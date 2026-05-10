ROOMMATE แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าชุดเซตสำหรับผู้หญิง เปิดตัวชุดเซตฟรีไซส์ ตอบโจทย์การแต่งตัวยุคใหม่

ผู้ก่อตั้ง ROOMMATE แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าชุดเซตสำหรับผู้หญิง ได้เปิดตัวชุดเซตฟรีไซส์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้หญิงยุคใหม่ โดยเน้นการสวมใส่จริง ทั้งเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์ และกางเกงเอวยืด ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องไซส์เป็นหนึ่งใน Pain Point สำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่
ผู้ก่อตั้ง ROOMMATE แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าชุดเซตสำหรับผู้หญิง กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดแฟชั่นไทยยังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง 30+ ที่เป็นกลุ่มมีกำลังซื้อ และให้ความสำคัญกับ ‘ความสะดวกในการแต่งตัว’ มากกว่าการตามแฟชั่นที่ซับซ้อน ผู้หญิงในกลุ่มนี้มักมีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ แต่ยังต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีและมั่นใจ ROOMMATE จึงได้เล็งเห็นในจุดนี้ และมองว่าการนำเสนอแนวคิด ‘สะดวกสวย’ ผ่านสินค้า ‘ชุดเซตฟรีไซส์’ ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้หญิงยุคใหม่ พร้อมชูจุดขาย ‘ใส่จบในชุดเดียว’ ในราคาที่เข้าถึงได้กำลังเป็นที่น่าจับตามอ
ROOMMATE ดันแบรนด์โตจากประตูน้ำสู่ผู้เล่นแฟชั่น ปั้นโมเดล "ชุดเซต" เจาะตลาดผู้หญิง 30+แบรนด์ ROOMMATE ผู้ประกอบการที่เริ่มจากร้านค้าส่งเสื้อผ้าประตูน้ำ และสั่งสมประสบการณ์ในวงการแฟชั่นมาเกือบ 20 ปี เดินหน้าสร้างแบรนด์ เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงวัย 30+
