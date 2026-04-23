SpaceX สนใจซื้อสตาร์ทอัพ AI Cursor มูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านบาท

SpaceX ได้รับสิทธิ์ในการเข้าซื้อกิจการ Cursor สตาร์ทอัพด้าน AI ที่พัฒนาเครื่องมือเขียนโค้ดอัจฉริยะ มูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน AI และแข่งขันกับ OpenAI และ Anthropic
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา SpaceX ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า Cursor สตาร์ทอัพ ด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ให้สิทธิ์แก่ SpaceX ในการเข้าซื้อกิจการในมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.
9 ล้านล้านบาทไทย นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกอื่นคือการร่วมมือกันพัฒนาต่อ โดย SpaceX จะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการทำงานร่วมกัน SpaceX ระบุในโพสต์เมื่อวันอังคารว่า SpaceX AI และ Cursor กำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้าง AI ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเขียนโค้ดและความรู้ด้าน AI การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน AI ให้กับ SpaceX บริษัทอวกาศของ Elon Musk ซึ่งได้ควบรวมกิจการกับ xAI และกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อแข่งขันในตลาด AI กับบริษัทชั้นนำอื่นๆ เช่น OpenAI และ Anthropic ก่อนหน้านี้ CNBC รายงานว่า OpenAI เคยพิจารณาที่จะเข้าซื้อกิจการ Cursor ก่อนที่จะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ Windsurf เพื่อสนับสนุน Codex ผู้ช่วยเขียนโค้ดของตนเองให้สามารถแข่งขันกับ Claude ของ Anthropic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ OpenAI ยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนในช่วงแรกของ Cursor อีกด้วย ล่าสุด มีรายงานว่า Microsoft ก็เคยพิจารณาที่จะซื้อ Cursor เช่นกัน แต่ได้ตัดสินใจไม่ดำเนินการต่อ แม้ว่าสถานะของ Microsoft ในตลาด AI จะยังตามหลังคู่แข่งอยู่บ้าง แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในผู้ให้บริการ AI รายอื่นๆ และการให้บริการคลาวด์ Cursor AI เป็นสตาร์ทอัพที่พัฒนาซอฟต์แวร์ AI สำหรับการเขียนโค้ด ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเทคโนโลยี โดยเครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างโปรแกรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้ AI ขั้นสูงในการสร้างโค้ด ปรับปรุงโค้ด ตรวจหาข้อผิดพลาด และทำความเข้าใจบริบทของโปรเจกต์ได้อย่างครอบคลุม จุดเด่นของ Cursor คือการยึดแนวคิด AI-first โดยทำหน้าที่เป็น Integrated Development Environment (IDE) ที่มี AI เป็นแกนหลักของการเขียนโค้ด ซึ่งแตกต่างจาก AI Coding อื่นๆ เช่น GitHub Copilot หรือ Codex นักพัฒนาสามารถใช้แชตด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อสั่งให้ AI สร้างโค้ด หรือไฮไลต์โค้ดที่ต้องการและให้ AI ปรับแก้ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ Cursor ยังสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในโค้ดและแนะนำวิธีแก้ไข เพื่อลดเวลาในการดีบัก และมีระบบเติมโค้ดอัตโนมัติขั้นสูงที่สามารถคาดการณ์ได้หลายบรรทัดหรือแม้แต่ทั้งฟังก์ชัน Cursor ก่อตั้งขึ้นโดย Michael Truell ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ร่วมกับเพื่อนร่วมงานขณะที่ศึกษาอยู่ที่ MIT ในปี 2022 พวกเขาได้ก่อตั้ง Anysphere สตาร์ทอัพด้าน AI Coding โดย Cursor เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงกระแส Vibe-Coding หลังจากข่าวการให้สิทธิ์ SpaceX เข้าซื้อกิจการ ล่าสุด xAI บริษัท AI ที่อยู่ภายใต้ SpaceX ได้หารือกับ Mistral และ Cursor เพื่อจัดตั้งความร่วมมือแบบสามฝ่าย (Three-way Partnership) ตามที่ Elon Musk กำลังเร่งผลักดันให้ xAI สร้างพันธมิตรเพิ่มขึ้น เพื่อไล่ตาม Anthropic และ OpenAI ซึ่งกำลังนำหน้าในด้านบริการ AI สำหรับการเขียนโค้ดและ AI agents Michael Nicolls ผู้บริหารของ SpaceX และประธานของ xAI ยอมรับว่าบริษัทยังตามหลังคู่แข่งอย่างชัดเจนและจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อไล่ตามให้ทัน ปัจจุบัน Cursor กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาระดมทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัททะลุ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.6 ล้านล้านบาท โดยมีรายงานว่า Andreessen Horowitz เตรียมเป็นผู้นำในการลงทุน และ Nvidia กับ Thrive Capital ก็คาดว่าจะเข้าร่วมด้วย ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของกระบวนการระดมทุนของ Cursor ทำให้ผู้ที่กำลังพิจารณาลงทุนรู้สึกประหลาดใจ ก่อนหน้านี้ Cursor ได้เริ่มฝึกโมเดล AI บนโครงสร้างพื้นฐานของ xAI ด้วย Elon Musk หวังว่าฐานลูกค้าวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Cursor และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI จะช่วยให้ SpaceX สามารถแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งในวงการ AI ที่มีโมเดลที่ก้าวหน้ากว่าที่พัฒนาโดย xAI ได
