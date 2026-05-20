SpaceX ยื่นเอกสาร IPO เปิดเผยการถือครอง Bitcoin อย่างเป็นทางการ

บริษัทอวกาศ SpaceX ของ Elon Musk ได้ยื่นเอกสาร Form S-1 ฉบับสาธารณะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นทางการของบริษัทเป็นครั้งแรก SpaceX ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทระหว่าง 1.75 ล้านล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ และวางแผนระดมทุนสูงถึง 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ SpaceX ถือครอง Bitcoin จำนวน 8,285 BTC ซึ่งฝากไว้ในบัญชีดูแลของ Coinbase Prime มูลค่าตลาดปัจจุบัน ณ ราคา Bitcoin ที่ $77,664 อยู่ที่ประมาณ 640 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีกำหนดเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq วันที่ 12 มิ.ย. 2569 ภายใต้สัญลักษณ์ SPCX
บริษัทอวกาศ SpaceX ของ Elon Musk ได้ยื่นเอกสาร Form S-1 ฉบับสาธารณะต่อสำนักงาน ก. ล. ต. สหรัฐฯ ( SEC ) เมื่อวันที่ 20 พ.
ค. 2569 เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นทางการของบริษัทเป็นครั้งแรก การยื่นเอกสารดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากร่างเอกสารลับที่ยื่นไปเมื่อวันที่ 1 เม.
ย. 2569 SpaceX ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทระหว่าง 1.75 ล้านล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ และวางแผนระดมทุนสูงถึง 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ SpaceX ถือครอง Bitcoin จำนวน 8,285 BTC ซึ่งฝากไว้ในบัญชีดูแลของ Coinbase Prime มูลค่าตลาดปัจจุบัน ณ ราคา Bitcoin ที่ $77,664 อยู่ที่ประมาณ 640 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีกำหนดเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq วันที่ 12 มิ.
ย. 2569 ภายใต้สัญลักษณ์ SPCX SpaceX ยื่นเอกสาร S-1 เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นทางการของบริษัทเป็นครั้งแรก SpaceX มีกำไรที่ยังไม่รับรู้จากการถือครอง Bitcoin มากกว่า 360 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคา Bitcoin อยู่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ SpaceX ถือเป็นผู้ถือครอง Bitcoin อันดับที่สี่ในบรรดาบริษัทเอกชนที่รู้จัก รองจาก MicroStrategy, Tesla และบริษัทอื่นๆ การยื่นเอกสาร S-1 นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ SpaceX เปิดเผยการถือครอง Bitcoin อย่างเป็นทางการในฐานะข้อมูลสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบทางบัญชี SpaceX มีกำหนดเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq วันที่ 12 มิ.
ย. 2569 รายงานมูลค่า Bitcoin ทุกไตรมาสจะกลายเป็นข่าวที่สื่อกระแสหลักติดตาม ซึ่งอาจดึงความสนใจนักลงทุนสถาบันหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดคริปโตได้ไม่น้อ
