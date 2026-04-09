Stablecoin พุ่งทะยาน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคหนุนการเติบโต

Stablecoin กำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขับเคลื่อนโดย The Great Wealth Transfer และการนำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจ พร้อมสัญญาณเชิงบวกจากภาครัฐและเอกชน
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Stablecoin กำลังถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญสองประการ ปัจจัยแรกคือปรากฏการณ์ The Great Wealth Transfer หรือการส่งมอบความมั่งคั่งครั้งประวัติศาสตร์ มูลค่ากว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มคนรุ่น Millennials และ Gen Z ในช่วงปี 2028-2048 กลุ่มคนเหล่านี้มีความคุ้นเคยและพร้อมเปิดรับการทำธุรกรรมด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้ความต้องการ Stablecoin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้มองหาช่องทางในการลงทุนและทำธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบเดิม นอกจากนี้ Stablecoin ยังตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย ปัจจัยที่สองคือการนำเทคโนโลยี Stablecoin ไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย Stablecoin กำลังถูกนำไปฝังรากลึกในระบบการชำระเงินหลังบ้านของภาคธุรกิจต่างๆ ผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะเข้ามาช่วยให้การประมวลผลธุรกรรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และราบรื่น จนผู้บริโภคแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากการจ่ายเงินแบบปกติ การใช้ Stablecoin ในภาคธุรกิจนี้จะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้อย่างกว้างขวางขึ้น\การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นำไปสู่การขยับตัวอย่างชัดเจนจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในวงการการเงินต่างให้ความสนใจและลงทุนใน Stablecoin อย่างต่อเนื่อง Stripe ทุ่มเงินซื้อกิจการ Bridge และ Mastercard เข้าซื้อกิจการบริษัทคริปโตอย่าง BVNK ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Stablecoin ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลักไปแล้ว ธนาคารชั้นนำอย่าง Standard Chartered ประเมินว่าแนวโน้มการเติบโตนี้จะช่วยหนุนความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ค้ำประกันให้พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของคริปโตเคอร์เรนซีต่อเสถียรภาพของระบบธนาคารแบบดั้งเดิมก็เริ่มบรรเทาลง รายงานการศึกษาจากทำเนียบขาวสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า Stablecoin จะทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากระบบธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของทีมที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มองว่า หากรัฐบาลสามารถจัดการโครงสร้างทุนสำรองได้อย่างเหมาะสม Stablecoin อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดเงินฝากกลับเข้าสู่ระบบธนาคารของสหรัฐฯ ได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการแข่งขันในระบบการชำระเงินบนเครือข่ายบล็อกเชนกำลังทวีความรุนแรงและเข้าสู่กระแสหลักอย่างเต็มรูปแบบ สถาบันการเงินที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ทันท่วงที จะต้องเผชิญกับความท้าทายและการถูก Disrupt อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้\รายงานฉบับนี้เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมของตลาดคริปโตในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ให้บริการ Stablecoin ชั้นนำ เช่น Tether (USDT) และ Circle (USDC) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดนี้อย่างมาก การยอมรับ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจจะช่วยเพิ่มความต้องการ Stablecoin และส่งผลดีต่อมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐและการลงทุนจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของ Stablecoin ในระยะยาว ทำให้ Stablecoin กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบการเงินในอนาคต ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ Stablecoin กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตนี้ นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการของ Stablecoin อย่างใกล้ชิดและพิจารณาโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้อย่างรอบคอ
