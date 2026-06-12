SpaceX เปิดซื้อขายหุ้นวันแรก

SpaceX เปิดซื้อขายหุ้นวันแรกในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ภายใต้ตัวย่อ SPCX ที่ราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
SpaceX เปิดซื้อขาย หุ้น วันแรกในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ภายใต้ตัวย่อ SPCX ที่ราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อ หุ้น หลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นการเสนอขาย หุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่นานหลังเปิดตลาด ราคา หุ้น SpaceX พุ่งขึ้นไปแตะระดับ มากกว่า 160 ดอลลาร์สหรัฐต่อ หุ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาด (Market Cap) ของบริษัททะยานขึ้นเหนือ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดอันดับที่ 7 ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ตามข้อมูลบน Companies Marketcap ในพิธีเปิดการซื้อขายวันแรก Elon Musk และ Gwynne Shotwell ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ SpaceX ร่วมกันสั่นกระดิ่งเปิดตลาด โดย Musk เข้าร่วมจากรัฐเท็กซัส ขณะที่ Shotwell อยู่ที่ตลาด Nasdaq ในนครนิวยอร์ก ก่อนการเข้าตลาด หุ้น Musk ให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์สตรีมของ JPMorgan Chase ว่า SpaceX มีกระแสเงินสดเป็นบวก (Cash Flow Positive) มาตั้งแต่ประมาณปี 2015 เขาระบุว่า เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจนำ SpaceX เข้าตลาด หุ้น ในเวลานี้ คือเพื่อระดมทุนสำหรับช่วงการเติบโตครั้งใหญ่ของบริษัท โดยแผนงานสำคัญในอนาคตประกอบด้วยการสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Centers) ในอวกาศ Elon Musk ซึ่งกำลังเข้าใกล้การเป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการถือ หุ้น ใน SpaceX และ Tesla จุดเริ่มต้นของ SpaceX คือเพื่อที่จะปฏิวัติวงการอวกาศ และเป็นบริษัทผู้พัฒนาจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ธุรกิจ ที่สร้างกำไรให้ SpaceX อย่างชัดเจนมีเพียงหน่วย ธุรกิจ Starlink ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลก จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เมื่อ SpaceX เข้าซื้อกิจการ xAI บริษัท AI ของ Musk ดีลดังกล่าวทำให้ SpaceX ได้รับสินทรัพย์สำคัญจำนวนมากเข้ามาอยู่ในเครือ ไม่ว่าจะเป็.
SpaceX เปิดซื้อขายหุ้นวันแรกในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ภายใต้ตัวย่อ SPCX ที่ราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่นานหลังเปิดตลาด ราคาหุ้น SpaceX พุ่งขึ้นไปแตะระดับ มากกว่า 160 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาด (Market Cap) ของบริษัททะยานขึ้นเหนือ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดอันดับที่ 7 ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ตามข้อมูลบน Companies Marketcap ในพิธีเปิดการซื้อขายวันแรก Elon Musk และ Gwynne Shotwell ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ SpaceX ร่วมกันสั่นกระดิ่งเปิดตลาด โดย Musk เข้าร่วมจากรัฐเท็กซัส ขณะที่ Shotwell อยู่ที่ตลาด Nasdaq ในนครนิวยอร์ก ก่อนการเข้าตลาดหุ้น Musk ให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์สตรีมของ JPMorgan Chase ว่า SpaceX มีกระแสเงินสดเป็นบวก (Cash Flow Positive) มาตั้งแต่ประมาณปี 2015 เขาระบุว่า เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจนำ SpaceX เข้าตลาดหุ้นในเวลานี้ คือเพื่อระดมทุนสำหรับช่วงการเติบโตครั้งใหญ่ของบริษัท โดยแผนงานสำคัญในอนาคตประกอบด้วยการสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Centers) ในอวกาศ Elon Musk ซึ่งกำลังเข้าใกล้การเป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการถือหุ้นใน SpaceX และ Tesla จุดเริ่มต้นของ SpaceX คือเพื่อที่จะปฏิวัติวงการอวกาศ และเป็นบริษัทผู้พัฒนาจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจที่สร้างกำไรให้ SpaceX อย่างชัดเจนมีเพียงหน่วยธุรกิจ Starlink ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลก จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เมื่อ SpaceX เข้าซื้อกิจการ xAI บริษัท AI ของ Musk ดีลดังกล่าวทำให้ SpaceX ได้รับสินทรัพย์สำคัญจำนวนมากเข้ามาอยู่ในเครือ ไม่ว่าจะเป็
Spacex IPO หุ้น ตลาดหุ้น Elon Musk Gwynne Shotwell
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