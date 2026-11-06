Solo Travel ตลาดท่องเที่ยวโลกเติบโต 550,000 ล้านดอลลาร์ปี 2025
ตลาด Solo Travel มีมูลค่าราว 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ Gen Z ที่ต้องการอิสระ ไทยได้เปรียบค่านิยมท่องเที่ยวคนเดียว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกกำลังเผชิญกับคลื่นลมใหม่ที่สำคัญที่สุด นั่นคือปรากฏการณ์ของ Solo Travel หรือการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ซึ่งกำลังขยายตัวต่อเนื่องและกลายเป็นกระแสหลักที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล แม้ในขณะนี้ทั่วโลกยังไม่มีนิยามมาตรฐานเดียวกันสำหรับคำจำกัดความของตลาด Solo Travel อย่างชัดเจนก็ตาม แต่ข้อมูลจากหลายสำนักวิจัยชั้นนำได้ประเมินมูลค่าของตลาดนี้ไว้ที่ประมาณ 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2025
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนว่า Solo Travel ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ระยะสั้นหรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มย่อยอีกต่อไป แต่กำลังเติบโตในอัตราที่สูงกว่าตลาดท่องเที่ยวโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตัวนี้มาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมในหลายมิติร่วมกันAlso readททท. รับรางวัล Gold Award ประเทศอาหารอร่อยที่สุดในโลก จากสหราชอาณาจักร
ปัจจัยขับเคลื่อนสังคมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
สาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ Solo Travel เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมที่ชัดเจน เช่น แนวโน้มอัตราการแต่งงานที่ช้าลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้จำนวนคนโสดและครัวเรือนเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก สิ่งนี้เปลี่ยนวิธีคิดของการใช้ชีวิตจากเดิมที่เน้นการสร้างครอบครัวเป็นหลัก มาเป็นการเน้นการพัฒนาตนเองและอิสระ
นอกจากปัจจัยทางประชากรศาสตร์แล้ว รูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่ยืดหยุ่นมากขึ้นยังเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ผู้คนสามารถผสานกิจกรรมการทำงานเข้ากับการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างไร้รอยต่อ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้พนักงานหรือฟรีแลนซ์สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างที่ทำงานและสถานที่ท่องเที่ยวจางหายไป
ในกลุ่ม Millennials และ Gen Z ซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักของตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ ค่านิยมและไลฟ์สไตล์มีบทบาทกำหนดทิศทางอย่างมาก กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานเหล่านี้ให้ความสำคัญกับอิสระ ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และการแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายต่อจิตใจมากกว่าการพักผ่อนทั่วไป การเดินทางคนเดียวจึงกลายเป็นช่องทางในการสะท้อนตัวตน ความมั่นใจ และความเป็นอิสระของคนรุ่นใหม่อีกด้วย
เทคโนโลยีและ AI ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยว
ความก้าวหน้านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาลดอุปสรรคและความยุ่งยากในการวางแผนการเดินทางลงได้อย่างมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยเปรียบเทียบราคาและรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ช่วยยกระดับประสบการณ์การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบ AI สามารถช่วยค้นข้อมูล วางแผน และออกแบบเส้นทางการเดินทางให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความสนใจของบุคคลแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ผลจากเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การ Solo Travel เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น และยังตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการความเฉพาะตัว (Personalization) ในระดับสูง โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวแทนท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนจำนวนมาก
Solo Female Traveler และ Digital Nomad เติบโตสูง
หนึ่งในเซกเมนต์ที่เติบโตโดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดคือกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว หรือ Solo Female Travelers ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นหัวรถจักรสำคัญของการขยายตัวในตลาดโลก จากข้อมูลสถิติบน Google Trends พบว่าปริมาณการค้นหาคำว่า "Solo female travel" ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ผลสำรวจจากหลายสำนักยังชี้ว่า นักท่องเที่ยวผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนราว 3 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวทั้งหมด แรงขับเคลื่อนนี้มาจากอิสรภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มการแต่งงานที่ช้าลง และจำนวนผู้หญิงโสดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่านิยมที่มองว่าการเดินทางคือโอกาสในการค้นหาตัวเอง เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มนี้โดยเร็ว โดยเห็นได้จากปรากฏการณ์ของ Women-only tours ห้องพักแบบ Female-only dormitories และที่พักแบบ Women-friendly accommodations ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความคาดหวังด้านความปลอดภัยของนักเดินทางกลุ่มนี้
อีกเซกเมนต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือกลุ่ม Digital Nomad หรือกลุ่มที่ทำงานไปพร้อมกับท่องเที่ยว ซึ่งมักพักอยู่ในแต่ละจุดหมายปลายทางเป็นเวลานานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป และมีการใช้จ่ายต่อหัวที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการของกลุ่มนี้จึงครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการการทำงาน เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ Co-working space และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมออนไลน์
ความพร้อมของไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว Solo
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Traveler จากปัจจัยด้านค่านิยมและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับมาตรฐานการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (Value for money) เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับ
นอกจากด้านค่าใช้จ่ายแล้ว ประเทศไทยยังมีจุดแข็งด้านการบริหารจัดการระบบการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งคมนาคมที่ครอบคลุม ตลอดจนระดับความปลอดภัยที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง
อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิง การเข้ามาของเทคโนโลยีเช่น ระบบระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (GPS) แอปพลิเคชันเรียกรถ ฟังก์ชันแชร์ตำแหน่งการเดินทาง และชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ช่วยปลดล็อกความกังวลด้านความปลอดภัยได้อย่างมีนัยสำคัญ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการออกเดินทาง ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากกล้าก้าวออกจาก Comfort Zone และเลือกออกเดินทางเพียงลำพังมากขึ้น เมื่อความต้องการเฉพาะกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่พักและธุรกิจท่องเที่ยวจึงมีทิศทางในการพัฒนาบริการ Long-stay rates ห้องครัวส่วนกลาง และพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าพัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างจากที่พักทั่วไป
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle