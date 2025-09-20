Head Topics

Shot of Truth: โครงการชวนคนรุ่นใหม่ผลิตสื่อ ต้านข่าวลวงวัคซีน เสริมความมั่นคงสุขภาพของชาติ

สุขภาพ ข่าว

Shot of Truth: โครงการชวนคนรุ่นใหม่ผลิตสื่อ ต้านข่าวลวงวัคซีน เสริมความมั่นคงสุขภาพของชาติ
วัคซีนข่าวลวงคนรุ่นใหม่
มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดโครงการ 'Shot of Truth' ชวนคนรุ่นใหม่ผลิตสื่อออนไลน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงด้านวัคซีน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีน และสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

มูลนิธิ วัคซีน เพื่อประชาชน ร่วมกับ สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังจัดโครงการ Shot of Truth ชวน คนรุ่นใหม่ ผลิต สื่อออนไลน์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ข่าวลวง ด้าน วัคซีน เพื่อสร้างความมั่นคงทาง สุขภาพ ของชาติ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ วัคซีน และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ผ่านการประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย\โครงการ Shot of Truth

มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และสร้างทักษะในการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนที่แพร่หลายในโลกออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและน่าสนใจ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เทคนิคการผลิตสื่อ และกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนในวงกว้าง และช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โครงการนี้เป็นมากกว่าการประกวดคลิปวิดีโอสั้น แต่เป็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ\โครงการนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข่าวลวงด้านวัคซีนได้อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในโครงการนี้ถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงในสังคมไทย และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข่าวลวงและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของชาติ โครงการ Shot of Truth จึงเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัคซี

วัคซีน ข่าวลวง คนรุ่นใหม่ สื่อออนไลน์ สุขภาพ

 

