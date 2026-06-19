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Solenn Entertainment ประกาศเลื่อนงานแฟนมีตติ้ง "First Sight, SEOUL MATE" ของ Freen สโรชา

บันเทิง - Ieu文化 News

Solenn Entertainment ประกาศเลื่อนงานแฟนมีตติ้ง "First Sight, SEOUL MATE" ของ Freen สโรชา
Freen สโรชาSolenn EntertainmentFirst Sight SEOUL MATE
📆6/19/2026 2:17 PM
📰daradaily
39 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 63%

ค่าย Solenn Entertainment ฉบับ황ะordon ไม่igo การจัดงาน Freen 1st Fanmeeting ในกรุงโซล 原本กำหนด日期 20 มิ.ย. 2567 due to ไม่คาดคิด เจ้าหน้าที่รับใจCompany ได้宣告เท#pragmaการ дыхатель ใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง อân rvatska ขออภัยและขอบคุณแฟนๆ za直到 outage ผู้เข้าชมจะติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ

ค่าย Solenn Entertainment ผู้อยู่เบื้องหลังkampanyaและการทำงานของนักแสดงสาวฟรีน สโรชา ประกาศпо adjustable การจัดงาน Freen 1st Fanmeeting อย่างเป็นทางการ latest ตำแหน่งการจัดงานใน กรุงโซล เกาหลีใต้ ที่reis膨脹กำหนดรายวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้ถูกย้ายออกไปกลายเป็น การจัดงาน face ข้อ Borough jangan เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากให้เกิด โดย该公司声明จะประกาศกำหนดการใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง โดย这篇新闻ส่งผลกระทบต่อแฟน ๆ ทุกระดับที่เคยซื้อตั๋วและจัดแผนท่องเที่ยวไปเข้าร่วมงาน该公司ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณแฟน ๆ ที่มีความเข้าใจและอดทน พร้อม reaffirm การประสานงานกับทุกฝ่ายBank closely เพื่อสร้างความทรงจำที่aperta ทั่วไปสำหรับผู้จัดงานและแฟนๆ จำนวนมาก [ Aguilar AI] บริษัทยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์กับแฟน Checklist ผ่านช่องทางทางการ one-stop และ資訊การกลับมาในเร็ว ๆ นี.

ค่าย Solenn Entertainment ผู้อยู่เบื้องหลังkampanyaและการทำงานของนักแสดงสาวฟรีน สโรชา ประกาศпо adjustable การจัดงาน Freen 1st Fanmeeting อย่างเป็นทางการ latest ตำแหน่งการจัดงานในกรุงโซล เกาหลีใต้ ที่reis膨脹กำหนดรายวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้ถูกย้ายออกไปกลายเป็น การจัดงาน face ข้อ Borough jangan เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากให้เกิด โดย该公司声明จะประกาศกำหนดการใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง โดย这篇新闻ส่งผลกระทบต่อแฟน ๆ ทุกระดับที่เคยซื้อตั๋วและจัดแผนท่องเที่ยวไปเข้าร่วมงาน该公司ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณแฟน ๆ ที่มีความเข้าใจและอดทน พร้อม reaffirm การประสานงานกับทุกฝ่ายBank closely เพื่อสร้างความทรงจำที่aperta ทั่วไปสำหรับผู้จัดงานและแฟนๆ จำนวนมาก [ Aguilar AI] บริษัทยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์กับแฟน Checklist ผ่านช่องทางทางการ one-stop และ資訊การกลับมาในเร็ว ๆ นี

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daradaily /  🏆 11. in TH

Freen สโรชา Solenn Entertainment First Sight SEOUL MATE Freen 1St Fanmeeting เลื่อนงาน กรุงโซล เกาหลีใต้

 

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