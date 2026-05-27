RML รักษาวินัยทางการเงิน แม้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในภาวะตึงตัว

RML รักษาวินัยทางการเงิน แม้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในภาวะตึงตัว
📆5/27/2026 10:04 AM
📰PostToday
RML ยังคงรักษาวินัยทางการเงิน แม้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งจากยอดขายชะลอ ธนาคารเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง

แม้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ไทย อยู่ในภาวะตึงตัว แต่ RML ยังคงรักษา วินัยทางการเงิน ด้วยการชำระ หุ้นกู้ ตามกำหนดแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศไถ่ถอน หุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดรวมกว่า 140 ล้านบาท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ RML ยังได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.

ล. ต.

) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จํานวนไม่เกิน 6 ชุด มูลค่ารวม ไม่เกิน 510 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี และเสนออัตราดอกเบี้ยระหว่าง 7.15- 7.35% ต่อปี เพื่อรองรับแผนการดําเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะต่อไป ผ่านการขายสินทรัพย์หรือปรับโครงสร้างการถือครอง เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเงินสด ลดภาระหนี้ และเสริมสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้ RML ยังมีแผนขายที่ดินบริเวณสุขุมวิท 28 มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องและลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติ

RML อสังหาริมทรัพย์ไทย วินัยทางการเงิน หุ้นกู้ การขายสินทรัพย์

 

ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาทไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาทไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง วงเงินรวม 510 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง 6 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 510 ล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่ทยอยครบกำหนดมิ.ย.–ก.ค. 2569 ท่ามกลางสัญญาณเตือนสภาพคล่อง หลังผู้ตรวจสอบบัญชีชี้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเกินสินทรัพย์หมุนเวียนกว่า 675 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นสูงถึง 1,406 ล้านบาท และมีภาระหนี้ที่ต้องชำระภายในไตรมาส 2/2569 รวมกว่า 1,913 ล้านบาท
RML ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ชำระหุ้นกู้ตรงตามกำหนดกว่า 2,700 ล้านบาทRML ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ชำระหุ้นกู้ตรงตามกำหนดกว่า 2,700 ล้านบาทRML ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ชำระหุ้นกู้ตรงตามกำหนดกว่า 2,700 ล้านบาท พร้อมไถ่ถอนก่อนกำหนดอีกกว่า 140 ล้านบาท เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่จำนวนไม่เกิน 6 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 7.35%
