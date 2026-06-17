SpaceX แซง Amazon ขึ้นบริษัทมูลค่าสูงอันดับ 5 ของโลก

มูลค่าตลาด SpaceX ทะยาน 2.78 ล้านล้านดอลลาร์ หลังเปิดขายหุ้นออปชั่นและเข้าซื้อกิจการ AI
บริษัท SpaceX ของอีลอน มัสก์ สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อ มูลค่าตลาด ทะยานขึ้นสู่ 2.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้า Amazon ของเจฟฟ์ เบซอส ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ SpaceX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดให้มีการซื้อขายสัญญา ออปชั่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก การซื้อขาย ออปชั่น ในวันแรกมีปริมาณมากถึง 500,000 สัญญาภายในชั่วโมงแรก และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านสัญญาในช่วงบ่าย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่ออนาคตของบริษัท การพุ่งขึ้นของมูลค่า SpaceX ไม่ได้มาจากเพียงแค่การซื้อขาย ออปชั่น เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกาศเข้าซื้อกิจการ Cursor สตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนโปรแกรม ด้วยมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเสริมแกร่งด้าน AI ให้กับ SpaceX นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเข้าซื้อ Anysphere ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Cursor ที่พัฒนา AI Agent สำหรับช่วยเขียนโค้ด การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมัสก์ในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในอวกาศ รวมถึงเป้าหมายระยะยาวในการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร ก่อนหน้านี้ SpaceX เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 85,700 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อีลอน มัสก์ กลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นของ SpaceX ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 135 ดอลลาร์ในวันแรกของการซื้อขายเป็น 209 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การที่ SpaceX แซงหน้า Amazon ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทด้านอวกาศและ AI เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น และยังเป็นสัญญาณว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและอนาคตของมนุษย์ในอวกาศมากกว่าธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในขณะที่ Amazon ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและคลาวด์ แต่การที่ SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าตลาดไม่นานสามารถแซงหน้า มูลค่าตลาด ได้นั้น บ่งชี้ว่าตลาดการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไป นักวิเคราะห์คาดว่า SpaceX จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจด้าน AI และการสำรวจอวกาศ การซื้อขาย ออปชั่น ที่คึกคักยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และอาจทำให้ SpaceX ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ การแข่งขันระหว่างมัสก์และเบซอสยังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสองต่างมีวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับมนุษยชาติผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรร.
บริษัท SpaceX ของอีลอน มัสก์ สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อมูลค่าตลาดทะยานขึ้นสู่ 2.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้า Amazon ของเจฟฟ์ เบซอส ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ SpaceX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาออปชั่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก การซื้อขายออปชั่นในวันแรกมีปริมาณมากถึง 500,000 สัญญาภายในชั่วโมงแรก และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านสัญญาในช่วงบ่าย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่ออนาคตของบริษัท การพุ่งขึ้นของมูลค่า SpaceX ไม่ได้มาจากเพียงแค่การซื้อขายออปชั่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกาศเข้าซื้อกิจการ Cursor สตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนโปรแกรม ด้วยมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเสริมแกร่งด้าน AI ให้กับ SpaceX นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเข้าซื้อ Anysphere ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Cursor ที่พัฒนา AI Agent สำหรับช่วยเขียนโค้ด การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมัสก์ในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในอวกาศ รวมถึงเป้าหมายระยะยาวในการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร ก่อนหน้านี้ SpaceX เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 85,700 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อีลอน มัสก์ กลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นของ SpaceX ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 135 ดอลลาร์ในวันแรกของการซื้อขายเป็น 209 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การที่ SpaceX แซงหน้า Amazon ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทด้านอวกาศและ AI เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น และยังเป็นสัญญาณว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและอนาคตของมนุษย์ในอวกาศมากกว่าธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในขณะที่ Amazon ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและคลาวด์ แต่การที่ SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าตลาดไม่นานสามารถแซงหน้ามูลค่าตลาดได้นั้น บ่งชี้ว่าตลาดการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไป นักวิเคราะห์คาดว่า SpaceX จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจด้าน AI และการสำรวจอวกาศ การซื้อขายออปชั่นที่คึกคักยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และอาจทำให้ SpaceX ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ การแข่งขันระหว่างมัสก์และเบซอสยังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสองต่างมีวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับมนุษยชาติผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรร
Spacex Amazon มูลค่าตลาด ออปชั่น Cursor AI
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