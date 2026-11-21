SmartHeart จับมือ PROXIE รุกตลาด Gen Z ขยายฐานผู้บริโภคด้วยกลยุทธ์ Pet Humanization
SmartHeart ประกาศความร่วมมือกับ PROXIE 6 หนุ่ม T-POP เพื่อขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในกลุ่ม Gen Z และ Millennials เน้นกระแส Pet Humanization ผ่านกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ครบวงจร
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง "สมาร์ทฮาร์ท" (SmartHeart) ได้ประกาศกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งสำคัญในการเดินหน้าแคมเปญ "SmartHeart x PROXIE" โดยร่วมมือกับ 6 หนุ่มบอยแบนด์ T-POP อย่าง PROXIE เพื่อขยายฐานผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z และ Millennials
การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กระแส "Pet Humanization" หรือการมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ส่งผลให้เจ้าของยุคใหม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ราคา จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่ SmartHeart จะใช้พลังแห่งความนิยมของศิลปินในการเชื่อมโยงแบรนด์กับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่Also readม็อบ Gen Z ลั่นไม่ขอทนกับปัญหาที่กระทบอนาคต จี้ รบ.แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา เปิดพื้นที่เยาวชนร่วมกำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ SmartHeart x PROXIE กับแนวคิด Pet Humanization
นางจันทิมา ชัยวัฒนไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาด ของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง SmartHeart เปิดเผยว่า การร่วมงานกับ PROXIE ซึ่งเป็นศิลปินบอยแบนด์ T-POP จำนวน 6 คน เป็นกลยุทธ์สำคัญในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ SmartHeart ให้เข้าถึงผู้บริโภคคนรุ่นใหม่มากขึ้น
ภายใต้แท็กไลน์ "อร่อยและดีแบบนี้ PROXIE หัวใจสมาร์ทฮาร์ท" แคมเปญนี้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยความนิยมและพลังของศิลปินในการเชื่อมโยงแบรนด์กับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Gen Z และ Millennials ที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกครอบครัว
กิจกรรมครบวงจรสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนคลับ
แบรนด์ดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อดิจิทัล กิจกรรมออนกราวด์ และสื่อโฆษณานอกบ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างความผูกพันกับกลุ่มแฟนคลับและคนรักสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและของพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์
ตัวอย่างเช่น การจำหน่าย Limited Box Set ผ่านร้าน 7-Eleven รวมถึงของสะสมลิมิเต็ดเอดิชัน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของ SmartHeart ที่เชื่อว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการที่เหมาะสม เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งต่อความรักและความใส่ใจให้กับสมาชิกสี่ขาในครอบครัว
ไฮไลท์ House of SmartHeart x PROXIE ที่ไอคอนสยาม
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของแคมเปญนี้คือกิจกรรมส่งท้ายปี "SmartHeart x PROXIE แจกใหญ่ จัดเต็ม" ซึ่งมอบสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูง อาทิ iPhone 17 ทองคำแท่ง และแกดเจ็ตต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน "House of SmartHeart x PROXIE" ที่ สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้แฟนคลับและผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Exclusive Fan Meeting และ Mini Concert ได้โดยตรง
นางจันทิมา ชัยวัฒนไชย ย้ำว่า บริษัทต้องการใช้กิจกรรมดังกล่าวสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์ ศิลปิน และผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาทั่วไป พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและโภชนาการเหมาะสม
สำหรับผู้บริโภค User และ Pet Lovers ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และภาพความประทับใจจากงาน House of SmartHeart x PROXIE ได้ทาง Facebook: SmartHeart Thailand และ LINE Official Account: @PCGthailand
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