REIC รายงานภาพรวม Mixed-Use กทม.-ปริมณฑล ปี 69 155 โครงการ พื้นที่ 22.4 ล้านตร.ม.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยแผนพัฒนาอสังหาฯ ผสมผสาน 155 โครงการในพื้นที่ 22.4 ล้านตร.ม. ปทุมวันครองสัดส่วนก่อสร้างสูงสุด รองลงมาเป็นสีลม-สาทร
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC เปิดเผยรายงานสถานการณ์โครงการประเภทผสมผสาน หรือ Mixed-use ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับช่วงปี 2569 โดยระบุจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 155 โครงการ
โครงการเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวมขนาดใหญ่กว่า 22.36 ล้านตารางเมตร สะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการใช้อย่างคุ้มค่าท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่และราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องAlso readแมนยูมีหวัง? หม่อมปลื้มวิเคราะห์ เคน กริฟฟิน มหาเศรษฐีจ่อเทคโอเวอร์
การเติบโตนี้เกิดจากการเข้ามาของโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ช่วยพลิกโฉมภูมิทัศน์เมืองและยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดินในย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD ของกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญ
สัดส่วนประเภทอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างอุปทานชี้ให้เห็นว่า อาคารสำนักงานครองสัดส่วนพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 32.35 ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของพื้นที่ในฐานะศูนย์กลางแหล่งงานหลัก รองลงมาคือพื้นที่ค้าปลีกที่ร้อยละ 29.64 เพื่อรองรับกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยและวิถีชีวิตคนเมือง
ส่วนอาคารชุดพักอาศัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.98 สำหรับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ซึ่งภาพรวมการพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจเป็นหลักตามความต้องการใช้งานที่แท้จริง
ปทุมวันและสีลม-สาทร นำการก่อสร้าง
พื้นที่ย่านปทุมวันมีสัดส่วนพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสูงสุดเมื่อเทียบกับย่านอื่นๆ ในเมือง รองลงมาคือกลุ่มย่านสีลม-สาทร-บางรัก ซึ่งมีอัตราการพัฒนาสูงถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่เป้าหมาย
โครงการส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในระยะที่ไม่เกิน 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้านำสายต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับนักพัฒนาและผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
นอกจากนี้ ย่านสุขุมวิท และกลุ่มห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ก็เป็นอีกโซนที่มีการเคลื่อนไหวของการพัฒนาโครงการ Mixed-use อย่างต่อเนื่องเพื่อ填补พื้นที่ว่างและตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย
เทรนด์ที่ดินเช่าและมุมมองระยะยาว
ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาโครงการ Mixed-use ในย่าน CBD ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาบนที่ดินเช่าระยะยาว หรือ Leasehold มากกว่าที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ Freehold ถึงร้อยละ 70 ถึง 80
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายต่างประกาศและทยอยเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดในระยะยาว และพร้อมปรับตัวต่อโครงสร้างราคาที่ดินที่สูงขึ้น
กลยุทธ์การใช้ที่ดินเช่ายังช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงทำเล黄金ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดินเต็มมูลค่า ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาคุณภาพอาคารและส่วนกลางได้เต็มประสิทธิภาพ
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