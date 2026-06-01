Radiant Capital ยุติการดำเนินงานหลังถูกแฮกปี 2024 เข้าสู่โหมดบำรุงรักษา

โปรโตคอล DeFi Radiant Capital ประกาศยุติการพัฒนาและเข้าสู่ maintenance mode หลังไม่ฟื้นตัวจากการถูกแฮก สะท้อนความเสี่ยงของ DeFi ต่อการโจมตีทางไซเบอร์
เมื่อช่วงดึกของวันที่ 2 มิ.
ย. 2569 ตามเวลาไทย โปรโตคอลให้กู้ยืมบน DeFi อย่าง Radiant Capital ได้ประกาศยุติการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ หลังจากไม่สามารถฟื้นตัวจากการถูกแฮกในปี 2024 ได้ ทีมพัฒนาได้ตัดสินใจยุติการพัฒนาโปรโตคอลทั้งหมด และเปลี่ยนสถานะเข้าสู่โหมดบำรุงรักษา (maintenance mode) แทน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการอัปเดตหรือพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ใด ๆ อีกต่อไป การปิดตัวของ Radiant Capital ถือเป็นจุดจบของโปรโตคอลที่เคยเป็นหนึ่งในโปรโตคอล DeFi ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลสูงบนเครือข่าย Arbitrum และ การปิดตัวของ Radiant Capital สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริงของโปรโตคอล DeFi เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ ต่างจากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไปที่มีกลไกรองรับความเสียหาย โปรโตคอล DeFi มักพึ่งพาความเชื่อมั่นของผู้ใช้เป็นหลัก เมื่อเชื่อมั่นพังทลาย สภาพคล่องก็ถอนออกและยากจะดึงกลับมาได้ วงการ DeFi เองก็กำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ โดย Aave เพิ่งประกาศปรับมาตรฐานการรับสินทรัพย์ใหม่หลังถูกแฮก rsETH ตามที่ได้กล漿ม
Radiant Capital Defi แฮก Arbitrum ความเสี่ยง
