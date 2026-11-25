Season of Love Song 16 เปิดเวทีเพลงรักกลางเมือง Fashionisland 14 ศิลปินดัง
CI Showbiz จัดงาน Season of Love Song 16 ที่ศูนย์การค้า Fashionisland นำโดยศิลปินชั้นนำ 14 คน ร่วมสร้างสีสันในวันสะท้านรัก วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2569
CI Showbiz ประกาศความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลดนตรี "Season of Love Song 16" ภายใต้คอนเซปต์ "LOVE SONG IN THE BIG TOWN" โดยนำพาความบันเทิงมาเติมเต็มกลางใจเมืองใหญ่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ( Fashionisland) อย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2569 ณ บริเวณพื้นที่ Sky Space (Parking C) ชั้น 3 ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ผู้คนในเมืองได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรักผ่านบทเพลงอย่างใกล้ชิด
เทศกาลครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของงานดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จากการจัดในขุนเขาที่สวนผึ้ง มาสู่พื้นที่กลางเมืองเพื่อเข้าถึงกลุ่มแฟนเพลงได้กว้างขึ้นกว่าทุกปี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยจำนวน 14 คน ที่พร้อมใจกันส่งต่อบทเพลงแห่งความรัก สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับแฟนเพลงหลายรุ่นที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกันท่ามกลางเสียงเพลงและบรรยากาศที่อบอุ่นAlso readหนีคดีมา 14 ปี บุกรวบผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญ ปล้นฆ่า 3 ศพ ทิ้งคูน้ำ
รายละเอียดการจัดงานและรายชื่อศิลปิน
สำหรับการเปิดเวทีในคืนแรกของวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เริ่มต้นด้วยวง FELLOW FELLOW ที่นำเสนอผลงานเพลงป๊อปฟังสบายและเมโลดี้อบอุ่น อย่างเพลง "เมษา" "รักที่พอดี" และเพลงฮิตอย่าง "ดาวหางฮัลเลย์" (Halley's Comet) เพื่อเชิญชวนให้แฟนเพลงได้ค่อยๆ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเทศกาล จากนั้นส่งต่องานมาถึง BOWKYLION ศิลปินสาวที่มีเสียงเอกลักษณ์พร้อมด้วยเพลง "วิงวอน" และ "ลงใจ" ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรักได้อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟัง
ต่อจากนั้นเป็นคิวของวง Tilly Birds ที่พลิกบรรยากาศให้คึกคักด้วยเพลงฮิตอย่าง "เสือสิ้นลาย" "จำเก่ง" "คอแห้ง" และ "กุหลาบ" พร้อมทั้งนำเสนอเพลงจังหวะสนุกชวนโยกอีกมากมาย เติมพลังฮิปฮอปสุดมันส์ให้แฟนเพลงได้ร้องและขยับตามกันอย่างเต็มที่ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่อบอุ่นด้วยเสียงร้องของ SINGTO NUMCHOK ที่ถ่ายทอดเสน่ห์เฉพาะตัวผ่านบทเพลงคุ้นหูอย่าง "อยู่ต่อเลยได้ไหม" และ "อาย" สร้างความสนิทสนมกับแฟนเพลงที่ร่วมร้องตามไปพร้อมกันอย่างสนุกสนาน
ความคึกคักยังดำเนินต่อไปเมื่อถึงคิวของ ZEAL วงร็อกที่มีเพลงฮิตอยู่ในใจแฟนเพลงหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น "สองรัก" "เหวี่ยง" และ "คำสาป" ที่ชวนให้ทุกคนปล่อยเสียงร้องไปพร้อมกัน เพิ่มดีกรีความสนุกให้บรรยากาศหน้าเวทีได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ TILLY BIRDS จะเข้ามาเติมเต็มด้วยเพลงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำ ทั้ง "คิด(แต่ไม่)ถึง" "เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน" และ "ถ้าเราเจอกันอีก" ซึ่งเป็นสีสันของเพลงรักและเพลงเศร้าที่เข้าถึงความรู้สึกของคนฟังได้อย่างลึกซึ้ง
ปิดท้ายค่ำคืนแรกอย่างอบอุ่นและประทับใจกับ MUSKETEERS ที่ขนเพลงฮิตอย่าง "แค่คุณ" "ของขวัญ" และ "ความทรงจำ" พร้อมเพลงไฮไลต์ "นิทาน" ในระหว่างการแสดง มีโมเมนต์ที่มีความหมายเมื่อศิลปินได้ถ่ายทอดมุมมองว่า ความรักไม่ได้อยู่ที่สถานที่ แต่อยู่ที่ผู้คน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Season of Love Song ที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าเทศกาลจะผ่านมากี่ครั้ง ที่แห่งนี้ก็ยังคงอบอวลไปด้วยความรักจากผู้คนที่มารวมตัวกัน
การตอบสนองของผู้ชมและผลกระทบทางสังคม
ตลอดสองวันที่จัดขึ้น แฟนเพลงได้ร่วมสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายผ่านเสียงเพลงและรอยยิ้ม โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสีสันของเสียงเพลงและความสนุกจากศิลปินหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักที่ทำให้หัวใจพองโต เพลงเศร้าที่พาย้อนกลับไปนึกถึงใครบางคน และเพลงฮิตที่ชวนให้ทุกคนร้องตามไปพร้อมกัน แต่ละช่วงการแสดงถ่ายทอดอารมณ์ที่แตกต่างกัน สร้างทั้งรอยยิ้ม เสียงเชียร์ และความทรงจำที่ทำให้ Season of Love Song ยังคงเป็นเทศกาลดนตรีที่มีความหมายกับแฟนเพลงหลายรุ่น
ความสำเร็จของงานนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดงานดนตรีในประเทศไทย ที่หันมาจัดกลางเมืองมากขึ้นเพื่อความสะดวกและความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่ง CI Showbiz ได้พิสูจน์แล้วว่าเสน่ห์ของเทศกาลดนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ แต่อยู่ที่เสียงเพลง ศิลปิน และผู้คนที่มาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยกัน แม้จะย้ายจากขุนเขาแห่งสวนผึ้งมาสู่ใจกลางเมือง แต่ความสนุก ความอบอุ่น และความทรงจำดีๆ ยังคงเต็มเปี่ยมไม่เปลี่ยนแปลง
ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การจัดงานที่ Fashionisland ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านปิ่นเกล้า-บางกอกน้อย โดยดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว การที่งานดนตรีสามารถดึงดูดผู้คนที่หลากหลายวัยให้มารวมตัวกันในพื้นที่เปิดอย่าง Sky Space ชั้น 3 ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่สาธารณะในเชิงพาณิชย์ ทำให้ห้างสรรพสินค้ากลายเป็นศูนย์กลางของความบันเทิงและวัฒนธรรมดนตรีทางเลือกที่ทันสมัย
นอกจากนี้ การจัดงานยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ CI Showbiz ในฐานะผู้ผลิตงานคอนเสิร์ตชั้นนำที่ยังคงรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของเนื้อหาเพลงรักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ การที่เทศกาลนี้สามารถดำเนินมาถึงซีซั่นที่ 16 แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวคิดและความนิยมในบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ซึ่งยังคงเป็นหัวข้อสากลที่เข้าถึงใจผู้คนได้ทุกยุคทุกสมัย
บทบาทของศิลปินและมascot เทศกาล
ในคืนที่สองของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เริ่มด้วย FOOL STEP ที่มารับหน้าที่เปิดเวที พร้อมบทเพลงหลากหลายอารมณ์ ทั้ง "ตัดใจ" "ความรักทำให้คนตาบอด" และ "ยินดีที่ไม่รู้จัก" ก่อนส่งต่อให้ MEAN กับเพลงป๊อปที่มีทั้งความหวานและความหมาย ไม่ว่าจะเป็น "หมายความว่าอะไร" "โสดมาก" และ "ผู้ชมที่ดี" ชวนให้แฟนเพลงร่วมร้องตามและย้อนนึกถึงเรื่องราวความรักในแบบของตัวเอง
ต่อมา BURIN & THE SOULSMITH สร้างสีสันด้วยโชว์สุดคึกคักในสไตล์ที่แตกต่างจากภาพจำเดิม จัดเต็มทั้งแดนเซอร์สาวและจังหวะดนตรีสุดมันส์ ผ่านเพลงฮิตอย่าง "เธอทั้งนั้น" "หยุด" และ "รักคุณเข้าแล้ว" ชวนให้แฟนเพลงลุกขึ้นมาเต้นตาม พร้อมสร้างโมเมนต์ใกล้ชิดกับผู้ชม เติมเต็มความสนุกและความเป็นกันเองตลอดโชว์ ก่อนส่งต่อเวทีให้ STAMP ที่มาพร้อมบทเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้ง "ความคิด" "แอบดี" และ "โอมจงเงย"
เข้าสู่ช่วงเวลาของ THE PARKINSON ที่มาพร้อมเสน่ห์ดนตรีโซลและเสียงร้องอันโดดเด่น กับบทเพลงอย่าง "จะบอกเธอว่ารัก" "รักยังคงไม่พอ" และ "เพื่อนรัก" ที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างมีชั้นเชิง ก่อนส่งไม้ต่อให้ LIPTA ดูโอ้ขวัญใจแฟนเพลงที่ขนเพลงฮิตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง "ปฏิเสธอย่างไร" "อยากมีแฟนแล้ว" และ "แฟน" โดยมีโมเมนต์สุดน่ารักจาก "น้องแกะ" มาสคอตประจำเทศกาล Season of Love Song ที่ลงไปเดินเล่นและเต้นกับแฟนเพลงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงเพลง "แฟน" ที่น้องแกะชวนผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยกัน
ปิดท้ายเทศกาลด้วย DA ENDORPHINE ศิลปินสาวเสียงทรงพลังที่มีเพลงฮิตอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น "ภาพลวงตา" "น้ำเต็มแก้ว" และ "ได้ยินไหม" ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงได้อย่างเข้าถึงใจ ทั้งเพลงที่ชวนให้ร้องตามและเพลงที่ทำให้หลายคนหยุดฟังเพื่อซึมซับทุกความรู้สึก ส่งให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเทศกาลเต็มไปด้วยความสุข ความซาบซึ้ง และความประทับใจ
บทสรุปและแนวโน้มอนาคตของเทศกาล
การเดินทางครั้งใหม่ของ Season of Love Song 16 ในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าเสน่ห์ของเทศกาลดนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ แต่อยู่ที่เสียงเพลง ศิลปิน และผู้คนที่มาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยกัน แม้จะย้ายจากขุนเขาแห่งสวนผึ้งมาสู่ใจกลางเมือง แต่ความสนุก ความอบอุ่น และความทรงจำดีๆ ยังคงเต็มเปี่ยมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสุดท้ายแล้ว หากมีเพลงโปรด มีศิลปินที่ชื่นชอบ และมีผู้คนที่พร้อมร้องเพลงไปด้วยกัน ความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกที่
นี่คืออีกหนึ่งความทรงจำของ Season of Love Song 16 : LOVE SONG IN THE BIG TOWN ที่ทำให้เสียงเพลงรักก้องไปทั่วทั้งเมือง ซึ่ง CI Showbiz น่าจะนำบทเรียนและประสบการณ์จากการจัดงานในเมืองครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดงานในอนาคต ให้สามารถเข้าถึงแฟนเพลงได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และคงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลเพลงรักที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานต่อไป
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