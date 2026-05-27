RML รักษาวินัยทางการเงิน แม้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในภาวะตึงตัว

RML ยังคงรักษาวินัยทางการเงิน แม้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งจากยอดขายชะลอ ธนาคารเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง
แม้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ไทย อยู่ในภาวะตึงตัว แต่ RML ยังคงรักษา วินัยทางการเงิน ด้วยการชำระ หุ้นกู้ ตามกำหนดแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศไถ่ถอน หุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดรวมกว่า 140 ล้านบาท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ RML ยังได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.
ล. ต.
) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จํานวนไม่เกิน 6 ชุด มูลค่ารวม ไม่เกิน 510 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี และเสนออัตราดอกเบี้ยระหว่าง 7.15- 7.35% ต่อปี เพื่อรองรับแผนการดําเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะต่อไป ผ่านการขายสินทรัพย์หรือปรับโครงสร้างการถือครอง เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเงินสด ลดภาระหนี้ และเสริมสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้ RML ยังมีแผนขายที่ดินบริเวณสุขุมวิท 28 มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องและลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติ
