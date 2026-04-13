RAVE โทเคนของ RaveDAO พุ่งพรวด 3,765% นักวิเคราะห์เตือนถึงความเสี่ยง

ราคา RAVE พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง แต่พฤติกรรมออนเชนที่น่าสงสัยและการหมุนเวียนของโทเคนต่ำ ทำให้เกิดคำเตือนจากนักวิเคราะห์
โทเคน RAVE ของ RaveDAO พุ่งทะยานอย่างน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 3,765% ในช่วง 7 วัน สิ้นสุดวันที่ 13 เมษายน 2569 ข้อมูลจาก CoinGlass เผยให้เห็นปริมาณการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส ใน 24 ชั่วโมงที่สูงถึง 1.
36 หมื่นล้านดอลลาร์ การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้เกิดความสนใจอย่างมากในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ออนเชนเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น รวมถึงสถานการณ์ที่ circulating supply ของโทเคน RAVE ยังคงต่ำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาในอนาคตได้ หัวใจของข้อกังวลอยู่ที่การเคลื่อนไหวของโทเคนก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง นักวิเคราะห์ออนเชนตรวจพบว่า มีกระเป๋าเงิน 2 ใบที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ RaveDAO ได้โอนโทเคน RAVE จำนวน 18.58 ล้านโทเคน (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8 ล้านดอลลาร์ ณ เวลานั้น) ไปยังกระดานเทรด Bitget ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า ซึ่งกระตุ้นให้นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปั่นราคา นักวิเคราะห์อย่าง EmberCN ได้ให้ความเห็นว่า รูปแบบนี้อาจถูกออกแบบมาเพื่อล้างพอร์ตของนักเทรดฟิวเจอร์สรายย่อย โดยมีการสร้างแรงกดดันขายปลอมเพื่อดึงดูดให้เกิดการ Short Selling หลังจากนั้นจึงทำการซื้อ Spot จำนวนมากเพื่อดันราคาขึ้นไป ทำให้กลุ่มที่เปิด Short ต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ยังมีความซับซ้อนขึ้นเนื่องจาก circulating supply ของ RAVE มีเพียง 23-25% ของ total supply ทั้งหมด ทำให้ราคาของโทเคนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ณ วันที่ 13 เมษายน 2569 ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่า RAVE มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 9.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี market cap รวมอยู่ที่ 2.34 พันล้านดอลลาร์ และมี Fully Diluted Valuation (FDV) สูงถึง 9.46 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลข FDV ที่สูงกว่า market cap ถึง 4 เท่า เป็นสัญญาณเตือนถึงจำนวนโทเคนที่ยังไม่ได้หมุนเวียนในตลาดจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ RaveDAO เริ่มต้นจากการเป็นงาน afterparty เล็กๆ สำหรับ 200 คนในช่วงงาน crypto conference เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และได้เติบโตขึ้นเป็นชุมชนดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) บนบล็อกเชน โดยอ้างว่าได้จัดงานกว่า 20 ครั้งทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน และสร้างรายได้ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะมีการเปิดตัวโทเคน RAVE โทเคน RAVE ได้ถูกลิสต์บนกระดานเทรดชั้นนำหลายแห่ง เช่น Binance, MEXC, Gate, Bitget และ Kraken ในช่วงระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2568 ทีมงานได้ล็อกโทเคนไว้เป็นเวลา 12 เดือน แม้ว่าโปรเจกต์จะมีพื้นฐานที่ดูดี ทั้งในเรื่องรายได้จากงานอีเวนต์จริง โครงการเพื่อสังคม “Rave for Light” ที่บริจาค 20% ของรายได้ให้กับมูลนิธิต่างๆ และการไม่มีการปลดล็อกโทเคนก่อนกำหนดหรือการขายให้ VC แต่การที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 20 เท่าใน 3 วัน ประกอบกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยในการซื้อขายก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงมองว่ามีความเสี่ยงสู
หุ้นไทยอาจเหลือ 1,000 จุด หากสหรัฐเก็บภาษีการค้า 36 % ดีบีเอส แนะถือทองคำลุ้น 3,765 ดอลลาร์ดีบีเอส วิคเคอร์ส เตือนดัชนีอาจร่วงถึง 1,000 จุด หากไทยถูกเก็บภาษีนำเข้า 36 % ขณะที่ DBS Bank ชี้ 'โดนัลด์ ทรัมป์' สร้างความปั่นป่วนทั่วโลก แนะถือทองคำลุ้น 3,765 ดอลลาร์
Gen Z ปลุกเทรนด์ Coffee Rave ปาร์ตี้กาแฟ อยากสนุกแต่ไม่อยากเมาธุรกิจกาแฟ-ธุรกิจกลางคืนมีหนาว เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เหมือนเดิม Gen Z "อยากสนุกแต่ไม่อยากเมา" เทรนด์ใหม่มาแรง จัด "Coffee Rave" ปาร์ตี้กาแฟกลางวัน จิบกาแฟไปเต้นไป
