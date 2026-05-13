Smart Manufacturing, Intermach 2026 และ PLASTICS & RUBBER THAILAND 2026 มุ่งสร้างศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอาเซียน

มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Smart Manufacturing นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมไทย โดยการผสานเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมวัสดุ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่าน INTERMACH 2026 และ PLASTICS & RUBBER THAILAND 2026 ภายใต้แนวคิด Manufacturing Reinvented : Cost-Effective with High-Performance Solutions ซึ่งจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการและแบรนด์กว่า 2,000 แบรนด์จากทั่วโลก ครอบคลุมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิต ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) สำหรับโรงงานอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีด้านพลาสติก ยาง และวัสดุแห่งอนาคต รองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค Smart Manufacturing และ Sustainable Manufacturing ภายใต้บริบทของ Global Supply Chain Shift ที่กำลังเร่งให้เอเชียกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก นายมนู กล่าวต่อไปอีกว่า ไทยจึงอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการยกระดับภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการต้นทุน และความสามารถในการผลิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น งาน INTERMACH และ PLASTICS & RUBBER THAILAND 2026 จึงถูกออกแบบให้เป็น Business Platform ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับเทคโนโลยีจริง โซลูชันจริง และโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้จริงในสายการผลิตนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งานดังกล่าวถือเป็นการรวมระบบนิเวศ (Ecosystem) ของภาคการผลิต ตั้งแต่เทคโนโลยีแมชชีนทูลส์ เครื่องจักรโลหการ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI ในสายการผลิต ไปจนถึงนวัตกรรมวัสดุ พลาสติก และยางสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ช่วยลดต้นทุนพลังงาน ลดของเสีย เพิ่ม Productivity และยกระดับคุณภาพการผลิต ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของผู้ประกอบการในปัจจุบันนอกจากนี ยังร่วมกับงาน SUBCON Thailand 2026 ซึ่งเป็นพื้นที่จัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและ Business Matching ระดับอาเซียน รวมถึง Future Mobility Thailand 2026 และ TyreXpo Asia Bangkok & AutoMROtive Thailand 2026 ที่ช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไว้ในงานเดียว ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วน วัสดุ เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและธุรกิจ Aftermarket ภายใต้แนวคิด Cost-Effective Platform ” งาน INTERMACH และ PLASTICS & RUBBER THAILAND 2026 มุ่งสร้างพื้นที่ที่ผู้ประกอบการสามารถ เห็นเทคโนโลยีจริง เปรียบเทียบโซลูชันจริง และตัดสินใจลงทุนได้จริ.
