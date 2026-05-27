Shiba Inu โอนออกตลาดกว่า 207 พันล้านโทเคน ระดับการซื้อเพิ่มสูงส่งสัญญาณอาจเข้าสาวขาขึ้น

CryptoQuant รายงานการโอน Shiba Inu จำนวน 207,977,100,000 เหรียญออกจากกระดานเทรดใน 24 ชั่วโมง แสดงแรงซื้อเพิ่มและความต้องการสะสมของนักลงทุน แม้ราคายังคงต่ำ การไหลออกอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาขาขึ้นในอนาคต
จากข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโตยอดนิยม CryptoQuant พบว่ามีการโอนเหรียญ Shiba Inu (SHIB) จำนวนรวมกว่า 207,977,100,000 โทเคนออกจากกระดานเทรดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการไหลออกในระดับมหาศาลนี้บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนและผู้ถือครองที่เลือกย้ายเหรียญไปเก็บรักษาด้วยตนเอง{{}{} } การเคลื่อนย้ายเช่นนี้มักถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาในระยะยาว แม้ว่าตลาดคริปโตโดยรวมจะยังคงเเียวความผันผวนสูง แต่ SHIB ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ถือครองที่มองว่าการจัดเก็บด้วยตนเอง ( self‑custody ) เป็นวิธีการสะสมเพื่อเตรียมรับผลตอบแทนในอนาคต ในช่วงเวลาที่อ้างอิงจาก CryptoQuant กระแสเงินทุนสุทธิ ( netflow ) ของ Shiba Inu บนแพลตฟอร์มเทรดเพิ่มขึ้นกว่า 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการซื้อเข้ามีส่วนสำคัญอย่างชัดเจน ผู้ถือครองจำนวนมากได้ย้ายโทเคน SHIB ออกจากกระดานเทรดโดยตรงเพื่อเก็บไว้ในกระเป๋าดิจิทัลส่วนตัว ส่งผลให้ปริมาณโทเคนที่ออกจากตลาดสูงกว่าปริมาณที่เข้ามาอย่างมหาศาล การสังเกตนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการสะสมที่กำลังเริ่มต้นขึ้น ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานของวัฏระการเติบโตในรอบต่อไปของ SHIB แม้ในขณะเดียวกัน ราคาของ SHIB ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับลบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยอยู่ที่ประมาณ 0.
0000054 ดอลลาร์ต่อเหรียญ การที่ตัวชี้วัดสองด้าน - ปริมาณการไหลออกของโทเคนและราคาตลาด - แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั้น ทำให้ชุมชนคริปโตเกิดความกังวลและตั้งคำถามว่าการกระจายโทเคนออกจากกระดานเทรดจะนำมาซึ่งการพุ่งขึ้นของราคาหรือไม่ นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเพิ่มขึ้นของ netflow อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงสะสมพลังก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัวในรูปแบบขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม การยืนยันแนวโน้มดังกล่าวยังต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมและการตรวจสอบความต่อเนื่องของกิจกรรมการซื้อในระยะกลางถึงระยะยาว หากแนวโน้มการไหลออกของ SHIB ยังคงสูงต่อเนื่องและค่อย ๆ สะสมเป็นปริมาณใหญ่ขึ้น ราคาของเหรียญอาจจะเริ่มตอบสนองในทิศทางบวกในช่วงเวลาที่ใกล้ข้างหน้าได้เช่นกัน โดยสรุป การโอน SHIB จำนวนมหาศาลออกจากกระดานเทรดในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดบ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในการสะสมและเก็บเหรียญด้วยตนเอง แม้ราคายังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานในตลาด การวิเคราะห์ของ CryptoQuant ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาขึ้นในอนาคต หากแรงซื้อยังคงเพิ่มพูนต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ติดตามตลาดควรจับตามองสัญญาณการไหลของโทเคนและการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวทางการลงทุนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว การเคลื่อนย้าย SHIB อย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินทุนสุทธิยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักวิเคราะห์ควรให้ความสนใจ การตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลานี้จึงควรพิจารณาทั้งความเคลื่อนไหวของปริมาณการไหลออกและการตอบสนองของราคาในตลาดในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญนี
Shiba Inu Cryptoquant Netflow Self‑Custody ราคาเหรียญ
Similar News:
Shiba Inu Market Fluctuation: 306% Decline in Liquidity, Traders Pause for RerunData from CoinGlass shows a significant decline in net asset flow in Shiba Inu futures market, with outflows exceeding inflows, indicating a shift towards risk-averse strategies. The price of SHIB shows a slight decrease and remains volatile within a narrow range, suggesting that investors are reassessing risk strategies and avoiding large-cap cryptocurrencies. Potential targets for a rebound include testing the 50-day moving average at $0.000006 and the 0.0000052 and 0.000005 levels for support, depending on the direction of the price movement. The market's sudden shift and high liquidity outflows indicate that traders are pausing to reassess the situation before making significant moves.
การลดลงของอัตราการเผาเหรียญ Shiba Inu มาตรฐานลงอย่างหนักShiba Inu เผาเหรียญเกิน 380,000 โทเคนใน 24 ชั่วโมงล่าสุดเพียง 2 ดอลลาร์ รวม 29,868,660 SHIB ถูกทำลายในสัปดาห์และ 150,907,570 SHIB ใน 30 วัน การลดลงขณะตลาดคริปโตเริ่มชะลอตัวทำให้ปริมาณธุรกรรมและค่าธรรมเนียมลง ส่งผลต่อราคาต่อเนื่อง
