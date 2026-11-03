Sin Tian Ti Dim Sum Buffet: 999 THB for 35+ Dishes at Grand Hyatt Erawan
Experience Sin Tian Ti Cantonese dim sum buffet at Grand Hyatt Erawan for 999 baht. Enjoy over 35 items including roast duck and premium dishes. Special 3-pay-2 offer available.
ร้านอาหารซิน เทียน ตี้อยู่บนชั้น 22 ของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับความอบอุ่นของบรรยากาศภายในห้องอาหารจีนกวางตุ้ง ร้านอาหารแห่งนี้เปิดให้บริการทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการสร้างความประทับใจให้กับช่วงเวลาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายทางธุรกิจ การสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน หรือการรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว
บรรยากาศและการให้บริการระดับพรีเมียม
ร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 22 ของโรงแรมซึ่งมีวิวกาฬเทพที่งดงามและบรรยากาศที่อบอ้าว เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรส อาหารที่เสิร์ฟมาพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามนี้จะช่วยให้ทุกมื้ออาหารมีความหมายและความทรงจำที่พิเศษ โดยโรงแรมได้จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการรับประทานอาหารที่หลากหลายรูปแบบAlso readก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ดัชนีกองทุน เน้นกระจายลงทุน เปิดรับฟังถึง 26 พ.ย.
ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การตกแต่งภายในไปจนถึงการบริการที่เป็นกันเอง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ได้สร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้รักในอาหารจีนแท้ๆ ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทั้งด้านรสชาติและบรรยากาศ
เมนูอาหารกว่า 35 รายการ
ภายในร้านอาหารนำเสนอเมนูติ่มซำกว่า 35 รายการ ที่ปรุงสดใหม่ทุกวันเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติที่สดอร่อยและมีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดหรือเมนูนึ่ง ซึ่งรวมถึงขนมจีบกุ้งและหมู ฮะเก๋า และซาลาเปาหมูแดงที่มีความนุ่มละมุนลิ้น นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และซอสเอ็กซ์โอเนื้อเป็ดทอดกระเทียมที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน
สำหรับเมนูหลักที่มีให้เลือกรับประทานก็มีหลากหลายทั้งบะหมี่ฮกเกี้ยนกุ้ง เป็ดย่าง ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อปลากระพงซอสเต้าเจี้ยว และข้าวผัดกุ้งซอสเอ็กซ์โอ ซึ่งแต่ละจานล้วนผ่านการปรุงรสอย่างประณีตเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารจีนดั้งเดิม
ส่วนเมนูของหวานก็มีให้เลือกละมุนลิ้นทั้งเฉาก๊วยแปะก๊วยเย็น ขนมงาทอดไส้พุทราจีน และสาคูแคนตาลูปเย็น ซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับมื้ออาหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การมีเมนูหลากหลายนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรอาหารตามความต้องการและความชอบได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอพิเศษและรายละเอียดราคา
โปรโมชั่นพิเศษในครั้งนี้มีราคาเพียง 999 บาท สุทธิต่อท่าน ซึ่งราคาดังกล่าวได้รวมชาจีนและชาเก๊กฮวยไว้แล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับความหอมของชาควบคู่ไปกับอาหารจีนกวางตุ้ง นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ "มา 3 จ่าย 2" สำหรับ 3 ท่านในราคารวมเพียง 1,998 บาท สุทธิ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการชวนครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมาร่วมรับประทานอาหาร
นอกจากเมนูดั้งเดิมแล้ว ลูกค้ายังสามารถเพลิดเพลินกับการทดลองชิมเมนูพรีเมียมอีก 1 จานต่อท่าน ได้แก่ เป็ดย่างเสิร์ฟคู่กับแป้งและซอส ไก่ดำตุ๋นายาจีน และกุ้งทอดครีมสลัดวาซาบิ ซึ่งเมนูพิเศษเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารมีความหรูหราและแตกต่างจากเดิม
ร้านอาหารเปิดให้บริการในเวลากลางวันที่เวลา 11.30-14.30 น. โดยสามารถสั่งอาหารได้สุดท้ายเวลา 14.15 น. เพื่อความคล่องตัวในการบริการ ทางร้านอาหารแนะนำให้ลูกค้ามาล่วงหน้าหรือสำรองโต๊ะเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและเมนูอาหารได้ที่เว็บไซต์ทางการของโรงแรม
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