Strategy ปล่อย Bitcoin แล้วซื้อพันธบัตรรัฐบาล
📆5/25/2026 2:09 AM
Saylor ผู้ก่อตั้งของ Strategy ได้ออกมาเผยแพร่ว่าในสัปดาห์นี้ทางบริษัทจะไม่มีการซื้อ Bitcoin แต่จะเลือกที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลแทน โดยมีเป้าหมายเพื่อ ‘รีชาร์จ’ ระบบการเงินภายในบริษัทที่ใช้ชื่อว่า BitVacBitVac ซึ่งจะหมายถึงการที่ Strategy ดูดซับ Bitcoin จากตลาดอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงข้อมูลจากทวีตบน X ของ Saylor เจ้าตัวระบุว่าในสัปดาห์นี้ทาง Strategy จะไม่มีการเข้าซื้อ Bitcoin แต่พวกเขาเลือกที่จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลแทนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ‘รีชาร์จ’ ระบบการเงินภายในบริษัทที่ใช้ชื่อว่า BitVacBitVac เป็นการนำคำว่า Bitcoin + Vacuum (เครื่องดูดฝุ่น) มาผสานกันซึ่งจะหมายถึงการที่ Strategy ดูดซับ Bitcoin จากตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่พวกเขาใช้เงินทั้งหมดที่หามาใหม่ในการทุ่มซื้อไปแล้ว Strategy ก็จะกลับเข้าสู่โหมดชาร์จพลังเพื่อระดมทุนเพิ่มเติม ปัจจุบัน Strategy มียอดการถือครอง Bitcoin ที่ 84,738 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า $6.

4 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีราคาเฉลี่ยซื้ออยู่ที่เหรียญละ $75,701 ต่อ BTC ซึ่งหากเทียบกับราคาปัจจุบันในตลาดจะยังคงถือว่ามีต้นทุนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Michael Saylor เคยส่งสัญญาณว่า บริษัทอาจจะขาย Bitcoin ออกมาเพื่อนำเงินไปจ่ายปันผล และเพื่อรักษาความสัมพันธ์รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือกับบริษัทจัดอันดับเครดิต ซึ่งชาวคริปโตมองว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนครั้งมโหฬาร จากเดิมที่เขาเคยประกาศกร้าวมาตลอดหลายปีว่าจะไม่มีวันขาย Bitcoin เด็ดขาด นอกเหนือจากการเบรกซื้อบิตคอยน์ชั่วคราวแล้ว บริษัทยังหันมาจัดระเบียบหนี้สินของตัวเองอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา Strategy ได้ตกลงซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ที่จะครบกำหนดในปี 2029 ซึ่งการรีบซื้อหุ้นกู้เหล่านี้กลับคืนมา จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ให้มูลค่าหุ้นในมือโดนลดทอนหรือเจือจางลงในอนาคต แถมยังช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทนิ่งและมั่นคงขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้งัดเครื่องมือหาเงินตัวใหม่ออกมาใช้ นั่นคือการออก ‘หุ้นบุริมสิทธิแบบไม่มีกำหนดวันไถ่ถอน’ ภายใต้สัญลักษณ์ตัวย่อว่า(หรือชื่อเล่นว่า Stretch) ซึ่งความเด็ดคือ หุ้นตัวนี้พร้อมจ่ายเงินปันผลสูงถึง 11.5% ต่อปี โดยทาง ไมเคิล เซเลอร์ เชื่อว่า ตอนนี้คนในตลาดยังมองข้ามความเจ๋งของเครื่องมือนี้อยู่ ทั้งที่จริง ๆ แล้ว มันคือท่อน้ำเลี้ยงชั้นยอดที่จะช่วยปั๊มเงินทุนมาให้บริษัทใช้ช้อนซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมในอนาคตได้อีกมหาศา

