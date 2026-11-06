Strive รายงานกำไรสุทธิ 509 ล้านดอลลาร์ เน้นซื้อ Bitcoin เพิ่ม 15,124 โทเคน
Strive บริษัทคลัง Bitcoin รายงานกำไรไตรมาส 3 จำนวน 509 ล้านดอลลาร์ จากกำไรทางบัญชีเป็นหลัก พร้อมเผยซื้อ Bitcoin เพิ่ม 15,124 BTC มียอดถือครองรวม 43,124 BTC
Strive บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งดำเนินงานในฐานะคลังเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Bitcoin ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2026 โดยระบุว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 509 ล้านดอลลาร์ และเปิดเผยแผนการดำเนินการที่สำคัญเพื่อขยายสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ดังกล่าว
รายงานระบุว่า Strive ได้ทำการซื้อ Bitcoin เพิ่มจำนวน 15,124 โทเคนตลอดเดือนตุลาคม ส่งผลให้ยอดรวมการถือครองของกิจการพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 43,124 BTC ซึ่งมีมูลค่าประเมินราว 3.25 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Strive เขยิบใกล้ตำแหน่งบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในกลุ่มกิจการมหาชนอีกครั้งAlso readเจ้ามือ Bitcoin กลับมาซื้อกว่า 3,000 BTC มูลค่า $228 ล้าน หลังเงียบไปกว่า 1 ปี
ที่มาของกำไรสุทธิ 509 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขกำไรสุทธิ 509 ล้านดอลลาร์นี้เป็นของไตรมาสที่ 3 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2026 มิใช่ผลกำไรที่เกิดจากการซื้อขาย Bitcoin ในเดือนตุลาคม ข้อมูลทางบัญชีระบุว่า Strive ซื้อ Bitcoin จำนวน 15,124 โทเคนที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 83,310 ดอลลาร์ต่อหนึ่งเหรียญ คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1.26 พันล้านดอลลาร์
สัดส่วนรายได้หลักที่ปรากฏในงบการเงินมาจากกำไรทางบัญชี (Unrealized Gain) จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่จำนวนมากกว่า 533.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักอย่างการออกหลักทรัพย์สร้างรายได้เพียง 2.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่อยู่ที่ 38.7 ล้านดอลลาร์ได้
เมื่อพิจารณาภาพรวมผลประกอบการรวมตลอด 9 เดือนแรกของปี Strive ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิสะสมอยู่ที่ 14.5 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างต้นทุนที่ซับซ้อนมากกว่าผลกำไรทางบัญชีที่ปรากฏในรายงานประจำไตรมาส
อันดับผู้ถือครอง Bitcoin ใหญ่ระดับโลก
จากข้อมูลของ BitcoinTreasuries.NET ยอดรวม 43,124 BTC ทำให้ Strive เป็นผู้อาศัยรายใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มบริษัทมหาชนทั่วโลก โดยตามหลัง Strategy, Metaplanet ที่มีประมาณ 44,000 BTC และ Twenty One Capital ที่มีประมาณ 43,514 BTC
ระยะห่างระหว่างอันดับที่ 4 อย่าง Strive กับอันดับที่ 3 อย่าง Twenty One Capital มีเพียงประมาณ 390 BTC และห่างจากอันดับที่ 2 อย่าง Metaplanet เพียงราว 876 BTC เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการไล่กวดคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์
Strive ได้เตรียมแผนการระดมทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นบุริมสิทธิแบบปันผล 15% เพื่อใช้เงินดังกล่าวในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางและความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต
การออกหุ้นที่จ่ายปันผล 15% ต่อปี ถือเป็นภาระทางการเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียว หากตลาด Bitcoin มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ภาระค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบดังกล่าวจะสร้างความกดดันต่องบดุลของบริษัทมากขึ้น
บทวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ย vs ราคาตลาด
ต้นทุนเฉลี่ยของ Strive ในการถือครอง Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 83,310 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นที่อยู่ที่ประมาณ 75,885 ดอลลาร์ สภาวะเช่นนี้อาจกลายเป็นแรงกดดันทางการเงินหากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลปรับลดลง
ประเด็นที่น่าสนใจคือ Strive สามารถทำการซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อแซงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ได้หรือไม่ และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจากต้นทุนที่สูงกว่าราคาตลาดจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัทต่อไป
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