการสรุปชื่อแบรนด์อย่างเป็นทางการ รวมถึงเป้าหมายเปิดตัวในครึ่งปีแรกของปี 2570 ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโครงการ และควรรอการประกาศจากผู้บริหารโครงการหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Stablecoin Project Faro Goldman Sachs Citi Santander Deutsche Bank Bloomberg

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