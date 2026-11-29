Rado เปิดตัวแคมเปญฤดูหนาวใหม่ผสานนาฬิกา 3 คอลเลกชันกับวัสดุพลาสมาไฮเทคเซรามิกสุดล้ำ
Rado ขยายต่อจากความสำเร็จปี 2024 และ 2025 ด้วยแคมเปญฤดูหนาวที่นำเสนอคอลเลกชัน Centrix, Captain Cook และ True Square ผ่านเทคนิคพลาสมาไฮเทคเซรามิกที่อุณหภูมิสูง
แบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ Rado ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ประจำฤดูหนาวโดยนำแรงบันดาลใจจากความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงมาผสมผสานกัน เพื่อเชิญชวนผู้ที่หลงใหลในวงการเรือนเวลาก้าวเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งเป็นการสานต่อเรื่องราวจากการเดินทางในโลกภาพยนตร์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2024
จุดกำเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์สู่เทคโนโลยีพลาสมา
แคมเปญล่าสุดนี้เริ่มต้นการเดินทางจากยอดเขาแอลป์แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Rado สู่โลกอันลึกลับที่เป็นจุดกำเนิดของเรือนเวลา 3 รุ่นโดดเด่นจากคอลเลกชัน Centrix, Captain Cook และ True Square โดยทุกโมเดลเชื่อมโยงกันด้วยเสน่ห์ของ พลาสมาไฮเทคเซรามิก วัสดุที่เปล่งประกายดุจโลหะและถูกผลิตขึ้นผ่านกระบวนการพลาสมาพิเศษ ณ อุณหภูมิสูงถึง 20,000 องศาเซลเซียส เพื่อสร้างประกายเงางามที่ไม่สามารถหาได้จากวัสดุอื่นAlso readดัชนี Bitcoin Dominance พุ่งทะลุระดับ 61% ดับฝัน Altcoins ฟื้นตัวแรง
Centrix Open Heart Diamonds กับเสน่ห์แห่งความรัก
ฉากแรกของการเดินทางจำลองเป็นมหาวิหารคริสตัลอันเหนือจริง โดยเปิดตัวนาฬิกา Centrix Open Heart Diamonds ที่ผสมผสานองค์ประกอบสีโรสโกลด์กับหน้าปัดเปลือกหอยมุกและสายพลาสมาไฮเทคเซรามิก เรือนเวลาเรือนนี้โดดเด่นด้วยเพชร 86 เม็ดที่เรียงตัวเป็นสองแนวโอบล้อมช่องเปิด Open Heart โดยแนวแรกมีเพชร 37 เม็ดทอดตัวตามสะพานและอีกแนวเป็นรูปจันทร์เสี้ยวประดับเพชร 49 เม็ด
Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton สื่อพลังการสำรวจ
เมื่อแสงออโรราเคลื่อนสู่ภูมิประเทศแห่งแร่ธาตุแข็งกร้าว เรือนเวลา Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตัวเรือนแบบโมโนบล็อกและสายพลาสมาไฮเทคเซรามิกผิวด้านที่มีประกายดุจแกะสลักจากเนื้อหิน ขอบตัวเรือนแบบหมุนได้สะท้อนเหลี่ยมมุมของสถาปัตยกรรมในขณะที่หน้าปัดแบบเปลือยเผยให้เห็นกลไกซับซ้อนที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการสำรวจ
True Square Open Heart กับความเจิดจรัสสุดท้าย
ฉากสุดท้ายเกิดขึ้นในห้องที่อบอวลด้วยหมู่เมฆและโอบล้อมด้วยกระจกฝ้า ซึ่งแสงออโรราพลาสมาได้เผยให้เห็นเรือนเวลา True Square Open Heart ที่มีตัวเรือนและสายพลาสมาไฮเทคเซรามิกขัดเงาดุจกระจก พร้อมการตกแต่งคล้ายผงเพชรบนหน้าปัดแบบเปลือยที่เผยให้เห็นความงามของกลไกภายในอย่างชัดเจน
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