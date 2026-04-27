Sony ปรับราคา PlayStation 5 ทุกรุ่นอีกครั้ง ราคา PS5 Pro เริ่มต้น 29,490 บาท

Sony ประกาศขึ้นราคา PlayStation 5 ทุกรุ่นอีกครั้ง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 สำหรับรุ่น Standard ราคาใหม่เริ่มต้นอยู่ที่ 20,990 บาท โซนี่ประเทศไทยประกาศราคาเครื่องเล่นเกม PS5 Pro อย่างเป็นทางการ เคาะที่ 29,490 บาท เตรียมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่าน Sony Store Online และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ วันที่ 3 ตุลาคม 2024 และจะวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 พร้อมกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ขณะที่เครื่องเล่นเกม PS5 Pro ที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้ กำลังมีกระแสวิจารณ์ในวงกว้าง เกี่ยวกับประเด็นการตั้งราคาของ Sony ในอีกมุมหนึ่ง Sony ก็ปรับราคาจอย DualSense ขึ้นแบบเงียบ ๆ ทั่วโลก โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า ในไทยก็โดนด้วย ขยับจาก 2,390 บาท มาเป็น 2,590 บาท มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้
สถานการณ์ตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับราคาของ Sony ที่ประกาศขึ้นราคา PlayStation 5 ทุกรุ่นอีกครั้ง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 สำหรับรุ่น Standard ราคาใหม่เริ่มต้นอยู่ที่ 20,990 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากราคาเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ โซนี่ประเทศไทยยังประกาศ ราคาเครื่องเล่นเกม PS5 Pro อย่างเป็นทางการ เคาะที่ 29,490 บาท โดยเตรียมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่าน Sony Store Online และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ วันที่ 3 ตุลาคม 2024 และจะวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 พร้อมกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย การเปิดตัว PS5 Pro ในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเล่นเกม เนื่องจากมีการอัปเกรดที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปรับปรุงจีพียูครั้งใหญ่ การแสดงผล ray tracing ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนำ AI เข้ามาช่วยอัปสเกลภาพ เรียกว่า PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ซึ่งเป็น เทคโนโลยี ใหม่ที่ช่วยให้ภาพในเกมมีความละเอียดและสวยงามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งราคาของ Sony ในครั้งนี้ก็ได้รับกระแสวิจารณ์ในวงกว้าง เกี่ยวกับประเด็นการตั้งราคาที่สูงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ นอกจากนี้ Sony ยังปรับราคาจอย DualSense ขึ้นแบบเงียบ ๆ ทั่วโลก โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า ในไทยก็โดนด้วย ขยับจาก 2,390 บาท มาเป็น 2,590 บาท มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ ทั้งร้านค้าทางการ และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย การปรับราคาของ Sony ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้บางคนต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องเล่นเกมรุ่นอื่นหรือรอจนกว่าราคาจะลดลง ในขณะเดียวกัน การปรับราคาของ Sony ก็ส่งผลกระทบต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายด้วย เนื่องจากพวกเขาต้องปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไท.
สถานการณ์ตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับราคาของ Sony ที่ประกาศขึ้นราคา PlayStation 5 ทุกรุ่นอีกครั้ง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 สำหรับรุ่น Standard ราคาใหม่เริ่มต้นอยู่ที่ 20,990 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากราคาเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ โซนี่ประเทศไทยยังประกาศราคาเครื่องเล่นเกม PS5 Pro อย่างเป็นทางการ เคาะที่ 29,490 บาท โดยเตรียมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่าน Sony Store Online และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ วันที่ 3 ตุลาคม 2024 และจะวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 พร้อมกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย การเปิดตัว PS5 Pro ในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเล่นเกม เนื่องจากมีการอัปเกรดที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปรับปรุงจีพียูครั้งใหญ่ การแสดงผล ray tracing ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนำ AI เข้ามาช่วยอัปสเกลภาพ เรียกว่า PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ภาพในเกมมีความละเอียดและสวยงามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งราคาของ Sony ในครั้งนี้ก็ได้รับกระแสวิจารณ์ในวงกว้าง เกี่ยวกับประเด็นการตั้งราคาที่สูงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ นอกจากนี้ Sony ยังปรับราคาจอย DualSense ขึ้นแบบเงียบ ๆ ทั่วโลก โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า ในไทยก็โดนด้วย ขยับจาก 2,390 บาท มาเป็น 2,590 บาท มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ ทั้งร้านค้าทางการ และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย การปรับราคาของ Sony ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้บางคนต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องเล่นเกมรุ่นอื่นหรือรอจนกว่าราคาจะลดลง ในขณะเดียวกัน การปรับราคาของ Sony ก็ส่งผลกระทบต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายด้วย เนื่องจากพวกเขาต้องปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดเครื่องเล่นเกมในประเทศไท
ลือ Sony PlayStation 5 Pro อัพเกรด GPU และมี Ray Tracing พร้อม AI เร่งประสิทธิภาพSony ได้เปิดตัวเครื่องเกม PlayStation 5 ไปเมื่อช่วงปลายปี 2020 และด้วยปัญหาเรื่องการผลิตจนทำให้การวางจำหน่ายล่าช้า แต่ล่าสุดมีข่าวว่าในเร็ว ๆ ทาง Sony อาจจะมีการเปิดตัว PS5 Pro ที่ปรับปรุงด้านการประมวลผลกราฟฟิก GPU, มี AI acceleration รวมถึงการปรับปรุงด้านอื่น...
PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) ศูนย์ไทย วางขาย 7 พ.ย. ราคา 29,490 .-โซนี่ ประกาศวางจำหน่าย PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) ศูนย์ไทย ราคา 29,490 บาท ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 และเปิดจองตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคมนี้
PS5 Pro ราคา PlayStation 5 Pro เปิดจอง เกือบ 3 หมื่น เริ่มพรีออเดอร์ 3 ตุลาคมนี้!PS5 Pro จะเริ่มเปิดให้จอง 3 ตุลาคม Sony ประกาศเตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 พ.ย.นี้ ราคาเกือบ 3 หมื่นบาท
PlayStation 5 Pro รุ่นครบรอบ 30 ปี: ต้องเล่นเกมให้ครบ 30 ชั่วโมงSony Interactive Entertainment เปิดให้จอง PlayStation 5 Pro รุ่น Limited Edition Special Set ฉลองครบรอบ 30 ปี PlayStation ในญี่ปุ่น. มีมาตรการป้องกันรีเซลโดยผู้ที่จะสั่งจองต้องเล่นเกม PS4 หรือ PS5 เกิน 30 ชั่วโมง.
Sony เผยข้อมูลเทคนิค PS5 Pro สถาปัตยกรรม RDNA 2.x, เน้น Ray Tracing และอัพสเกลนับว่าแปลกเล็กน้อยที่ Sony เลือกจะเปิดเผยข้อมูลเทคนิคของ PlayStation 5 Pro หลังเปิดตัวมาถึง 3 เดือน ในงาน PS5 Pro Technical Seminar เมื่อคืน
