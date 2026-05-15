Strategy may sell Bitcoin to repay debt, causing sell pressure on BTC

Strategy, formerly known as MicroStrategy, announced plans to redeem its convertible bonds maturing in 2029 worth $1.5 billion, with interest rate of 0%. The company plans to use either cash or Bitcoin as the source of funds for the redemption, which is directly linked to its Bitcoin holding strategy. The plan is expected to reduce the company's debt load and lower the impact on its future financial structure.
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา แผนนี้เปิดความเป็นไปได้ว่า Strategy อาจต้องขาย Bitcoin เพื่อระดมเงินคืนหนี้ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันฝั่งขายต่อ BTC ในตลาด แม้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะใช้ Bitcoin จริงหรือไม่ก็ตามบริษัท Strategy (เดิมชื่อ Micro Strategy ) นำโดย Michael Saylor ประกาศแผนไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพอายุปี 2029 ที่มีอัตราดอกเบี้ย 0% มูลค่ารวม $1.
5 พันล้าน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของหุ้นกู้ชุดนี้ที่ยังคงค้างอยู่ในตลาด บริษัทระบุว่าจะใช้เงินสดหรือการขาย Bitcoin เป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกลยุทธ์การถือครอง Bitcoin ของบริษัทหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) ที่ Strategy ออกในปี 2024 มีเงื่อนไขให้ผู้ถือสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การที่บริษัทเลือกไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดในปี 2029 บ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารต้องการลดภาระหนี้ที่อาจเป็นแรงกดดันต่อโครงสร้างทุนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคา Bitcoin ไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดหวัง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Strategy ได้ออกหุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิ์ชุดต่าง ๆ เพื่อระดมทุนซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin ในคลังรวมกว่า 80,000 BTC การบริหารจัดการหนี้สินที่จำนวนมากเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายสำคัญที่ Saylor และทีมบริหารต้องรับมือประเด็นที่ตลาดกังวลมากที่สุดคือการที่ Strategy ระบุ ‘การขาย Bitcoin’ เป็นหนึ่งในทางเลือกระดมทุน แม้ว่าในทางปฏิบัติบริษัทอาจเลือกใช้เงินสดจากการออกหุ้นใหม่หรือหุ้นกู้ชุดอื่นแทนก็ตาม สัญญาณนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีจากที่ Saylor เคยยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะไม่ขาย Bitcoin ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ราว $80,382 ลดลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาร่วมกั
