Range Rover Heritage Showcase เปิดตำนาน 55 ปีแห่งยนตรกรรม SUV หรู ณ โชว์รูมพระราม 4

โชว์รูม Land Rover พระราม 4 จัดแสดง Range Rover 6 รุ่นประวัติศาสตร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในงาน Range Rover Heritage Showcase ระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2569 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
โชว์รูม Land Rover พระราม 4 ขอเชิญผู้หลงใหลในยนตรกรรมและลูกค้าคนสำคัญ ร่วมสัมผัสการเดินทางกว่า 55 ปีของตำนานแห่งยนตรกรรม SUV ระดับหรู ผ่านการรวมตัวครั้งพิเศษของ Range Rover จากรุ่นแรกสู่รุ่นปัจจุบัน ในงาน ' Range Rover Heritage Showcase ' ระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2569 ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมเดินทางผ่านวิวัฒนาการของยนตรกรรมระดับไอคอนิกที่สะท้อนมรดกแห่งการออกแบบ ความประณีต และความเป็นผู้นำด้านยนตรกรรมหรูของ Range Rover ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี ผ่านการจัดแสดงยนตรกรรมรุ่นประวัติศาสตร์และรุ่นพิเศษจำนวน 6 รุ่น ซึ่งบางรุ่นเป็นรถยนต์หายากที่ไม่เปิดให้ชมโดยทั่วไป และถูกนำมาจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งพิเศษภายในงานนี้ ได้แก่ Range Rover Classic (1970-1996) ยนตรกรรมต้นแบบที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่รถยนต์อเนกประสงค์ระดับหรู ด้วยเครื่องยนต์ V8 อะลูมิเนียมน้ำหนักเบา ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบถาวร และดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุคนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่ไม่มีวันลืม Range Rover P38A (1994-2002) เจเนอเรชันที่สองที่ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร พร้อมตัวถังดีไซน์ใหม่ ระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น และระบบช่วงล่างถุงลมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้น Range Rover L322 (2002-2012) การพลิกโฉมการออกแบบสู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย พร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูง และระบบช่วงล่างถุงลมแบบอิสระทั้ง 4 ล้อ ที่ช่วยยกระดับสมรรถนะและความนุ่มนวลในการขับขี่ กลายเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง Range Rover L405 (2012-2021) เจเนอเรชันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่เปลี่ยนโฉมวงการยนตรกรรม SUV หรู อย่างแท้จริง ด้วยการนำโครงสร้างตัวถังอะลูมิเนียมมาใช้เป็นครั้งแรก ช่วยลดน้ำหนักตัวรถลง พร้อมยกระดับทั้งสมรรถนะ ความคล่องตัว และความประหยัดเชื้อเพลิง จนกลายเป็นต้นแบบที่ผู้ผลิตรถยนต์หรูหลายรายนำไปต่อยอดในเวลาต่อมา นับเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของแบรนด์ Range Rover L460 (2021) นิยามสูงสุดของการเดินทางอย่างเหนือระดับ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกรายละเอียด ตั้งแต่วัสดุระดับพรีเมียม งานตกแต่งที่รังสรรค์อย่างประณีต ไปจนถึงการมอบประสบการณ์ที่เปรียบเสมือนห้องรับรองส่วนตัวบนทุกเส้นทางการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและความสะดวกสบายที่ครบครัน Range Rover SV L460 ยนตรกรรมที่สะท้อนที่สุดแห่งความหรูหราและความเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ ผ่านการรังสรรค์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Special Vehicle Operations ซึ่งผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุ การออกแบบเฉพาะบุคคล ไปจนถึงการผสานเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสูง เพื่อมอบประสบการณ์การครอบครองที่แตกต่างอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ ภายในงานยังมีข้อเสนอพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของ Range Rover และสิทธิพิเศษด้านบริการหลังการขายสำหรับเจ้าของรถยนต์ Range Rover เพื่อมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถใหม่ ประกอบด้วย แผนบริการบำรุงรักษา (Service Plan) สูงสุด 10 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร* อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.
0%* ส่วนลดโปรแกรมขยายการรับประกัน (Extended Warranty) 10% ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง (Accessories) 10% และมูลค่าเพิ่มสูงสุด 300,000 บาท* สำหรับการแลกเปลี่ยนรถยนต์ Range Rover *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ สำหรับเจ้าของ Range Rover L405 ยังรับสิทธิพิเศษด้านบริการหลังการขาย ได้แก่ ส่วนลดอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง 10% ฟรีบริการตรวจเช็กสภาพรถ 10 รายการ และฟรีบริการอบโอโซนภายในห้องโดยสาร โอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการอัปเกรดหรือเป็นเจ้าของ Range Rover ด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่าและบริการที่เหนือระดับ ขอเชิญร่วมสัมผัสเรื่องราวกว่า 55 ปีของตำนานแห่งยนตรกรรม SUV ระดับหรู พร้อมรับข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่จัดเตรียมขึ้นโดยเฉพาะ ภายในงาน 'Range Rover Heritage Showcase' ณ โชว์รูม Land Rover พระราม 4 ระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-666-7500 งานนี้เป็นโอกาสที่ห้ามพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ระดับพรีเมียมและต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใค
Range Rover Heritage Showcase Land Rover พระราม 4 SUV หรู นิทรรศการรถยนต์
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