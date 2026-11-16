Solar PPM เปิดโรงงานใหม่ เปิดตัวโซลาร์เซลล์ 650W และ 820W
Solar PPM เปิดโรงงานใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ไทย เปิดตัวแผงแรงดันสูง 650W และกำลังวัตต์สูงสุด 820W สนับสนุนพลังงานสะอาดครบวงจร
บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (Solar PPM) ผู้ผลิตและประกอบแผงโซลาร์เซลล์สัญชาติไทย ในเครือบริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) จัดงาน FACTORY GRAND OPENING 2026 ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเปิดโฉมหน้าโรงงานใหม่ภายใต้แนวคิด A New Chapter of Thai Solar Innovation การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบเดิมให้ทันสมัยขึ้น พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์กำลังวัตต์สูงสองรุ่นใหม่แรกในประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด ในระดับประเทศและระดับสากล
เปิดตัวโซลาร์เซลล์กำลังวัตต์สูงรุ่นใหม่ล่าสุด
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดโรงงานครั้งนี้คือการเปิดเผยแผงโซลาร์เซลล์สองรุ่นที่สะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตของ Solar PPM ได้แก่ Solar PPM 650W High Voltage และ Solar PPM 820W รุ่นแรกคือแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังวัตต์สูงถึง 820 วัตต์ต่อแผง ซึ่งถือเป็นการประกาศขีดความสามารถของผู้ผลิตไทยในการรองรับเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังผลิตสูงสุดเท่าที่โรงงานในประเทศไทยสามารถประกอบได้ในปัจจุบัน รุ่นที่สองคือ Solar PPM 650W High Voltage ที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี High Voltage ซึ่ง Solar PPM เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาคือรายแรกในประเทศไทย และถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทโดยเฉพาะการใช้งานด้านการเกษตรและระบบโซลาร์ปั๊มน้ำ จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือแรงดันไฟฟ้าที่สูง ช่วยลดจำนวนแผงที่ต้องใช้ในระบบที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนการติดตั้ง และเพิ่มคุณค่าในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สำหรับภาคเกษตรAlso readสั่งปิด 'สถานประกอบการ' ปมกลิ่นเหม็นชลบุรี พบ VOCs สูง 90 ppm
วิสัยทัศน์ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือบริษัทพรพรหมเมทัล ซึ่งประกอบด้วย คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) คุณกนกกร แทนไกรศร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) และ คุณกฤษณ์ พิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด มาร่วมสะท้อนวิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโตขององค์กร การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากผู้ผลิตไทย Solar PPM ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ภายใต้กลุ่มบริษัทพรพรหมเมทัล ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีประสบการณ์ผลิตและประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในรูปแบบ OEM ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ก่อนต่อยอดสู่การพัฒนารุ่นภายใต้แบรนด์ Solar PPM พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น Made in Thailand, มอก., IEC และ ISO รวมถึงมีประสบการณ์ทดสอบการประกอบแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้งานด้านอวกาศร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
การปรับโครงสร้างโรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่
การปรับปรุงโรงงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพกระบวนการผลิต ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตระดับสูง การปรับโครงสร้างพื้นฐานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แต่ยังเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่หลากหลายตั้งแต่ภาคการเกษตรไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมโซลาร์เซลล์จากโรงงานไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทิศทางธุรกิจและบริการครบวงจรในอนาคต
นอกจากธุรกิจผลิตและประกอบแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (EPC) ตั้งแต่การประเมินความคุ้มค่า การออกแบบด้านวิศวกรรม การติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบหลังการขาย พร้อมระบบ Monitoring ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์หลายเฟส แม้บางเฟสจะติดตั้งโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาก่อน ให้สามารถติดตามและบริหารจัดการพลังงานสะอาดผ่าน Dashboard เดียวได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับทิศทางการในอนาคต Solar PPM มุ่งต่อยอดจากผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์สู่ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร ทั้งการพัฒนา hệ thốngกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) เทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยในการลดต้นทุนพลังงานและก้าวสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ช่องทางติดต่อและข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สำหรับการเปิดโรงงานโฉมใหม่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตไทย พร้อมวางรากฐานสู่การเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระดับประเทศและระดับสากล ภายใต้แนวคิด POWER THE FUTURE WITH SOLAR PPM สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ Solar PPM 650W High Voltage และ 820W รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร สามารถติดต่อขอคำปรึกษา สำรวจหน้างาน และประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้นได้ที่ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (Solar PPM) โทร. 02-628-6100 ต่อ 801 หรือ LINE Official @solarppm รวมถึงศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.solarppm.com
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