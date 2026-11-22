Strategy ถือครอง Bitcoin เกิน 850,000 เหรียญ ขาดทุนบนกระดาษเกือบ 20%
Strategy ประกาศถือครอง Bitcoin รวม 850,849 เหรียญ ด้วยต้นทุนเฉลี่ย 75,446 ดอลลาร์ ส่อสัญญาณขาดทุนกว่า 19.93% ขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ 60,700 ดอลลาร์
Michael Saylor ประธานบริหารของ Strategy Inc. ได้เปิดเผยสถานะการถือครอง Bitcoin ของบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม X ในเวลา 20:37 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าโครงการสะสมสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวยังไม่จบสิ้น
รายละเอียดยอดถือครองและต้นทุนเฉลี่ยสูง
จากกราฟ Bitcoin Tracker ที่ Saylor แนบมาแสดงข้อมูลยืนยันว่า Strategy ถือครอง Bitcoin รวม 850,849 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 5.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐAlso readBitcoin หลุด $57,000 ต่ำสุดของปี 2026 หลังร่วงกว่า 8% ใน 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจากแหล่ง SaylorTracker.com ชี้ให้เห็นว่าราคาซื้อเฉลี่ยของ Bitcoin เหล่านี้คือ 75,446 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันอย่างชัดเจน
ในขณะที่ราคา Bitcoin ทำ traded ไปที่ระดับประมาณ 60,700 ดอลลาร์ ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอของ Strategy มีภาวะขาดทุนบนกระดาษ (Paper Loss) จำนวน 1.28 หมื่นล้านดอลลาร์
สัดส่วนความเสียหายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 19.93 ของมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมด ซึ่งถือเป็นตัวเลขทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการติดตามผลประกอบการ
สัญญาณการซื้อต่อเนื่องและประวัติศาสตร์ 122 ครั้ง
Saylor ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่า "The dots aren't done" หรือแปลว่า "จุดยังไม่หมด" พร้อมแนบแผนภาพที่แสดงประวัติการเข้าซื้อ Bitcoin ของบริษัทเป็นจุดสีส้มหลายจุด
เส้นสีส้มในกราฟแทนราคาตลาด ในขณะที่เส้นประสีฟ้าแสดงระดับราคาซื้อเฉลี่ยสะสม ซึ่งปรากฏจุดซื้อทั้งหมด 122 ครั้งตามบันทึก
การประกาศนี้เป็นไปตามรูปแบบประจำสัปดาห์ที่ Saylor มักทำเพื่อสื่อสารให้นักลงทุนรับทราบล่วงหน้า แต่ยังคงไม่มีรายงานการซื้อ Bitcoin ใหม่ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในขณะนี้
ตลาดตอบสนองต่อข่าวนี้ในลักษณะที่จำกัดเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ความเป็นไปได้ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วจากพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการระดมทุนผ่านการขายหุ้น
ที่ผ่านมา Strategy มีการระดมเงินทุนเพื่อการซื้อ Bitcoin ผ่านกลไกการขายหุ้นในตลาด (At-the-Market หรือ ATM) ซึ่งอาศัยราคาหุ้นที่ผันแปร
หากราคาหุ้น MSTR มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามความผันผวนของ Bitcoin ความสามารถในการระดมทุนใหม่ของบริษัทก็อาจลดลงตามไปด้วย
สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรวดเร็วและขนาดของการเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งถัดไป เนื่องจากการเข้าถึงเงินทุนเป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนกลยุทธ์
ความคาดหวังเอกสาร Form 8-K ในสัปดาห์หน้า
นักลงทุนและสื่อการเงินต่างจับตาเอกสาร Form 8-K ที่มีกำหนดเปิดเผยในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจยืนยันการทำธุรกรรมซื้อ Bitcoin จริง
หากเอกสารดังกล่าวระบุยอดซื้อที่เพิ่มขึ้น จะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องและการถือครองในปัจจุบันของ Strategy
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขขาดทุนบนกระดาษเกือบ 20% ยังคงเป็นหัวข้อหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้
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