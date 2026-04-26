Strategy แซง BlackRock กลายเป็นผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งสู่เป้า 1 ล้าน BTC

Strategy เพิ่มปริมาณ Bitcoin ที่ถือครองเป็น 815,061 BTC แซงหน้า BlackRock IBIT พร้อมระดมทุนอีกกว่า 46,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม หวังบรรลุเป้า 1 ล้าน BTC ภายในสิ้นปี 2569
บริษัท Strategy ซึ่งบริหารจัดการโดย Michael Saylor ได้กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยปริมาณ Bitcoin รวมทั้งสิ้น 815,061 BTC คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.8% ของ Bitcoin ทั้งหมดที่มีอยู่ 21 ล้าน BTC ทั่วโลก ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมจำนวน 34,164 BTC มูลค่ารวม 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ 13-19 เมษายน 2569 ซึ่งส่งผลให้ Strategy แซงหน้า BlackRock IBIT ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการถือครอง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ Strategy ใน การลงทุน ใน Bitcoin และเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ สินทรัพย์ดิจิทัล นี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Strategy ยังคงมีศักยภาพในการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเข้าซื้อ Bitcoin ได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยมีหุ้น STRC ที่ยังสามารถออกได้อีกมูลค่า 19,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโปรแกรม ATM ของ MSTR ที่สามารถระดมทุนได้อีก 27,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมกันแล้วมีศักยภาพในการระดมทุนเพื่อซื้อ Bitcoin ได้มากกว่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ Strategy ในการเพิ่มปริมาณ Bitcoin ที่ถือครองอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายที่ Strategy ได้ประกาศต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนคือการสะสม Bitcoin ให้ได้ 1 ล้าน BTC ภายในสิ้นปี 2569 โดยใช้สัญลักษณ์ ₿ แทนตัวอักษร B เพื่อเน้นย้ำว่ากำลังพูดถึง Bitcoin อย่างเฉพาะเจาะจง ชุมชนคริปโตเคอร์เรนซีที่ติดตาม Michael Saylor อย่างใกล้ชิดทราบดีว่าการโพสต์ข้อความหรือสัญลักษณ์บางอย่างของ Saylor มักจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ Saylor ได้โพสต์ข้อความ “Think Even ₿igger” เมื่อวันที่ 19 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่นานก่อนที่ Strategy จะประกาศการซื้อ Bitcoin จำนวน 34,164 BTC มูลค่า 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อครั้งนี้ถือเป็นการซื้อ Bitcoin ครั้งที่สามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ด้วยปริมาณ Bitcoin ที่ถือครองในปัจจุบันที่ 815,061 BTC ทำให้ Strategy ยังคงต้องสะสม Bitcoin เพิ่มเติมอีกประมาณ 184,939 BTC เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1 ล้าน BTC ที่ Saylor ได้ประกาศไว้ภายในสิ้นปี 2569 จากอัตราการสะสม Bitcoin ที่ผ่านมาในปี 2569 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 80,000 BTC ทุกๆ 4 เดือน หรือประมาณ 20,000 BTC ต่อเดือน คาดการณ์ว่า Strategy อาจสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ล้าน BTC ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 การซื้อ Bitcoin ล่าสุดทั้งหมดได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการออกหุ้น STRC ซึ่ง Saylor ได้อธิบายว่าเป็น “กลไกตลาดทุน” ที่ช่วยให้ Strategy สามารถเร่งกระบวนการสะสม Bitcoin ได้อย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณการซื้อ Bitcoin ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นหลังจากที่ Strategy เพิ่งทำการซื้อ Bitcoin มูลค่า 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หาก Saylor ยังคงเดินหน้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักในลักษณะรายสัปดาห์ นั่นหมายความว่าเป้าหมาย 1 ล้าน BTC อาจไม่ใช่เพียงแค่ความฝัน และหากราคา Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ มูลค่าพอร์ต การลงทุน Bitcoin ของ Strategy จะทะลุเกิน 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทันที ดังนั้นสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนและผู้ที่สนใจใน Bitcoin ควรจับตาดูการประกาศซื้อ Bitcoin ของ Strategy อย่างใกล้ชิ.
IBIT กวาดเม็ดเงินลงทุน ETF Bitcoin กว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯTrust IBIT ได้รับเงินลงทุนมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 วันล่าสุด คิดเป็น 73% ของเงินทุนไหลเข้า Spot Bitcoin ETF สหรัฐฯ ทั้งหมด ทำให้ถือครอง Bitcoin รวม 809,870 BTC คิดเป็น 62% ของสินทรัพย์ทั้งหมดใน ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ ตลาดโดยรวมมีเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 8 วัน รวมมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
นักวิจัยเจาะรหัส ECC สำเร็จด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม ชี้เป็นสัญญาณเตือนภัยควอนตัมระยะยาวต่อ Bitcoinนักวิจัยอิสระสามารถเจาะรหัส ECC ขนาด 15 บิตได้สำเร็จโดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมบนคลาวด์ แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Bitcoin ในทันที แต่เป็นการเตือนให้พัฒนาการรับมือกับภัยคุกคามควอนตัมในอนาคต
Hal Finney: ผู้รับ Bitcoin รายแรก และปริศนาตัวตน Satoshi Nakamotoสำรวจเรื่องราวของ Hal Finney ผู้ได้รับ Bitcoin 10 BTC เป็นคนแรกจาก Satoshi Nakamoto และความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกับตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้าง Bitcoin
ทรัมป์ส่งสัญญาณหนุนคริปโต ชี้ Clarity Act อาจติดลมบนประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมงาน Bitcoin and Crypto Conference แสดงการสนับสนุนวงการคริปโตเคอร์เรนซีและ Clarity Act แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากเหรียญ $TRUMP
สัญญาณบวก Bitcoin: MACD รายสัปดาห์ตัดขึ้นพร้อม RSI ฟื้นตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้สัญญาณบวกสำหรับ Bitcoin โดย MACD รายสัปดาห์เกิด Bullish Crossover และ RSI กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบ 77,000 - 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์มองว่าการทะลุ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นจุดสำคัญสู่การขึ้นไปสู่ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากต่ำกว่า 76,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเกิดการร่วงอย่างรุนแรง
สถาบันการเงินชั้นนำสหรัฐฯ คาดการณ์ BTC ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ภายในปี 2026ธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐฯ เช่น JPMorgan, Citigroup และ Standard Chartered คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin (BTC) มีโอกาสทะลุ 100,000 ดอลลาร์ภายในปี 2026 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินผ่าน ETF, การขยายตัวของ Global M2 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Custody และสินเชื่อที่ใช้ BTC เป็นหลักประกัน
