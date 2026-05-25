ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ปีที่ 4 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี จัดทัวร์นาเมนต์ ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ปีที่ 4 โดยมีเยาวชนและชาวเกมเมอร์ในพื้นที่เข้าร่วมชิงชัยคึกคัก พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
สมาคม กีฬา อีสปอร์ต จังหวัดปทุมธานี จัดทัวร์นาเมนต์ ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ปีที่ 4 ดันอีสปอร์ตในพื้นที่คึกคัก โดยมี เยาวชน และ ชาวเกมเมอร์ ในพื้นที่เข้าร่วมชิงชัยคึกคัก พร้อมช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว ใน จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันอีสปอร์ต รายการ ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ( อาร์โอวี รังสิต อีสปอร์ต ชาเลนจ์ ) ปีที่ 4 ที่ลาน Zpotlight (สปอตไลต์) ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.
ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี พันเอก ดร.
อภิธัช เสาะการ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายจิระพงษ์ คุ้มวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายอานนท์ นุ่นสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี นายชั้น รักสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและผู้สนใจด้านอีสปอร์ตได้แสดงความสามารถ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยตำรวจเอก ดร.
ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า จากกระแสการตอบรับจากการจัดรายการนี้ เมื่อปีที่แล้วเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เดินหน้าจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านกีฬาอีสปอร์ต เพื่อให้กีฬาอีสปอร์ต มีการพัฒนาให้ทันสมัย สามารถพัฒนาประชาชนระดับชุมชน ตำบลและอำเภอต่างๆ จึงทำให้การจัดการแข่งขันรายการนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีด้วย เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอีสปอร์ตให้แก่เยาวชนชาวรังสิตและปทุมธานี สำหรับการแข่งขันรายการนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขัน ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE (อาร์โอวี รังสิต อีสปอร์ต ชาเลนจ์) ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท และการแข่งขัน Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท โดยทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดไว้ว่า ผู้เข้าแข่งขันในทีมอย่างน้อย 2 คน ต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี อาศัยอยู่ในปทุมธานี หรือ ทำงานอยู่ในปทุมธานี และได้สรุปผลการแข่งขัน ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE (อาร์โอวี รังสิต อีสปอร์ต ชาเลนจ์) ผลปรากฏว่า ทีม Rockstar Dream (ร็อกสตาร์ ดรีม) คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเหรียญทอง ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Aether (เอเธอร์) รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเหรียญเงิน และอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Yorn Esports (ยอร์น อีสปอร์ต) รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเหรียญทองแดง และการแข่งขัน Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) โมบาย เลเจนส์ แบงแบง (เอ็มแอลบีบี) รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท ผลปรากฏว่า ทีม Aogiri (AG) อาโองิริ (เอจี) คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 7,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Tenacity Academy (เทแนสซิตี้ อะคาเดมี) รับเงินรางวัล 3,000 บา
