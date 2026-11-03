Shopify และ Coinbase เปิดโปรโตคอลชำระเงิน Stablecoin บนเครือข่าย Base
Base เผยแพร่กรณีศึกษาเมื่อ 29 ต.ค. 2569 ระบุว่า Commerce Payments Protocol ประมวลผลมูลค่าสุทธิกว่า $42.1 ล้าน จากกว่า 448,000 ธุรกรรม ซึ่งยืนยันการใช้งาน Stablecoin ในภาคค้าปลีกจริง
Shopify ร่วมมือกับ Coinbase พัฒนา Commerce Payments Protocol บนเครือข่าย Base เพื่อรองรับการชำระเงินด้วย Stablecoin ในร้านค้าออนไลน์ ความร่วมมือนี้ถูกประกาศครั้งแรกเมื่อ 12 มิ.ย. 2568 แต่กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลัง Base เผยแพร่กรณีศึกษาเมื่อ 29 ต.ค. 2569 ซึ่งเปิดเผยตัวเลขการใช้งานจริงของโปรโตคอลนี้
ข้อมูลในต้นฉบับระบุชัดเจนว่า ข่าวนี้เป็นสัญญาณการยอมรับ Stablecoin และเครือข่าย Base ในโลกจริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความร่วมมือถูกประกาศมานานแล้ว จึงไม่ใช่ปัจจัยใหม่ที่คาดว่าจะส่งผลต่อราคาในระยะสั้นAlso readAIS เตรียมเครือข่าย 5G-ADVANCED รองรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 69
กลไกการทำงานของ Commerce Payments Protocol บน Base
Commerce Payments Protocol ถูกออกแบบให้รองรับขั้นตอนการชำระเงินแบบเดียวกับอีคอมเมิร์ซทั่วไป ตั้งแต่การอนุมัติวงเงิน การเรียกเก็บเงินภายหลัง การพักเงิน และการปรับภาษี ไปจนถึงการยกเลิกและการคืนเงิน ทั้งหมดดำเนินการบนบล็อกเชน
ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องถือ ETH เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย เพราะค่าธรรมเนียมถูกอุดหนุนผ่านระบบของ Coinbase Developer Platform ร่วมกับเทคโนโลยี ERC-4337 ซึ่งช่วยลดอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการถือสินทรัพย์คริปโต
ฝั่งร้านค้ามีทางเลือกสองแบบ แบบแรกคือแปลง USDC เป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามรอบจ่ายเงินปกติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แบบที่สองคือรับ USDC เข้ากระเป๋าคริปโตโดยตรง
ตัวเลขการใช้งานจริงและการประเมินของ Base
จากกรณีศึกษาของ Base ที่เผยแพร่เมื่อ 29 ต.ค. 2569 Commerce Payments Protocol ประมวลผลมูลค่าสุทธิกว่า $42.1 ล้าน จากกว่า 448,000 ธุรกรรม นับตั้งแต่เปิดใช้งานในเดือน มิ.ย. 2568
มูลค่าเฉลี่ยต่อธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ $94 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าระบบทำงานจริงในภาคค้าปลีกมาแล้วกว่า 16 เดือน จึงไม่ใช่โครงการที่เพิ่งเริ่มต้น และเป็นหลักฐานเชิงปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นว่าการชำระเงินด้วย Stablecoin สามารถใช้งานได้ในวงกว้างกว่าการทดลองระยะสั้น
ผลกระทบต่อร้านค้าและผู้ซื้อในระยะถัดไป
สำหรับร้านค้า การเลือกแปลง USDC เป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามรอบจ่ายเงินปกติโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน อาจช่วยลดต้นทุนการรับชำระเงินข้ามสกุลเงิน ส่วนผู้ซื้อได้ประโยชน์จากการไม่ต้องจัดหา ETH เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย
ต้นฉบับไม่ได้ระบุกำหนดการหรือขั้นตอนเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงจำกัดอยู่ที่การประกาศความร่วมมือ การเปิดใช้งานตั้งแต่ เดือน มิ.ย. 2568 และตัวเลขการใช้งานที่ Base เผยแพร่ในกรณีศึกษาเมื่อ 29 ต.ค. 2569
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