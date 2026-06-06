SpaceX เตรียม IPO มูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์ สร้างความกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดคริปโต

SpaceX กำลังจะเปิดตัว IPO มูลค่ามหาศาล ทำให้นักลงทุนต้องเพิ่มสัดส่วนเงินสดและอาจทำให้สภาพคล่องในสินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin ลดลงในช่วงก่อนการเข้าตลาด
SpaceX กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปแบบ IPO มูลค่าประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่กว่า IPO หลายรายการในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของ การระดมทุน ของ OpenAI และ Anthropic ที่อาจเกินกว่า 240 พันล้านดอลลาร์ การเปิดตัวขนาดใหญ่นี้ทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากต้องพิจารณาถึง สภาพคล่อง ของตลาดว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนหลายคนมักเลือกเพิ่มส่วนของเงินสดในพอร์ตการลงทุนของตนโดยการขายสินทรัพย์บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ก่อนที่ IPO จะเกิดขึ้น การกระทำนี้ทำให้ความต้อง การเงิน สดเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ สภาพคล่อง ในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตเคอร์เรนซีลดลงในระยะสั้น การลด สภาพคล่อง ในตลาดคริปโตเช่น Bitcoin จึงถูกเชื่อมโยงกับการเตรียมเงินเพื่อเข้าร่วมดีล IPO ขนาดใหญ่โดยเฉพาะของ SpaceX อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการร่วงลงของ Bitcoin นั้นมาจาก SpaceX โดยตรง เนื่องจากตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านรวมถึงการไหลออกของเงินจาก ETF, สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าสังเกตว่า SpaceX ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังถือครอง Bitcoin ปริมาณมากในฐานะบริษัทเอกชน ดังนั้นเมื่อ IPO สำเร็จ นักลงทุนในตลาดหุ้นอาจได้รับผลกระทบต่อ Bitcoin อย่างอ้อม ซึ่งอาจกลายเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวได้ ผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้เป็นตัวบริษัท SpaceX เอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงของ สภาพคล่อง ในตลาด การเงิน ปี 2026 กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีลระดมทุนขนาดมหาศาลหลายรายการเกิดขึ้นพร้อมกัน นักวิเคราะห์จึงตั้งคำถามว่าเงินทุนเหล่านี้จะไหลมาจากไหนและจะถูกกำหนดทิศทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการปรับฐานของ Bitcoin เกิดจาก IPO ของ SpaceX เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ สิ่งที่ควรเฝ้าติดตามคือหลังจาก IPO เสร็จสิ้นแล้ว เงินทุนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีหรือจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin อีกครั้งหรือไม.
SpaceX กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปแบบ IPO มูลค่าประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่กว่า IPO หลายรายการในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของการระดมทุนของ OpenAI และ Anthropic ที่อาจเกินกว่า 240 พันล้านดอลลาร์ การเปิดตัวขนาดใหญ่นี้ทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องของตลาดว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนหลายคนมักเลือกเพิ่มส่วนของเงินสดในพอร์ตการลงทุนของตนโดยการขายสินทรัพย์บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ก่อนที่ IPO จะเกิดขึ้น การกระทำนี้ทำให้ความต้องการเงินสดเพิ่มขึ้นและส่งผลให้สภาพคล่องในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตเคอร์เรนซีลดลงในระยะสั้น การลดสภาพคล่องในตลาดคริปโตเช่น Bitcoin จึงถูกเชื่อมโยงกับการเตรียมเงินเพื่อเข้าร่วมดีล IPO ขนาดใหญ่โดยเฉพาะของ SpaceX อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการร่วงลงของ Bitcoin นั้นมาจาก SpaceX โดยตรง เนื่องจากตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านรวมถึงการไหลออกของเงินจาก ETF, สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าสังเกตว่า SpaceX ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังถือครอง Bitcoin ปริมาณมากในฐานะบริษัทเอกชน ดังนั้นเมื่อ IPO สำเร็จ นักลงทุนในตลาดหุ้นอาจได้รับผลกระทบต่อ Bitcoin อย่างอ้อม ซึ่งอาจกลายเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวได้ ผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้เป็นตัวบริษัท SpaceX เอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในตลาดการเงิน ปี 2026 กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีลระดมทุนขนาดมหาศาลหลายรายการเกิดขึ้นพร้อมกัน นักวิเคราะห์จึงตั้งคำถามว่าเงินทุนเหล่านี้จะไหลมาจากไหนและจะถูกกำหนดทิศทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการปรับฐานของ Bitcoin เกิดจาก IPO ของ SpaceX เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ สิ่งที่ควรเฝ้าติดตามคือหลังจาก IPO เสร็จสิ้นแล้ว เงินทุนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีหรือจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin อีกครั้งหรือไม
Spacex IPO สภาพคล่อง Bitcoin การระดมทุน
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