Soft Loan Policy: Potential for Economic Stimulus beyond 200,000 Billion Baht

The Soft Loan Policy, which involves the government providing interest support to banks, who then lend to the public at a lower rate, has the potential to stimulate the economy and create a ripple effect by injecting more than 200,000 billion baht into the economy.
มีประสิทธิภาพในตัวเอง การพิจารณาสินเชื่อต้องผ่านกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ทำให้เงินที่ออกไปมีโอกาสถูกใช้อย่างมีวัตถุประสงค์ ตรงกว่าการแจกจ่ายผ่านโครงการรัฐที่ไม่มีกลไกตรวจสอบเชิงเศรษฐกิจรองรับ มิติที่สาม ซึ่งสำคัญมากในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ เม็ดเงินที่จะหมุนเวียนออกสู่ระบบเศรษฐกิจจริง ๆ จะมากกว่า 200,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน เพราะกลไก Soft Loan ทำงานในลักษณะที่รัฐเข้าไปอุดหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคาร แล้วให้ธนาคารนำเงินในระบบของตนเองออกมาปล่อยกู้แก่ประชาชน ซึ่งเท่ากับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทจากภาครัฐสามารถแน่นอนว่า นโยบายนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และกระบวนการเข้าถึงที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการออกแบบมาตรการเสริม เช่น สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท สำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ที่ต้องเข้าถึงได้จริง ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของกลุ่มผู้มีฐานะ ทว่าหากรัฐบาลสามารถรักษาทิศทางนี้ไว้ได้ ออกแบบรายละเอียดให้รัดกุม และสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจง่าย นี่คือหนึ่งในนโยบายการคลังที่มีโอกาสสูงสุด ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพในระยะสั้.
มีประสิทธิภาพในตัวเอง การพิจารณาสินเชื่อต้องผ่านกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ทำให้เงินที่ออกไปมีโอกาสถูกใช้อย่างมีวัตถุประสงค์ ตรงกว่าการแจกจ่ายผ่านโครงการรัฐที่ไม่มีกลไกตรวจสอบเชิงเศรษฐกิจรองรับ มิติที่สาม ซึ่งสำคัญมากในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ เม็ดเงินที่จะหมุนเวียนออกสู่ระบบเศรษฐกิจจริง ๆ จะมากกว่า 200,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน เพราะกลไก Soft Loan ทำงานในลักษณะที่รัฐเข้าไปอุดหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคาร แล้วให้ธนาคารนำเงินในระบบของตนเองออกมาปล่อยกู้แก่ประชาชน ซึ่งเท่ากับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทจากภาครัฐสามารถแน่นอนว่า นโยบายนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และกระบวนการเข้าถึงที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการออกแบบมาตรการเสริม เช่น สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท สำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ที่ต้องเข้าถึงได้จริง ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของกลุ่มผู้มีฐานะ ทว่าหากรัฐบาลสามารถรักษาทิศทางนี้ไว้ได้ ออกแบบรายละเอียดให้รัดกุม และสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจง่าย นี่คือหนึ่งในนโยบายการคลังที่มีโอกาสสูงสุด ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพในระยะสั้
Soft Loan Policy Economic Stimulus Policies Pumping Money Into Economy Reduction Of Cost Of Living
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027: Konkanaghat to Host the Largest Tourism Trade Fair in ThailandThe Tourism Authority of Thailand (TAT) has officially announced that Konkanaghat has been selected as the host for the Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027, the most significant international tourism promotion fair in Thailand. The event is expected to generate over 4,000 billion baht in economic value and hundreds of millions of baht in revenue for the province.
Read more »
ภารกิจเร่งด่วน “นายกสมาคมโทรคมฯ” คนใหม่ ชูความมั่นคงข้อมูล “ต้องเก็บในไทย”“จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์” เปิดภารกิจเร่งด่วน 'นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ' คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ “Telecom beyond Connectivity” ย้ำข้อมูลชาติต้องอยู่ในไทย ป้องรั่วไหลสู่ภัยไซเบอร์
Read more »
Beyond The Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณกลุ่มบริษัทบีทีเอสและพันธมิตรร่วมมือจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่ 21ภายใต้แนวคิด ‘Beyond The Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณ’ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า (S12) โดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพฟรี
Read more »
ออมสินจัด 2 สินเชื่อซอฟต์โลน เติมสภาพคล่องธุรกิจ ชูดอกเบี้ย 2.99%ออมสิน อัด “เต็มแม็กซ์-SMEs Recharge” 2 สินเชื่อโครงการ GSB Soft Loan ชูดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 2.99% หนุนเสริมสภาพคล่องธุรกิจ
Read more »
ออมสิน เปิด 2 สินเชื่อ Soft Loan ‘SMEs Recharge-เต็มแม็กซ์’ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99%ออมสิน เปิด 2 สินเชื่อ Soft Loan ‘SMEs Recharge-เต็มแม็กซ์’ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในการเสริมสภาพคล่องขยายธุรกิจ สินเชื่อทั้งสองประเภทมีอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก และมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
Read more »
SET Opportunity Day: 1Q/2026 Operating Revenue Down -6.2%, Gross Profit Up +12.5%The company's first quarter (Q1) 2026 financial results were released through SET Opportunity Day. Operating Revenue was down -6.2% YoY to 1,254.2 billion baht, while Gross Profit increased by +12.5% YoY to 406.5 billion baht.
Read more »