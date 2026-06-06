Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

SpaceX เตรียม IPO มูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์ สร้างความกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดคริปโต

การเงิน News

SpaceX เตรียม IPO มูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์ สร้างความกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดคริปโต
SpacexIPOสภาพคล่อง
📆6/6/2026 12:10 PM
📰siamblockchain
91 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 53%

SpaceX กำลังจะเปิดตัว IPO มูลค่ามหาศาล ทำให้นักลงทุนต้องเพิ่มสัดส่วนเงินสดและอาจทำให้สภาพคล่องในสินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin ลดลงในช่วงก่อนการเข้าตลาด

SpaceX กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปแบบ IPO มูลค่าประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่กว่า IPO หลายรายการในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของ การระดมทุน ของ OpenAI และ Anthropic ที่อาจเกินกว่า 240 พันล้านดอลลาร์ การเปิดตัวขนาดใหญ่นี้ทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากต้องพิจารณาถึง สภาพคล่อง ของตลาดว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนหลายคนมักเลือกเพิ่มส่วนของเงินสดในพอร์ตการลงทุนของตนโดยการขายสินทรัพย์บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ก่อนที่ IPO จะเกิดขึ้น การกระทำนี้ทำให้ความต้อง การเงิน สดเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ สภาพคล่อง ในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตเคอร์เรนซีลดลงในระยะสั้น การลด สภาพคล่อง ในตลาดคริปโตเช่น Bitcoin จึงถูกเชื่อมโยงกับการเตรียมเงินเพื่อเข้าร่วมดีล IPO ขนาดใหญ่โดยเฉพาะของ SpaceX อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการร่วงลงของ Bitcoin นั้นมาจาก SpaceX โดยตรง เนื่องจากตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านรวมถึงการไหลออกของเงินจาก ETF, สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าสังเกตว่า SpaceX ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังถือครอง Bitcoin ปริมาณมากในฐานะบริษัทเอกชน ดังนั้นเมื่อ IPO สำเร็จ นักลงทุนในตลาดหุ้นอาจได้รับผลกระทบต่อ Bitcoin อย่างอ้อม ซึ่งอาจกลายเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวได้ ผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้เป็นตัวบริษัท SpaceX เอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงของ สภาพคล่อง ในตลาด การเงิน ปี 2026 กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีลระดมทุนขนาดมหาศาลหลายรายการเกิดขึ้นพร้อมกัน นักวิเคราะห์จึงตั้งคำถามว่าเงินทุนเหล่านี้จะไหลมาจากไหนและจะถูกกำหนดทิศทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการปรับฐานของ Bitcoin เกิดจาก IPO ของ SpaceX เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ สิ่งที่ควรเฝ้าติดตามคือหลังจาก IPO เสร็จสิ้นแล้ว เงินทุนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีหรือจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin อีกครั้งหรือไม.

SpaceX กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปแบบ IPO มูลค่าประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่กว่า IPO หลายรายการในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของการระดมทุนของ OpenAI และ Anthropic ที่อาจเกินกว่า 240 พันล้านดอลลาร์ การเปิดตัวขนาดใหญ่นี้ทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องของตลาดว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนหลายคนมักเลือกเพิ่มส่วนของเงินสดในพอร์ตการลงทุนของตนโดยการขายสินทรัพย์บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ก่อนที่ IPO จะเกิดขึ้น การกระทำนี้ทำให้ความต้องการเงินสดเพิ่มขึ้นและส่งผลให้สภาพคล่องในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตเคอร์เรนซีลดลงในระยะสั้น การลดสภาพคล่องในตลาดคริปโตเช่น Bitcoin จึงถูกเชื่อมโยงกับการเตรียมเงินเพื่อเข้าร่วมดีล IPO ขนาดใหญ่โดยเฉพาะของ SpaceX อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการร่วงลงของ Bitcoin นั้นมาจาก SpaceX โดยตรง เนื่องจากตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านรวมถึงการไหลออกของเงินจาก ETF, สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าสังเกตว่า SpaceX ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังถือครอง Bitcoin ปริมาณมากในฐานะบริษัทเอกชน ดังนั้นเมื่อ IPO สำเร็จ นักลงทุนในตลาดหุ้นอาจได้รับผลกระทบต่อ Bitcoin อย่างอ้อม ซึ่งอาจกลายเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวได้ ผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้เป็นตัวบริษัท SpaceX เอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในตลาดการเงิน ปี 2026 กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีลระดมทุนขนาดมหาศาลหลายรายการเกิดขึ้นพร้อมกัน นักวิเคราะห์จึงตั้งคำถามว่าเงินทุนเหล่านี้จะไหลมาจากไหนและจะถูกกำหนดทิศทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการปรับฐานของ Bitcoin เกิดจาก IPO ของ SpaceX เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ สิ่งที่ควรเฝ้าติดตามคือหลังจาก IPO เสร็จสิ้นแล้ว เงินทุนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีหรือจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin อีกครั้งหรือไม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

Spacex IPO สภาพคล่อง Bitcoin การระดมทุน

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

สงครามราคา AI ระเบิดศักราชใหม่ โมเดลจีนลดค่าบริการทบเหนือ Claude บน OpenRouterสงครามราคา AI ระเบิดศักราชใหม่ โมเดลจีนลดค่าบริการทบเหนือ Claude บน OpenRouterOpenRouter เผยข้อมูลการใช้ AI LLM แสดงให้เห็นว่าโมเดลจีนอย่าง Mimo-2.5, Deepseek V4 และ MiniMax กำลังครองความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากลดราคาโทเคนลงถึง 75% ทำให้ราคาเหล่านี้ต่ำกว่า Gemini 3.1 Pro และ Claude Opus 4.7 หลายบริษัทรวมถึง Xiaomi ลดค่าบริการ Mimo‑V2.5‑Pro ครึ่งหนึ่งและ MiniMax ปรับเป็นแพ็กเกจเหมา ผู้ใช้เริ่มให้ความสำ{rrarrarrarrarra}สำคัญกับราคาเทียบเท่ากับประสิทธิภาพ ทำให้การแข่งขันด้านราคากลายเป็นปัจจัยหลักในตลาด AI
Read more »

SpaceX เตรียมเข้า IPO บนตลาดหุ้น NasdaqSpaceX เตรียมเข้า IPO บนตลาดหุ้น NasdaqSpaceX เตรียมเข้า IPO บนตลาดหุ้น Nasdaq ภายใต้ชื่อ SPCX ในวันที่ 12 มิถุนายน 2026 นี้ ตั้งเป้าระดมทุน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยมูลค่าบริษัท 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Read more »

NASA สั่งนักบินอวกาศ 5 คนเตรียมอพยพจาก ISS หลังการรั่วไหลของอากาศรุนแรง ก่อนยกเลิกNASA สั่งนักบินอวกาศ 5 คนเตรียมอพยพจาก ISS หลังการรั่วไหลของอากาศรุนแรง ก่อนยกเลิกศูนย์ควบคุม NASA สั่งให้นักบินอวกาศ 5 คนเข้าหنام SpaceX Crew Dragon เพื่อเตรียม haven ฉุกเฉิน เมื่อการรั่วไหลในโมดูลซเวซดามีความรุนแรงขึ้น เป็นเหตุการณ์Caret rare ใน 27 ปีของสถานีอวกาศนานาชาติ ก่อนยกเลิกเมื่อสถานการณ์ reviews กับ Roscosmos
Read more »

กองทุน iShares Semiconductor ETF ปรับตัวขึ้น 79% ปีนี้ simultaneous with การเตรียม IPO ของ SpaceXกองทุน iShares Semiconductor ETF ปรับตัวขึ้น 79% ปีนี้ simultaneous with การเตรียม IPO ของ SpaceXกองทุน iShares Semiconductor ETF แม้มีการปรับตัวลงก่อนหน้า ยังคงขึ้น 79% ในปีนี้ simultaneous with การเตรียมIPO ของ SpaceX ที่anticipated เป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Nguyen analysis การเทขายในกลุ่มชิปและBitcoin คาดว่ายังมาจากการเตรียมเงินทุนสำหรับ IPO นี้ โดยนักลงทุนอาจขายออกจากกลุ่ม穆民ทMuம்และเทคโนโลยีเพื่อปรับ portfolio ส่งผลให้เกิดกระแสการเทขายที่ไร้ระเบียน Nguyên贵州踏板 additional감 Energyčné troopers redesigned 脚踏coin backdropעלות 60,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี 2024 ในขณะที่ in Thailand fund house เอ็กซ์สปริง เปิดขายกองทุน X-SPACE ที่ลงทุนใน SpaceX ก่อน IPO ราคา anticipating ต่ำกว่า IPO ราว 6%
Read more »



Render Time: 2026-06-06 15:10:51