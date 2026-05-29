Sequans Communications ยุติแผนยุทธศาสตร์คลังสำรอง Bitcoin

บริษัท Sequans Communications ประกาศยุติแผนยุทธศาสตร์คลังสำรอง Bitcoin อย่างเป็นทางการ หลังจากที่บริษัทได้ทำการเทขายบิตคอยน์ออกไปเกือบทั้งหมดเพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้สิน
บริษัท Sequans Communications ประกาศ ยุติแผน ยุทธศาสตร์ คลังสำรอง Bitcoin อย่างเป็นทางการ หลังจากที่บริษัทได้ทำการเทขายบิตคอยน์ออกไปเกือบทั้งหมดเพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้สิน ทำให้เหลือการถือครองบิตคอยน์ที่ปราศจากภาระค้ำประกันอยู่เพียง 658 BTC ซึ่งทางผู้บริหารเปิดเผยว่ามีแผนจะทยอยขายเพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดในระยะถัดไป บริษัท Sequans Communications บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จากฝรั่งเศสได้ประกาศตัดสินใจยุติกลยุทธ์การตั้ง คลังสำรอง Bitcoin ไว้แต่เพียงเท่านี้ หลังจากที่กลยุทธ์ดังกล่าวประสบกับความล้มเหลว อ้างอิงข้อมูลจากทางบริษัท Sequans ยืนยันว่า พวกเขาได้ทำการไถ่ถอนหนี้แปลงสภาพที่เหลือทั้งหมดจากเงินระดมทุนปี 2025 ผ่านการขาย Bitcoin บางส่วน ทำให้เหลือปัจจุบันพวกเขาจะเหลือ Bitcoin เพียง 658 BTC โดยไม่เดินหน้าสะสม Bitcoin เพิ่มอีก จากเดิมที่เคยมี Bitcoin มากกว่า 3,234 BTC ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่หลายคนคาดการณ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทเทขาย Bitcoin กว่า 970 BTC ไปในช่วง พ.
ย. 2025 โดยอ้างเหตุผลของการปรับตัวตามกลยุทธ์ ทั้งที่พวกเขาถือเป็นบริษัทกลุ่มแรกๆ ที่ตั้งคลังสำรอง Bitcoin จึงทำให้ถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากถึงความไม่แน่วแน
Sequans Communications Bitcoin คลังสำรอง ยุติแผน
