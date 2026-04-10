RTB เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ VONMÄHLEN สำหรับ iPhone 17 Series และ Apple Watch: ผสานดีไซน์พรีเมียม วัสดุรักษ์โลก และฟังก์ชันครบครัน

RTB Technology เปิดตัวผลิตภัณฑ์จาก VONMÄHLEN ที่ตอบโจทย์การใช้งาน Apple Ecosystem อย่างลงตัว ด้วยเคสและสายสำหรับ iPhone 17 Series และ Apple Watch ดีไซน์สวยงาม ใช้วัสดุรีไซเคิล พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
อาร์ทีบี เทคโนโลยี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ VONMÄHLEN ที่ครอบคลุมทั้ง เคส และ สาย สำหรับ Apple Watch และ iPhone 17 Series โดยชูจุดเด่นด้าน ดีไซน์ พรีเมียม ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหา อุปกรณ์เสริม ที่มากกว่าการปกป้อง แต่ยังสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ได้อย่างชัดเจน พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทดีไวซ์ให้ครบจบในทุกมิติ นางสาววิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี
จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอทช์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เสริมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อภายใน Apple Ecosystem ขณะเดียวกันดีไซน์และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ สำหรับอาร์ทีบีฯ เรายังคงมุ่งเน้นการคัดสรรแบรนด์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกมิติ ทั้งด้านฟังก์ชัน ดีไซน์ และความยั่งยืน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ครบและแตกต่างยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ VONMÄHLEN ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Seamless Experience สามารถใช้งานร่วมกันใน Apple Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการปกป้องอุปกรณ์ ฟังก์ชันการใช้งาน และดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบไปด้วย VONMÄHLEN Transparent Case 2 เคสใสกันกระแทกสำหรับ iPhone 17 Series ที่ผสานดีไซน์บางเฉียบเข้ากับการปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ความสวยงามของตัวเครื่องได้อย่างชัดเจน ผลิตจากวัสดุ TPU และ PC ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GRS (Global Recycle Standard Certified) ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเคลือบสาร Anti-Yellowing ช่วยป้องกันเคสเหลืองและคงความใสได้ยาวนาน มาพร้อมปุ่มกดเมทัลลิกที่ตอบสนองไว ใช้งานได้อย่างลื่นไหล รองรับการชาร์จแบบแม่เหล็กไร้สาย (MagSafe) ด้วยแม่เหล็กแรงดูดแน่นในตัว ขอบรอบหน้าจอและเลนส์กล้องยกสูง เพิ่มการปกป้องจากแรงกระแทกและรอยขีดข่วน รองรับ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max วางจำหน่ายในราคา 1,190 บาท และ VONMÄHLEN Soft Silicone Case เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 17 Series ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์บางเฉียบ น้ำหนักเบา และแนบสนิทไปกับตัวเครื่อง มอบทั้งความสวยงามและการปกป้องรอบด้าน ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GRS (Global Recycle Standard Certified) สูงสุดถึง 69% เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนอกผลิตจากซิลิโคนที่ผสานเทคโนโลยี Ever-Soft ให้ผิวสัมผัสที่เนียนนุ่มเป็นพิเศษ ขณะที่ด้านในบุด้วยไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่ม ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและดูดซับแรงกระแทก โครงสร้างแบบปิดด้านล่างช่วยเพิ่มการปกป้องมากยิ่งขึ้น พร้อมช่องพอร์ตที่ออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อการใช้งานที่สะดวก ปุ่มกดซิลิโคนตอบสนองไว รองรับการชาร์จแบบแม่เหล็กไร้สาย (MagSafe) พร้อมขอบรอบหน้าจอและเลนส์กล้องยกสูง เพื่อป้องกันแรงกระแทกและรอยขีดข่วน รองรับ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max มีให้เลือกหลายสี ได้แก่ Black, Navy, Light Gray, Cream, Dark Cream และ Dark Red วางจำหน่ายในราคา 990 บาท นอกจากนี้ยังมี VONMÄHLEN Classic Nylon Loop สายสำหรับ Apple Watch ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายในการสวมใส่ตลอดทั้งวัน ผลิตจากวัสดุไนลอนที่ยืดหยุ่นและนุ่มเป็นพิเศษ ช่วยระบายอากาศและความร้อนได้ดี ทำให้ข้อมือแห้งสบาย ไม่อับชื้น เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน พร้อมเติมเต็มทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นลุคแคชวลหรือทางการ มาพร้อมตัวล็อกแบบเลื่อนที่ช่วยให้ปรับขนาดสายได้ง่ายและกระชับพอดีกับข้อมือ รองรับ Apple Watch ขนาด 40/41/42mm และ 44/45/46/49mm มีให้เลือกหลายสี ได้แก่ Black, All Black, Cream, Cream Black, Navy, Navy Black, Olive และ Olive Black วางจำหน่ายในราคา 890 บาท พร้อมสายสำหรับ Apple Watch ดีไซน์คลาสสิกที่ผสานความเรียบหรูและฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว ผลิตจากซิลิโคนรีไซเคิลคุณภาพสูง ผิวเรียบเนียนนุ่ม ยืดหยุ่น และไม่ระคายเคืองผิว มาพร้อมช่องระบายอากาศด้านใน ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ลดความร้อนและเหงื่อสะสม ทำให้ข้อมือแห้งสบายตลอดทั้งวัน เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์สายแอคทีฟ ตัวล็อกแบบหมุดซ่อนปลายสาย (Pin-and-Tuck) ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและปรับขนาดได้ง่าย รองรับ Apple Watch ขนาด 40/41/42mm และ 44/45/46/49mm มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Black, Navy และ Cream วางจำหน่ายในราคา 890 บาท และ VONMÄHLEN Link Bracelet Pro Titanium สายสำหรับ Apple Watch ระดับพรีเมียมที่ผสานความหรูหราและความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว ดีไซน์แบบผิวด้านทั้งชิ้น ให้ลุคที่เรียบหรูดูทันสมัย ผลิตจากไทเทเนียมเกรด 2 พร้อมส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล 25% น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิว และทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ข้อต่อแต่ละชิ้นผ่านการเคลือบ PVD คุณภาพสูง ตัวสายเคลือบแบบ Diamond-Like Carbon (DLC) ทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ทนทานต่อการสึกหรอ และช่วยปกป้องรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มาพร้อมตัวล็อกแบบบางที่กลมกลืนกับสาย สามารถปรับความยาวสายได้อย่างง่ายดายด้วยชุดอุปกรณ์ที่มีมาให้ รองรับ Apple Watch ขนาด 44/45/46/49mm มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Black และ Natural วางจำหน่ายในราคา 6,990 บาท อีกทั้งยังมี VONMÄHLEN Thin Case สำหรับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เคสใสดีไซน์บางเฉียบ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GRS (Global Recycle Standard Certified) ให้ความรู้สึกที่เบาและเรียบง่าย เคสถูกออกแบบมาเพื่อความบางเฉียบ เน้นการปกป้องที่จำเป็น พร้อมดีไซน์ที่เน้นความสวยงามของตัวเครื่อง มาพร้อมปุ่มกดเมทัลลิกที่ตอบสนองไว ขอบรอบหน้าจอและเลนส์กล้องยกสูง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกระแทก รองรับการชาร์จแบบแม่เหล็กไร้สาย (MagSafe) มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Transparent และ Black วางจำหน่ายในราคา 1,190 บา
United States Latest News, United States Headlines
