Settrade เปิดตัว Streaming เวอร์ชันใหม่ ยกระดับการลงทุนด้วยเทคโนโลยีระบบหลังบ้าน
Settrade เปิดแอป Streaming เวอร์ชันใหม่ ระบบหลังบ้านและแสดงผลพัฒนาใหม่ ช่วยค้นหาหุ้นง่าย คำนวณกำไรก่อนสั่ง และรองรับ TFEX เต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ( Settrade) ได้ประกาศเปิดตัว แอปพลิเคชัน " Streaming" ในเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนไทย โดยเป็นการออกแบบและสร้างระบบใหม่ทั้งหมดทั้งส่วนแสดงผล (Front-end) และระบบหลังบ้าน (Back-end) เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
พัฒนาบนเทคโนโลยีใหม่ ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้
นางสาวอรรถวี ประภาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ Settrade ได้ระบุว่า แอปพลิเคชัน Streaming เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่คู่กับนักลงทุนไทยมานานหลายปี การพัฒนาในคราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมภายนอก แต่เป็นการนำความต้องการและพฤติกรรมของนักลงทุนมาเป็นหัวใจหลักของการออกแบบ เพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ และขั้นตอนการซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างสะดวกที่สุดAlso read'เซ็ทเทรด' พลิกโฉม Streaming ครั้งใหญ่ เพิ่มฟีเจอร์เทรดหุ้น-TFEX รับนักลงทุนยุคใหม่
ฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลครบจบในที่เดียว
ระบบค้นหาหลักทรัพย์ใหม่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นพบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยรองรับการค้นหาผ่านชื่อบริษัทหรือคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลราคา กราฟสรุปภาพรวม ข้อมูลบริษัท งบการเงิน เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ในที่เดียว
นอกจากนี้ ระบบยังเปิดใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อมูลหลายหลักทรัพย์พร้อมกัน ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลประกอบที่รอบด้านและแม่นยำมากขึ้น ลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มให้เหลือเพียงการคลิกไม่กี่ครั้ง
เครื่องมือคำนวณกำไรและหน้าจอ TFEX ใหม่
จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ่งของเวอร์ชันใหม่คือการเพิ่มระบบช่วยวางแผนการลงทุนผ่านหน้าจอซื้อ-ขายรูปแบบใหม่ ซึ่งมีฟังก์ชันช่วยประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน (กำไร-ขาดทุน) ก่อนการส่งคำสั่งซื้อ ทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนพอร์ตโฟลิโอได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบยังได้รับการปรับปรุงหน้าจอการซื้อ-ขายสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างเต็มที่ โดยแสดงผลข้อมูลสำคัญก่อนการส่งคำสั่ง และรองรับการตั้งคำสั่ง Take Profit และ Stop Loss เพื่อให้ระบบดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดอัตโนมัติ ช่วยให้นักลงทุนสามารถเทรดได้อย่างคล่องตัวและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
กำหนดเวลายกเลิกเวอร์ชันเดิมอย่างเป็นทางการ
สำหรับขั้นตอนการอัปเดตแอปพลิเคชัน Settrade ระบุว่าผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ได้แล้วทันทีทั้งผ่านระบบปฏิบัติการ iOS ใน App Store และ Android ใน Google Play โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ร่วมกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการได้ทันที
ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน Settrade ยินดีให้ผู้ใช้ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งสองเวอร์ชันไปพร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมีแผนจะยุติการให้บริการในเวอร์ชันเดิมอย่างถาวรภายในเดือนมีนาคม 2570 เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
งาน Streaming Day 2026 สัมผัสประสบการณ์จริง
Settrade ได้เชิญชวนนักลงทุนร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงและรับคำแนะนำจากโบรกเกอร์ชั้นนำ รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Streaming ในกิจกรรม "Streaming Day 2026: SHIFT TO NEW!" ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.settrade.com/streaming หรือโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 0 2009 9999
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