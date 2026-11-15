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SpaceX สำเร็จจับยาน Starship กลับหอปล่อย สำรองอนาคตอวกาศ

nnanews#64 in ประเทศไทย
SpaceX สำเร็จจับยาน Starship กลับหอปล่อย สำรองอนาคตอวกาศ
Spacex · Starship · Super Heavy Booster 22
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SpaceX ยึดยาน Starship กลับหอปล่อยจรวดได้สำเร็จ เป็นก้าวสำคัญของภารกิจ Artemis และแผนสำรวจดวงจันทร์ปี 2028 ของ NASA

SpaceX ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการกู้คืนยาน Starship ท่อนบนกลับสู่หอปล่อยจรวดได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นการปิดจิ๊กซอว์ที่สำคัญที่สุดของโครงการพัฒนาระบบขนส่งอวกาศที่ reusable ได้เต็มรูปแบบ โดยภารกิจนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

Elon Musk ผู้ก่อตั้ง SpaceX ได้แสดงความรู้สึกตื่นเต้นผ่านโพสต์ในแพลตฟอร์ม X พร้อมแนบภาพและวิดีโอจากบริเวณหอปล่อยจรวด พร้อมระบุคำชมว่า "ยาน Ship 42 ดูยอดเยี่ยมมาก!" การทดสอบภารกิจการบินในครั้งนี้ออกแบบให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโครงการ Starship โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ验证ความสามารถในการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและการ docking กับหอปล่อย

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รายละเอียดภารกิจและกลไกการเข้าจอด

ยาน Starship ได้ทะยานขึ้นสู่สรวงฟ้าตั้งแต่เวลาเช้าของวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน โดยจรวดขบวนขับเคลื่อนท่อนล่างหรือ Super Heavy Booster 22 ทำหน้าที่ส่งยานเข้าสู่วงโคจร อย่างไรก็ตาม จรวดท่อนล่างไม่สามารถบินกลับสู่หอปล่อยได้ตามแผนเดิมและต้องลงจอดในมหาสมุทรเม็กซิโกแทน แต่วิศวกรของ SpaceX ประสบความสำเร็จในการจัดการกับท่อนบนที่โคจรได้

ยาน Starship ท่อนบนสามารถเข้าสู่วงโคจรที่มีความสูง 260 กิโลเมตรจากพื้นโลก โคจรรอบโลกได้ทั้งหมด 14 รอบ ใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจ 22 ชั่วโมง 32 นาที ก่อนจะทำการปล่อยดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Starlink รุ่นใหม่จำนวน 26 ดวงเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จ เพื่อทดสอบความสามารถในการส่ง载荷ไปยังอวกาศ

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กระบวนการกลับเข้าบรรยากาศและจุดยึด

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ following การโคจรรอบโลกเสร็จสิ้น ยาน Starship ได้จุดเครื่องยนต์เพื่อลดระดับความสูงและลดความเร็วจาก 17,000 ไมล์ต่อชั่วโมง ก่อนจะเผชิญกับความร้อนมหาศาลจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก การจัดการความร้อนนี้เป็นหนึ่งในความท้าทายทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุด

หลังจากผ่านจุดร้อนที่สุดของภารกิจ ยานได้ทำการพับครีบแอโรไดนามิกลง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจอด โดยใช้จุดยึดขนาดเล็กบริเวณส่วนหัวของยานเกี่ยวเข้ากับแขนกลของหอปล่อยจรวด ซึ่งเป็นการกระทำที่เสี่ยงและต้องมีความแม่นยำสูงมาก จึงถือว่าสมบูรณ์แบบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลกระทบต่อนักบินอวกาศและอนาคตของ NASA

ความสำเร็จในครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อ NASA ซึ่งเป็นองค์กรบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดย NASA ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ Artemis เพื่อใช้ยาน Starship เป็นยานลงจอดบนดวงจันทร์

เป้าหมายหลักของ NASA คือการใช้ยาน Starship ในการพานักบินอวกาศกลับไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี 2028 ซึ่งความสำเร็จในการกู้คืนยานในวันนี้ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแผนการสำรวจดวงจันทร์ในระยะยาวอย่างมาก

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แผนระยะยาวและวิสัยทัศน์ของ Elon Musk

นอกจากภารกิจดวงจันทร์ SpaceX ยังมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวของ Elon Musk ในการส่งศูนย์ข้อมูล Data Center ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล และวางแผนการตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารในอนาคต

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา SpaceX ลงทุนงบประมาณพัฒนา System ขนส่งอวกาศนี้มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างระบบที่สามารถขึ้นบินซ้ำได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่าเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างจรวด Falcon 9 ที่ยังคงต้องทิ้งจรวดท่อนบนลงสู่มหาสมุทรหลังใช้งาน

การยึดยาน Starship กลับหอปล่อยได้สำเร็จในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางเทคนิค แต่เป็นการยืนยันความพร้อมของมนุษยชาติในการขยายขอบเขตการสำรวจอวกาศสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตอันใกล้

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Spacex Starship Super Heavy Booster 22 NASA Artemis Elon Musk Starlink

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