RAYE คว้า 11เข้าชิงแกรมมี่รางวัลสูงสุด ปี 2027
RAYE สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิง 11 สาขาในรางวัลแกรมมี่ครั้งที่ 69 เทียบเท่าสถิติของ Beyoncé งานจัดที่ Crypto.com Arena วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2027
การประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลแกรมมี่ ครั้งที่ 69 สำหรับงานประจำปี 2027 อย่างเป็นทางการได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ของวงการดนตรีระดับโลกในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย โดยในปีนี้ นักร้องชาวอังกฤษ RAYE ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการคว้าชื่อเข้าชิงสูงสุดถึง 11 สาขาการแข่งขัน
ความสำเร็จของ RAYE ในครั้งนี้เทียบเท่าสถิติสูงสุดในรอบหนึ่งปีของศิลปินหญิงที่ Beyoncé เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ชื่อของศิลปินสาวกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของสื่อมวลชนและแฟนเพลงทั่วโลก ขณะที่ ROSALÍA ก็ตามติดมาในอันดับสองด้วยการเข้าชิง 9 สาขา ส่วนกลุ่มศิลปินที่เข้าชิงสาขาละ 7 สาขาเท่ากัน ได้แก่ Olivia Rodrigo, Miranda Lambert, Phoebe Bridgers และ Ella Langley ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของศิลปินที่มีคุณภาพในวงการเพลงปัจจุบันAlso readผ่าดวง Jensen Huang คู่ชะตา NVIDIA หลังพ้นเก้าอี้ CEO ส่องจังหวะดาวจรจะเปิดทางให้หวนคืนบัลลังก์
สถิติประวัติศาสตร์ของ Beyoncé และศิลปินหลัก
Beyoncé สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่ 100 ในชีวิตการทำงาน จากสาขา Best R&B Solo Performance ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เกินจินตนาการของหลายคนในวงการเพลงป๊อปและอาร์แอนด์บี การเข้าชิงครั้งนี้มาจากอัลบั้ม LUX (Complete Works) และซิงเกิ้ล "Berghain" ที่สร้างปรากฏการณ์ในสาขาใหญ่ครบถ้วนทั้ง Record Of The Year และ Song Of The Year
นอกจากนี้ อัลบั้ม LUX (Complete Works) ยังส่งให้ Beyoncé เข้าชิงสาขา Album Of The Year และ Best Alternative Music Album พร้อมทั้งผลงานเดี่ยวอย่างเพลง "Sauvignon Blanc" ก็เข้าชิง Best Pop Solo Performance เช่นเดียวกัน ส่วนเพลง "Relíquia" และ "Porcelana" ก็สร้างชื่อในสาขา Best Alternative Music Performance และ Best Global Music Performance ตามลำดับ ทำให้เห็นว่าศิลปินวัยวุฒิคนนี้ยังคงรักษาคุณภาพและอิทธิพลได้อย่างต่อเนื่อง
อีกด้านหนึ่ง Miranda Lambert ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการเข้าชิงสาขา Best Rock Performance และ Best Rock Song จากเพลง "what's wrong with me" ที่ร่วมงานกับ Robert Smith แห่งวง The Cure ซึ่งเป็นการข้ามแนวดนตรีที่น่าสนใจ โดยเธอเข้าชิงรางวัลใหญ่ Record Of The Year, Album Of The Year และ Song Of The Year จากอัลบั้ม you seem pretty sad for a girl so in love พร้อมผลงานคันทรีอื่นๆ ร่วมกับ Ella Langley, Stephen Wilson Jr. และ Kacey Musgraves
ผลงานเด่นของ Olivia Rodrigo และศิลปินรุ่นใหม่
หลังจากคว้ารางวัล Best New Artist ในปี 2026 Olivia Rodrigo ก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าชิง 6 สาขาในปีนี้ โดยเพลง "Man I Need" และอัลบั้ม The Art of Loving เป็นหัวใจหลักที่ส่งให้เธอเข้าชิง Record Of The Year, Song Of The Year และ Best Pop Solo Performance นอกจากนี้เพลง "A Couple Minutes" ก็สร้างชื่อในสาขา Best Traditional Pop Vocal Performance อีกด้วย
Phoebe Bridgers รักษามาตรฐานความเหนียวแน่นด้วยการเข้าชิงรางวัลใหญ่ Record Of The Year จาก "The Fate of Ophelia" และ Album Of The Year จากอัลบั้ม The Life of a Showgirl รวมถึง Song Of The Year จากเพลง "I Knew It, I Knew You" ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Toy Story 5 และยังเข้าชิงสาขา Best Pop Duo/Group Performance จากเพลง "The Life of a Showgirl" ที่ร่วมงานกับ Sabrina Carpenter อีกด้วย
ด้าน Ella Langley ก็สร้างชื่อจากการเข้าชิง Song Of The Year และ Best Music Video จากเพลง "hate that i made you love me" พร้อมผลงานในสายป๊อปจากอัลบั้ม petal และเพลง "For Good" ที่ร้องร่วมกับ Cynthia Erivo ส่วน Doechii เข้าชิง 4 สาขา โดยเพลง "RUNWAY" ที่ร่วมงานกับ Lady Gaga ส่งให้ศิลปินทั้งสองเข้าชิง Best Pop Duo/Group Performance และ Best Song Written For Visual Media ขณะที่เพลง "girl, get up." ที่ร่วมงานกับ SZA ก็สร้างชื่อในวงการฮิปฮอปและป๊อป
สาขาใหม่ Best Asian Pop Music Performance และงานประกาศผล
หนึ่งในประเด็นที่น่าติดตามในปีนี้คือการเพิ่มสาขาใหม่ Best Asian Pop Music Performance เพื่อเชิดชูผลงานเพลงป๊อปจากฝั่งเอเชียเป็นครั้งแรก โดยมีวงเมทัลขวัญใจแฟนเพลง BABYMETAL ที่ร่วมงานกับ Polyphia ในเพลง "Sunset Kiss" มีชื่อเข้าชิงร่วมกับศิลปินเอเชียชื่อดังอย่าง LISA จากเพลง "Yes" นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อ IVE, BINI, KiiKii และ SB19 ในสาขานี้เช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของวงการบันเทิงเอเชียในตลาดโลก
นอกจากศิลปินป๊อปแล้ว วง Geese จากสังกัด UMG ก็สร้างชื่อด้วยการเข้าชิง 3 สาขาในสายร็อกและอัลเทอร์เนทีฟ ได้แก่ Best Alternative Music Album (Getting Killed), Best Rock Performance และ Best Rock Song ("Trinidad") รวมถึง Best Alternative Music Performance ("Au Pays du Cocaine") ส่วน Nine Inch Nails เข้าชิง Best Remixed Recording จาก "A Question of Trust - Boys Noize Remix" และ Nine Inch Noize เข้าชิง Best Engineered Album, Non-Classical จากอัลบั้มที่มีชื่อเดียวกัน
สำหรับงานประกาศผลรางวัล Grammy Awards ครั้งที่ 69 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ คริปโตดอทคอม อารีนา (Crypto.com Arena) นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2027 เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2027 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนเพลงชาวไทยจึงสามารถเตรียมตัวรอติดตามชมพิธีการประกาศรายชื่อผู้ชนะได้อย่างชัดเจน
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