Strong Winds and Weather Conditions in Andaman Sea

The Andaman Sea is experiencing strong winds and weather conditions, with waves reaching up to 3 meters in height. The sea is also experiencing high tides, especially in areas with cloud cover. Sailors and boaters in the Andaman Sea should be cautious and avoid sailing in areas with cloud cover. The weather conditions are expected to continue until June 3, with the possibility of rain and thunderstorms.
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ตลอดช่วง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 28 พ.
ค. – 3 มิ. ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29 - 30 พ. ค. 69มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกและตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม.
/ชม. วันที่ 1 – 3 มิ. ย. 69 วันที่ 28 พ. ค.
– 1 มิ. ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29 - 30 พ. ค. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม. /ชม.
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29 - 31 พ. ค.
และ 2 – 3 มิ. ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมต
