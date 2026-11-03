Strategy ใช้เงิน 208 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้น STRC แทน Bitcoin
Strategy ทุ่มเงิน 208 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC สูงกว่ายอดซื้อ Bitcoin อย่างชัดเจน แสดงถึงการปรับกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อลดภาระในอนาคต
Strategy หรือ Micro Strategy Inc. ได้ประกาศผลการดำเนินการทางการเงินล่าสุดที่มีการไหลเข้าของเงินทุนไปทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงรอบการซื้อล่าสุดนี้ บริษัทได้ตัดสินใจจัดสรรเงินทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่การซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทตนเองแทนที่จะเป็นการสะสม Bitcoin เพียงอย่างเดียว ซึ่งนับเป็นสัญญาณการปรับยุทธศาสตร์การบริหารโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ
รายละเอียดการซื้อหุ้น STRC และ Bitcoin
จากการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกรรมพบว่า Strategy ใช้เงินจำนวน 208.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC ของบริษัทในวันดังกล่าว ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นมูลค่าการลงทุนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลักของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว ในทางกลับกัน บริษัทได้ใช้เงินไปเพียง 65.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อ Bitcoin เท่านั้นAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
นอกจากการซื้อหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว Strategy ยังมีการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 98.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยย้ายเงินก้อนนี้เข้าสู่ยอดเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท การเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเงินทุนส่วนใหญ่นี้ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปทางตราสารทุนของบริษัทเอง มากกว่าที่จะไหลเข้าสู่การสะสม Bitcoin อย่างเดียว
สัดส่วนการใช้จ่ายและนัยสำคัญทางการเงิน
เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดทางการเงินจะเห็นได้ชัดเจนว่าเงินจำนวน 208.2 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ซื้อ STRC มีมูลค่าสูงกว่ายอดเงิน 65.5 ล้านดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปในการซื้อ Bitcoin อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างเงินทุนของตนเองควบคู่ไปกับการสะสม Bitcoin
การที่มูลค่าการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC มีมูลค่าสูงเกือบสามเท่าของการซื้อ Bitcoin ในรอบเดียวกันนี้ อาจสะท้อนถึงแรงซื้อจากนักลงทุนภายนอกที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน แต่สำหรับ Strategy แล้ว การดำเนินการนี้ยังคงเป็นการซื้ออย่างต่อเนื่องและไม่ได้หมายถึงสัญญาณขาลงที่ชัดเจนในกลยุทธ์หลักของบริษัท
เป้าหมายและผลกระทบต่อการถือครอง Bitcoin
การตัดสินใจซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC ของ Strategy มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางการเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวในอนาคต ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินระยะยาวของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเลือกที่จะจัดสรรเงิน 98.5 ล้านดอลลาร์เข้าสู่เงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นแสดงถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อถือสภาพคล่องไว้เป็นส่วนหนึ่งแทนที่จะนำไปซื้อ Bitcoin ทั้งหมด ซึ่งเงินสดก้อนนี้อาจถูกใช้เพื่อรองรับภาระทางการเงินฉุกเฉินหรือเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อในจังหวะถัดไป
ทั้งนี้ แหล่งข่าวและข้อมูลทางการยังไม่ได้ออกมาวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการถือเงินสดในสัดส่วนนี้ ดังนั้นนักวิเคราะห์และนักลงทุนจึงจำเป็นต้องรอดูการเปิดเผยตัวเลขในรอบถัดไปว่าทิศทางของการจัดสรรสินทรัพย์ของบริษัทจะเป็นอย่างไร
สภาวะราคา Bitcoin และตลาดในขณะนั้น
ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่บริษัทดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว ราคา Bitcoin ในเวลา 21.00 น. ตามเวลาไทยของวันที่ 2 พฤศจิกายน มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,895 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าทรงตัวใกล้เคียงกับระดับเดิม
ความทรงตัวของราคา Bitcoin ในระดับนี้ประกอบกับการที่ Strategy ยังคงทำการซื้ออย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับหุ้นบุริมสิทธิ ก็ยังบ่งชี้ว่าบริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ในระยะยาว โดยไม่มีการเปลี่ยนกลยุทธ์หลักไปอย่างสิ้นเชิง
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