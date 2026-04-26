Stablecoin: โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบการเงินโลก และโอกาสของประเทศไทย

Stablecoin: โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบการเงินโลก และโอกาสของประเทศไทย
📆4/26/2026 12:16 AM
📰Thairath_News
รายงานเกี่ยวกับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ Stablecoin ทั่วโลก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโอกาสสำหรับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลนี้

ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับ สินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท Stablecoin อย่างมาก หลายประเทศได้ออก กฎระเบียบ เพื่อรองรับและกำกับดูแลสินทรัพย์เหล่านี้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย GENIUS Act และประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมถึงประเทศในยุโรปก็มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องแล้ว สถาบันการเงินขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพฟินเทคต่างมองว่า Stablecoin ไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบการเงินโลกที่รัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันพัฒนา อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทำเนียบขาวและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันทำงานด้านนวัตกรรม การเงินดิจิทัล ได้กล่าวถึงทิศทางของ Stablecoin ระดับโลกอย่าง USDC และมองว่า ประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายตลาด ในอดีต Stablecoin มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับเทรดคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อพักเงินในช่วงตลาดผันผวน แต่ปัจจุบัน Circle ซึ่งเป็นผู้พัฒนา USDC กำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ หากเกิดความล่าช้าเพียงเล็กน้อย อาจทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้มหาศาล หากมองในมุมของตะวันตก Stablecoin อาจถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเงิน แต่สำหรับเอเชีย ความล่าช้าในระบบการเงินเดิมเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับภาคธุรกิจ ดังนั้นในหลายประเทศที่ยอมรับ Stablecoin จึงถูกนำไปใช้ในการชำระเงินข้ามพรมแดน การบริหารสภาพคล่องขององค์กร และการโอนเงินระหว่างประเทศมากกว่าการซื้อขายบนกระดานคริปโตฯ USDC ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ผูกมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตรา 1:1 เป็น Stablecoin อันดับสองรองจาก USDT ในด้านสภาพคล่องและความนิยม แต่ USDC ได้รับการยอมรับมากกว่าในเรื่องของความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย MiCA ในยุโรป GENIUS Act ในสหรัฐฯ และกฎหมายของ ก.

ล. ต. ของไทยที่อนุญาตให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในทำเนียบขาวและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าผู้กำกับดูแลกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก Stablecoin เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ในประเทศไทย สำนักงาน ก.

ล. ต.

อนุญาตให้ใช้ Stablecoin ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเงิน ระบบการชำระเงิน และการพัฒนาเงินโปรแกรมเบิล การทับซ้อนของอำนาจกำกับดูแลเป็นเรื่องปกติสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม แต่การเปิดพื้นที่ให้ทดลองผ่านระบบ Sandbox เพื่อหาจุดร่วมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ Circle มองว่าประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ แม้ว่าจะยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเท่ากับสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น แต่ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย ทำให้ Circle ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดนี

